Vingt premières



Pour une fois, dès les premières lames sur la glace, ce sont les Etats-Unis, avec leur tenue extrêmement épurée qui semblent donner dans la sobriété. Paradoxe : le jeu est à la fois particulièrement rapide et à la fois très calme. Les US joue dans le registre classique, des attaques régulières, frontales, sans perversité. L’équipe d’outre Atlantique passe certes plus de temps dans la zone allemande que l’inverse mais rien qui fasse sauter en l’air jusqu’à la septième minute au moins où Niederberger émerveille avec un save du bout de la botte de toute beauté. Le grand écart n’a pas l’air de lui poser le moindre problème. C’est Eyssimont, du Lightning de Tampa Bay, qui était parti en break. La défense allemande n’était pas encore arrivée.



De son côté, De Smith, le gardien de Pittsburg, a un jeu beaucoup plus axé sur le placement. Beaucoup plus debout que son homologue germanique, on note tout de même un suivi du palet assez remarquable, ce qui lui permet, en fin de tiers de faire face à une séquence offensive allemande durant laquelle Storm et Gewanke profitent du rebond sur les bottes pour pousser trois fois en direction du fond. No goal.



Mais ! Une autre séquence, à peine deux minutes avant la sonnerie du premier tiers, succède à la première. Schutz et Tieffels reviennent à la charge. De Smith a de la peine. Il tombe quasi systématiquement en papillon de toute sa hauteur, tenant mal le raz de glace, et comme les allemands ont tendance à tirer bas, il l’échappe belle à plusieurs reprises, laissant toujours un triangle ouvert entre ses bottes.

Vingt deuxièmes

Au deuxième tiers encore plus qu’au premier, le jeu est remarquablement propre, les fautes sont rares et les arrêts de jeu bien moins fréquents que dans d’autres matchs du mondial. Les fans se régalent donc de longues phases jouées. Pour la première fois en 3 matchs, ce sont les US qui ouvrent le score avec un but de puissance par Attard, joueur de Philadelphie, dans l’angle de la cage, profitant d’un défenseur bien placé mais de dos.

Tandis que Bonino tente de mettre en échec Muller, Soramies est seul des siens devant la cage. De Smith, posé au sol ne se relève pas assez vite. Logiquement, l’attaquant en noir et jaune monte le palet qui rebondit sur le poteau horizontal et atterrit dans le dos du portier.



Après un power play tout à fait digne de ce nom quoi qu’infructueux, l’équipe allemande trouve à nouveau le chemin de la gloire avec un break incroyable de Schutz. Cinq secondes avant la fin du deuxième tiers. De Smith a fini par se faire avoir. Pas assez bas, au moment où il voit l’attaquant foncer vers lui, ce dernier a tout le temps de glisser le palet entre ses bottes. La défense américaine s’est quant à elle totalement faite prendre de court par la vitesse de Schutz.

Vingt troisièmes

Au troisième tiers, assez étrangement, la défense, et des deux côtés ! semble avoir été rapatriée au vestiaire. Echappées sur échappées, un power play américain pendant lequel les gardiens allemands semblent complètement hagards, regardant au mauvais endroit. Heureusement, Niederberg démontre encore une fois sa rapidité et ses talents en maintenant sa cage propre.



Seulement, ça ne dure pas et dans un moment de fatigue très visible, alors que les défenseurs germaniques sont debout, statiques devant la cage, les attaquants bleus, Hutson puis Farell font slalomer le palet et trompent le goalie, trahit en plus par la lame de son patin qui dévie la rondelle sur son propre territoire.



La fin du tiers appelle des bâillements : les deux équipes sont épuisées et le jeu perd grandement en intensité. Une fulgurance du nouveau monde vient casser soudainement cette platitude et prend Niederberger par surprise. Ses gestes sont les bons mais un quart de seconde trop tard. Les USA repartent victorieux et montent à la première place du groupe A en enchainant leur troisième victoire, devant la Suède et le Danemark.

BUT GAGNANT :