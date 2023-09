Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Ambrì-Piotta vs Liberec 3 - 1 (1-1 1-0 1-0) Le 01/09/2023 Yverdon les Bains, patinoire communale [ Ambrì-Piotta ] [ Liberec ] Coupe des Bains : Ambrì fait le métier A la coupe des bains à Yverdon, les Bílí Tygři se sont inclinés d'une courte tête avec un but dans les dernières secondes de jeu contre Fribourg. Ils espèrent rebondir face au HCAP qui débute son tournoi Yverdon les Bains, patinoire communale, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/09/2023 à 11:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Ambrì-Piotta :

Liberec :



Rapides tigres, réalistes Tessinois :

Dauphin fonce au but, laisse en retrait au premier poteau pour Burgler qui pousse au fond (1-0 à 03'56). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Bílí Tygři retournent à l'offensive et maintiennent le palet et le jeu vers l'avant, cependant ils peinent à se créer des occasions et Ambrì-Piotta reste dangereux en contre. Birner au deuxième poteau ne parvient pas à lancer. Le pressing de Liberec s'accroît encore et le verrou saute. Bulíř sert Birner plein axe qui envoie un missile au fond (1-1 à 06'18).

Les tigres blancs montrent les dents, Filippi à toute allure remet au centre pour Mucha seul, mais la passe est contrée. Klíma emporte tout le monde mais ne peut lancer.

Liberec démarre vite et se porte d'entrée à l'offensive. McCoshen slape de loin mais bute sur Juvonen. Les tigres blancs contrôlent le jeu et dominent mais ils se font surprendre en contre. Dauphin fonce au but, laisse en retrait au premier poteau pour Burgler qui pousse au fond (1-0 à 03'56).

Les Bílí Tygři retournent à l'offensive et maintiennent le palet et le jeu vers l'avant, cependant ils peinent à se créer des occasions et Ambrì-Piotta reste dangereux en contre. Birner au deuxième poteau ne parvient pas à lancer. Le pressing de Liberec s'accroît encore et le verrou saute. Bulíř sert Birner plein axe qui envoie un missile au fond (1-1 à 06'18).

Les tigres blancs montrent les dents, Filippi à toute allure remet au centre pour Mucha seul, mais la passe est contrée. Klíma emporte tout le monde mais ne peut lancer.

Les contres d'Ambrì-Piotta sont dangereux, Pestoni seul au deuxième poteau lance, Král réalise un arrêt in extremis. Les Suisses sont mieux en fin de tiers, Douay touche le poteau tandis que le lancer lointain de Terraneo est bloqué par le portier de la Bohême Nord.



Ambrì face à Král :





Dauphin en solitaire est accroché devant la cage des tigres blancs. L'arbitre siffle un tir de pénalité. Dauphin s'élance plein axe mais Král a encore le dernier mot. Photographe : Philippe Rouinssard Le portier de Liberec s'offre un nouvel arrêt éblouissant. Dauphin et Eggenberger partent en break à deux contre un, l'échange est parfait, mais Král vole au second poteau et repousse de la jambière. Son défenseur dégage le palet au loin.

Juvonen s'offre quelques belles mitaines sur les actions des Bílí Tygři. Mais ce sont bien les "locaux" qui sont les plus dangereux et nettement dominateurs. A force de tentatives le verrou saute, Dotti dans l'axe redonne l'avantage aux siens (2-1à 31'57).

Ambrì-Piotta revient très fort dans le deuxième tiers. Liberec acculé en défense souffre et subit les assauts Tessinois. Král réalise une série d'arrêts décisifs pour tenir le score. Les quelques contres des Tchèques ne donnent rien.

Dauphin en solitaire est accroché devant la cage des tigres blancs. L'arbitre siffle un tir de pénalité. Dauphin s'élance plein axe mais Král a encore le dernier mot.

Le portier de Liberec s'offre un nouvel arrêt éblouissant. Dauphin et Eggenberger partent en break à deux contre un, l'échange est parfait, mais Král vole au second poteau et repousse de la jambière. Son défenseur dégage le palet au loin.

Juvonen s'offre quelques belles mitaines sur les actions des Bílí Tygři. Mais ce sont bien les "locaux" qui sont les plus dangereux et nettement dominateurs. A force de tentatives le verrou saute, Dotti dans l'axe redonne l'avantage aux siens (2-1à 31'57).

