Coupe des Bains : La passe de deux Ambrì-Piotta vainqueur de Liberec la veille reçoit les Allemands de Bremerhaven vaincus par Lausanne mais vainqueur de Fribourg à la coupe des Bains. Une partie intéressante dans cette coupe des bains 2023 Yverdon les Bains, patinoire communale, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/09/2023 à 10:51



Dominer n'est pas marquer :

Photographe : Philippe Rouinssard

Scheel dans l'angle échoue sur Conz. Bruggisser ou Kaelble de la bleue n'ont pas plus de succès. Le pressing des Pinguins met en grande difficulte le HCAP acculé à la défensive. Le portier tessinois fait le ménage mais le danger est constant.

La domination de Bremerhaven reste forte mais perd en dangerosité à force de l'avancée du temps et le score reste vierge après vingt minutes. Le jeu est rapidement lancé et les deux équipes offrent un bon spectacle aux supporters et aux aficionados. Ambrì-Piotta est plus dangereux en ce début de rencontre, mais les Allemands résistent puis lancent leur contre offensive.Scheel dans l'angle échoue sur Conz. Bruggisser ou Kaelble de la bleue n'ont pas plus de succès. Le pressing des Pinguins met en grande difficulte le HCAP acculé à la défensive. Le portier tessinois fait le ménage mais le danger est constant.



Ambrì par un trou de souris :



Pestoni parti seul en break, vient glisser la rondelle entre les pads de Franzreb pour ouvrir le score (1-0 à 22'10).

Cette ouverture du score vient relancer le HCAP qui prend les commandes de la rencontre et domine le jeu sans forcément se créer de nettes opportunités. Jeglič mène la contre-offensive de Fischtown. Le Slovène fait des pieds et des mains pour réinstaller le jeu dans la zone adverse. Bremerhaven ne parvient pas vraiment à se montrer dangereux mais maintient le puck à l'offensive dans ses crosses. Photographe : Philippe Rouinssard

Une pénalité allemande permet aux "locaux" de repartir de l'avant mais ils ne parviennent pas à en profiter. Les Pinguins repartent au charbon sans résultat sauf celui de se faire encore piéger en contre. Cette fois c'est Dauphin qui emporte toute la défense et double la mise salué par les bruyants tifosi (2-0 à 34'41).

Bremerhaven repart bravement à l'offensive et voit enfin ses efforts récompensés. Sur une belle entrée de zone, MacKenzie dévie au deuxième poteau pour Vikingstad qui fait trembler les filets tessinois (2-1 à 35'08).

Le jeu se rééquilibre en fin de période mais le score ne bouge plus, les portes sont closes des deux côtés. Ambrì-Piotta revient fort dès la reprise du deuxième tiers mais se fait rapidement reprendre et doit reculer. Pourtant ce sont bien les biancoblù qui font sauter la banque.Cette ouverture du score vient relancer le HCAP qui prend les commandes de la rencontre et domine le jeu sans forcément se créer de nettes opportunités. Jeglič mène la contre-offensive de Fischtown. Le Slovène fait des pieds et des mains pour réinstaller le jeu dans la zone adverse. Bremerhaven ne parvient pas vraiment à se montrer dangereux mais maintient le puck à l'offensive dans ses crosses.



Réalisme venu du Tessin :



De Luca s'échappe en break, il glisse vers Bruschweiler qui donne de l'air aux locaux (3-1 à 51'48). Photographe : Philippe Rouinssard Bremerhaven contrôle le jeu au début du dernier vingt. McKenzie retrouve Virtanen mais Conz s'interpose bien. Sous pression, le HCAP est sanctionné. Le powerplay allemand cherche l'ouverture, Virtanen dans l'angle voit son tir repoussé dans le slot mais personne n'est sur le rebond. Malgré le retour à cinq ce sont bien les Pinguins qui conservent le palet et l'initiative. Ambrì-Piotta peine à contrer et même à sortir de sa zone. Cependant les biancoblù tiennent bon et attendent la bonne opportunité. Elle se réalise pour la troisième fois sur une contre offensive.

Bremerhaven plie et se fait pénaliser. Dauphin dans l'angle ne peut déjouer Franzreb. Les Allemands commettent une deuxième faute et doivent jouer à trois. Le KO est proche. Lilja dans le coin ou Dauphin en solitaire ne peuvent déjouer le portier de la ville aux poissons.

Le temps file mais Fischtown se retrouve de nouveau à l'offensive. Ambrì-Piotta en difficulté commet une faute. Les Allemands sortent leur gardien et jouent à six contre quatre mais malgré tout la porte reste close. Les tirs sont trop imprécis et manque la plupart du temps la cible.



Deuxième victoire en deux jours pour Ambrì-Piotta. Pourtant les biancoblù ont été plus souvent réduits à la défensive mais ils ont tenu et profité au maximum des espaces pour lancer des contres dévastateurs qui ont permis d'assurer la victoire. Les Tessinois après avoir brillé au bord du lac de Neuchâtel retournent à domicile pour y affronter Davos en amical, mardi.

