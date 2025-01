Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Ajoie vs Ambrì-Piotta 3 - 4 (3-1 0-1 0-1 0-1) Après prolongation Le 05/01/2025 Raiffeisen Arena, Porrentruy, MSL [ Ajoie ] [ Ambrì-Piotta ] Les Ajoulots manquent la victoire Malgré un premier tiers parfaitement maîtrisé, les hommes de Greg Ireland ont malheureusement subi le réveil des Tessinois. Le HCAP reste en lutte avec son voisin Lugano pour se détacher de la 13ème place. Raiffeisen Arena, Porrentruy, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 06/01/2025 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5178 spectateurs Arbitres : Ken Mollard, Stefan Fonselius et Michael Stalder, Baptiste Humair Buts :

Ajoie :

Ambrì-Piotta : Pénalités 5x2' contre Ajoie 5x2' contre Ambrì-Piotta Catarina de Freitas (archives) Kevin Bozon et ses coéquipiers n'ont pas fait la différence, malgré l'avantage aux tirs cadrés (30-29), devant leur public

Il ne fallait pas arriver en retard pour cette rencontre. Dès les premières secondes, Ajoie va ouvrir la marque par l’intermédiaire de Devos. En effet, le canadien de 34 ans reprend en première intention le service d’Hazen de derrière la cage, pour y inscrire son seizième point de la saison régulière (00:34 ; 1-0). Par la suite, les visiteurs vont être pénalisés une première fois à 2’40 qui n’aura pas de conséquence, à contrario de la pénalité donnée à DiDomenico pour une obstruction à 7’40. Bellemare récupère dans l’axe une rondelle mal dégagée par la défense adverse. Il décale le Top Scorer Nättinen, seul à droite de la cage. Il arrive à battre Juvonen dans un angle fermé (7:59 ; 2-0). Ambri-Piotta ne parvient pas à relever la tête.



Les partenaires de Kubalik ne peuvent réduire la marque malgré un premier jeu de puissance quelques secondes après le second but encaissé. Pire, un troisième ne pourra être évité au quart d’heure de jeu. Sur un tir d’Hazen, Juvonen fait une erreur de main. Il ne parvient pas à geler un tir plutôt à sa portée. Le temps de chercher du regard le palet et n’étant pas aidé par Heed, Devos inscrit un doublé facile (15:49 ; 3-0). Suite à cela, le gardien titulaire est remplacé par son suppléant, Gilles Senn (23 arrêts au total dans cette rencontre). Avant la pause, Muggli réduira la marque en nettoyant la lucarne de Conz (17:58 ; 3-1).



Le début du second tiers sera différent du premier. Le match est de plus en plus tendu, les deux équipes sont pénalisés par les officiels sans qu'aucun but ne soit inscrit. Avant la pause, les défenseurs locaux ne parviennent pas à dégager le puck en dehors de leur zone défensive. Proche de l'enclave, le jeune William Hedlund va inscrire son premier but dans l'élite (37:06 ; 3-2). La fin de la période sera toujours aussi sous tension avec beaucoup de pénalités. L'ultime acte sera à l'avantage des visiteurs où le nombre de tirs (7 à 14) a fait craquer la lanterne rouge. La faute à la stratégie de sortir Senn en fin de rencontre pour bénéficier d'une supériorité mais également d'une cage vide. Ce choix-là va s'avérer payant. Maillet, servi par DiDomenico, parvient à tromper le gardien dans l'axe (58:11 ; 3-3). Le sort s'acharnera pour les joueurs d'Ajoie, qui ne parviendront pas à s'imposer à domicile depuis 20 décembre dernier. Débordant sur le flanc droit afin de repiquer un peu dans l'axe, Kubalik se sert de l'appel de Landry pour avoir un angle de tir et de cadrer (61:26 ; 3-4). Victoire sur le fil d'Ambri-Piotta qui laisse sa 13ème place à Lugano, défait à domicile par Fribourg (1-5).







