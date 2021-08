Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Amiens vs Cergy-Pontoise 2 - 5 (1-1 1-0 0-4) Le 23/08/2021 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Cergy-Pontoise ] Cinq minutes de trop pour Amiens face à Cergy Les Gothiques et les Jokers se rencontraient lundi 23 août au Coliseum pour un premier match amical, longtemps équilibré avant que les Amiénois ne cèdent dans les dernières minutes. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 24/08/2021 à 08:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



500 spectateurs Buts :

Amiens : ; 1:50 Baptiste Bruche (ass Aziz Baazzi) ; 34:57 Jérémie Romand (ass Stanislav Lopachuk et Alexandre Boivin)

Cergy-Pontoise : 0:29 Norbert Abramov (ass Denny Kearney et Steven Owre) ; 44:36 Steven Owre ; 55:15 Norbert Abramov (ass Tuukka Rajamaki) ; 56:24 Aku Kestila (ass Denny Kearney et Norbert Abramov) ; 56:50 Norbert Abramov (ass Aku Kestila) Pénalités 10 minutes contre Amiens 10 minutes contre Cergy-Pontoise Près de 500 spectateurs pour un match amical au mois d'août, on a bien senti hier que le public amiénois était en manque de hockey après une saison quasi blanche pour lui.



Photographe : Nicolas Leleu

Un public qui n'a pas eu beaucoup à attendre pour voir des buts puisque Cergy ouvrait le score sur un tir croisé de Norbert Abramov lors de la première incursion des Jokers après seulement 29 secondes de jeu ! Et ce n'était pas fini puisque les Gothiques égalisaient très vite : après une tentative d'Aziz Baazi, Baptiste Bruche catapultait le palet au fond des filets gardés par Patrick Munson.

Son vis à vis Lucas Savoye eut ensuite à s'employer plusieurs fois lors des trois supériorités numériques obtenues par Cergy qui ne trouvait toutefois pas l'ouverture. Il est vrai que, logiquement, dans ce match amical - le premier d'Amiens une semaine pile après la reprise de l'entraînement - qui ne manquait pas de rythme, la finition n'était pas encore au rendez-vous. Les deux formations étaient de plus privés de plusieurs titulaires. A Amiens manquaient ainsi à l'appel Henri Corentin Buysse et Romain Bault, retenus en équipe de France, Skylar Pacheco qui soigne ses adducteurs, ainsi que trois recrues étrangères l'Américain Spencer Naas, le Canadien Elgin Pearce et le Russe Semyon Babintsev, pas encore arrivés. Autant d'absence qui ont permis à plusieurs U20 du club de gagner du temps de glace.



Photographe : Nicolas Leleu

Dans le deuxième tiers ce fut au tour des Amiénois de bénéficier de plusieurs supériorités mais sans plus de résultat que leurs adversaires durant la première période. Et c'est à 5 contre 5 que les Gothiques allaient prendre l'avantage à la suite d'un excellent travail de la recrue belarusse Stanislas Lopachuk qui servait sur un plateau Jérémie Romand.

Cet avantage les Gothiques allaient le perdre en début de troisième tiers lorsque Steven Owre exploitait victorieusement une mésentente dans la défense amiénoise.



Photographe : Nicolas Leleu

Des Amiénois pour qui le match allait durer cinq minutes de trop, cinq dernières minutes au cours desquelles ils devaient encaisser trois buts. D'abord sur une infériorité numérique, Norbert Abramov convertissant pour les Jokers, et pour la première fois dans ce match, un power play. Les Gothiques sortaient alors complètement de la partie et encaissaient deux nouveaux buts en moins de trente secondes, œuvre d'Aku Kestila et une nouvelle fois de Norbert Abramov.



Une fin de match raté pour les Amiénois dont on évitera de tirer des conclusions hâtives. Il s'agissait juste pour les deux équipes d'une bonne mise en jambe. Un match amical avec ses espoirs et ses imperfections.

