Ajoie vs Kloten 2 - 3 (0-1 1-1 1-0 0-1) Après prolongation Le 26/01/2024 Raiffeisen Arena, Porrentruy, MSL [ Ajoie ] [ Kloten ] Simic crucifie le HCA Raiffeisen Arena, Porrentruy, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 28/01/2024 à 21:23 FICHE TECHNIQUE



4651 spectateurs Arbitres : Lukas Kohlmüller, Micha Hebeisen et Nathy Burgy, Stany Gnemmi Buts :

Ajoie :

Kloten : Pénalités 4x2'+1x5'+1x20' contre Ajoie 3x2'+2x5'+2x20' contre Kloten Catarina de Freitas (archives) Avec 37 tirs cadrés et plus de 55% de mises aux jeu gagnées, les Zurichois rentrent avec deux points du Jura

Dans ce duel de bas de classement, Kloten se devait gagner chez la lanterne rouge pour continuer la bonne série de victoires, au contraire de Rapperswil-Jona qui continue de glisser au classement et voit la zone de play-out se rapprocher. Dans ce duel de bas de classement, Kloten se devait gagner chez la lanterne rouge pour continuer la bonne série de victoires, au contraire de Rapperswil-Jona qui continue de glisser au classement et voit la zone de play-out se rapprocher. Ang débloque le match

Dès la deuxième minute, les visiteurs se mettent en difficulté par l’intermédiaire d’une première pénalité contre Nodari pour avoir fait trébucher. Les locaux ne profitent pas de cette opportunité, de même qu’à la neuvième minute où c’est cette fois-ci, Birbaum qui est sanctionné par les officiels. Kloten pousse davantage, Ciaccio repousse les tentatives durant ce power play mais devra s’incliner juste après la fin de cette dernière.

Sidler transmet le palet à Schreiber dans la zone neutre. Il envoi Ang en profondeur. Le Canadien patine vite et fort pour se présenter face au portier ajoulot d’expérience. Malgré un retour de Zgraggen, Ang ouvre le score avec sang-froid (12:52 ; 0-1). La fin du tiers tombera dans un faux rythme avec un nombre de tirs faible.

Tirs : 7 (Ajoie) / 8 (Kloten)



Tension sur la glace

Ajoie va être galvanisé sur la glace avec une belle ambiance de la part des partisans. Gelinas et Audette ont le plus grand nombre de tirs sur le gardien (six chacun) mais les tentatives sont stoppées par Zurkirchen. Malgré le fait qu’Ajoie pousse, Zgraggen ira faire un tour en prison et la sanction tombera vite avec un but en power play. Reinbacher dans l’axe, décale sur sa gauche Aaltonen. Le trentenaire finlandais prend le shoot du revers et trouve la lucarne. Ciaccio ne peut rien faire car sur l’action, il est masqué par Marchon (29:08 ; 0-2).

Une minute plus tard, une bagarre éclate entre Fey et Steiner, les deux joueurs iront se calmer en dehors de la glace et c’est à ce moment là qu’Ajoie trouve le chemin des filets de manière méritée. Le français Thomas Thiry fait un bon travail derrière la cage. Il voit devant l’enclave Sciaroni qui met un but assez difficile pour glisser la rondelle au fond de la cage (31:16 ; 1-2). Les hommes de Mitchell vont totalement craquer en fin de tiers avec 3 pénalités contre Obrist, Nodari et Schreiber sans pour autant concéder de buts. La tension est palpable !

Tirs : 17 (Ajoie) / 8 (Kloten)



Au final, Kloten s’en sort bien

Après ce deuxième tiers extrêmement tendu, le troisième acte sera plus calme avec une domination locale. C’est dans la continuité des vingt minutes précédente, Ajoie a le physique et le mental pour renverser la tendance. Malgré une pénalité contre Fischer à la 47ème, Ajoie n’est pas mis en difficulté avec 5 tirs subis contre 12. Wohlwend sort Ciaccio pour rajouter un joueur de plus sur la glace et cela va porter ses fruits au bout de 5 secondes seulement ! Un peu dans le trafic, Hazen proche de la cage arrive à tromper le portier adverse (58:18 ; 2-2). La prolongation est trouvée.

C’est alors que Kloten va faire le coup parfait à la toute fin de la prolongation. Profico à droite, fait un excellent travail pour éliminer Audette d’un joli crochet. Simic, parfaitement placé devant la cage, ajuste Ciaccio qui ne peut que constater la défaite avant la sirène (64:55 ; 2-3).



Victoire de Kloten qui se bat pour éviter les matchs de play-out face à un potentiel concurrent direct. Ajoie a montré beaucoup de qualités lors de cette rencontre, ce qui peut motiver les troupes.







