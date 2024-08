Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Ajoie vs Liberec 0 - 1 (0-0 0-1 ) Le 30/08/2024 Yverdon les Bains [ Ajoie ] [ Liberec ] Liberec termine dans la brume Après deux victoires contre Lausanne & Fribourg, Liberec espère finir la Coupe des Bains sur un sans faute en défiant les Dragons d'Ajoie Yverdon les Bains, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 31/08/2024 à 12:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Photographe : Roxane Gindre

Le premier tiers est globalement aux mains des Tigres Blancs qui dans un épais brouillard dû à l'écrasante chaleur qui règne à l'extérieur de l'arena sur les bords du lac de Neuchâtel. Malgré leurs bonnes tentatives menés notamment par la vitesse de Faško-Rudáš Le premier tiers est globalement aux mains des Tigres Blancs qui dans un épais brouillard dû à l'écrasante chaleur qui règne à l'extérieur de l'arena sur les bords du lac de Neuchâtel. Malgré leurs bonnes tentatives menés notamment par la vitesse de Faško-Rudáš

Les Ajoulots lancent des contres parfois dangereux à l'image de Veckaktiņš mais ne prennent pas à défaut Kváča.



Au deuxième tiers les Tchèques sont pénalisés plusieurs fois mais le powerplay jurassien ne donne rien. Les Bílí Tygři sont les plus dangereux, mais la brume s'épaissit et à plusieurs reprises les arbitres doivent arrêter le jeu et faire tourner les joueurs pour réduire le brouillard. L'offensive des Bohémiens du Nord s'accroît encore. Petrovický en retrait apperçoit une ouverture et lance juste sous la mitaine du portier suissso-italien (0-1 à 25'08). Photographe : Roxane Gindre

Liberec continue d'être dangereux dans cette mi-match mais le brouillard est de plus en plus opaque. Nattinen contre, il est accroché. Il s'élance pour le penalty, mais son tir à ras la glace est repoussé par Kváča dans le smog.