La partie se rééquilibre un peu en fin de période mais le score ne change pas.



Maladresse face à efficacité :





Liberec s'empare du palet mais se montre maladroit en zone offensive. De nombreuses entrées de zone sont ratées. Les offensives suisses sont elles moins nombreuses mais précises. Dotti lance, le portier repousse une énième fois, mais Douay a bien suivi et propulse le rebond au fond faisant hurler les tifosis tessinois (3-1 à 45'46).

Le Français, Douay s'illustre encore dans le cercle gauche mais cette fois son lancer est renvoyé. Liberec s'effondre de nouveau et se retrouve complètement surdominé, incapable de faire une sortie de zone propre. Par chance, une faute de Ambrì-Piotta lui permet d'inverser la tendance. Les tirs non cadrés se multiplient. Filippi élimine tout le monde mais vient terminer sa course sur Juvonen. Photographe : Philippe Rouinssard

La maladresse des Tchèques permet des occasions franches, Špaček récupère une perte de palet mais se heurte au gardien des Bílí Tygři. Birner emmène tout le monde et remet parfaitement dans l'axe pour Najman qui manque le cadre.

Une faute de Liberec permet à Ambrì-Piotta de presser. Les tirs s'enchaînent mais la porte reste close. Král le héros du match est touché en pleine tête par un lancer, il s'écroule et quitte la glace porté par ses coéquipiers. Il part en observation à l'hôpital de Lausanne, nous sommes pour l'instant sans nouvelle de son état. Hrenák le remplace pour les dernières minutes.

Vlach part seul en break mais tire au dessus, une dernière action qui résume bien le match côté Liberec.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Daniel Král

** : Zaccheo Dotti

Ambrì-Piotta est pénalisé dès la reprise, mais le powerplay tchèque est absolument inefficace. Kneubuehler apporte du danger sur la cage tchèque, mais Král fait bonne garde.

Liberec s'empare du palet mais se montre maladroit en zone offensive. De nombreuses entrées de zone sont ratées. Les offensives suisses sont elles moins nombreuses mais précises. Dotti lance, le portier repousse une énième fois, mais Douay a bien suivi et propulse le rebond au fond faisant hurler les tifosis tessinois (3-1 à 45'46).

Le Français, Douay s'illustre encore dans le cercle gauche mais cette fois son lancer est renvoyé. Liberec s'effondre de nouveau et se retrouve complètement surdominé, incapable de faire une sortie de zone propre. Par chance, une faute de Ambrì-Piotta lui permet d'inverser la tendance. Les tirs non cadrés se multiplient. Filippi élimine tout le monde mais vient terminer sa course sur Juvonen.

La maladresse des Tchèques permet des occasions franches, Špaček récupère une perte de palet mais se heurte au gardien des Bílí Tygři. Birner emmène tout le monde et remet parfaitement dans l'axe pour Najman qui manque le cadre.

Une faute de Liberec permet à Ambrì-Piotta de presser. Les tirs s'enchaînent mais la porte reste close. Král le héros du match est touché en pleine tête par un lancer, il s'écroule et quitte la glace porté par ses coéquipiers. Il part en observation à l'hôpital de Lausanne, nous sommes pour l'instant sans nouvelle de son état. Hrenák le remplace pour les dernières minutes.

Vlach part seul en break mais tire au dessus, une dernière action qui résume bien le match côté Liberec.

*** : Daniel Král
** : Zaccheo Dotti
* : Florian Douay



Ambrì-Piotta a parfaitement mené sa barque pour remporter son premier match à la Coupe des Bains. Efficaces et réalistes les Tessinois ont marqué aux bons moments et ont su montrer de bons talents offensifs. Le HCAP dispute son second match cet après-midi face aux Fischtown Penguins.

Nouveau revers pour Liberec en Suisse, les tigres blancs ont brillé durant un tiers où ils n'ont pu prendre les devants. Ensuite ils ont souffert et seules les prouesses de leur gardien leur ont évité la catastrophe. Un gardien sorti sur blessure, qui espérons le ne sera pas trop grave. Les Bílí Tygři termineront leur coupe demain soir à Lausanne face aux leaders de la coupe après deux succès face à Bremerhaven et au Jukurit.







