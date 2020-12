Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Amiens vs Rouen 3 - 2 (0-0 1-0 1-2 1-0) Après prolongation Le 04/12/2020 Le coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Rouen ] Amiens et Rouen en séance de travail Les Gothiques et les Dragons ont disputé une rencontre amicale ce vendredi en Picardie. Un match à huis clos remporté en prolongation par Amiens, une victoire anecdotique, le résultat n’était pas l’intérêt premier de cette confrontation. Le coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 05/12/2020 à 10:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Amiens :

Rouen : Buts pour Amiens : 36mn26 Brendan Jacome (Antonin Plagnat), 58mn12 Aziz Baazi, 64mn28 Jeremy Beaudry (Christopher Frederiksen)

Buts pour Rouen : 44mn41 Brock Trotter (Cam Barker), 51m00 Loïc Lamperier

Pénalités : 2mn pour Amiens, 6mn pour Rouen

Photographe : Nicolas Leleu Un match amical en soi, ça manque toujours un peu de saveur. Mais quand en plus il se joue dans une patinoire vide, c’est comme une salade sans assaisonnement, c’est fade.

Ce n’est évidemment pas la faute des équipes d’Amiens et de Rouen qui se sont livrées à un exercice sérieux ce vendredi au Coliseum, privé donc de public, mesures sanitaires obligent.

Alors faute de la passion des grands soirs, il reste que cet entraînement de luxe entre deux équipes majeures de la Ligue Magnus ne manquait pas d’intérêt pour les joueurs et leur encadrement en recherche de repères et de confrontation « en vrai ». D’autant que ces deux équipes doivent se retrouver, à Rouen cette fois, dans quinze jours pour jouer leur16e de finale de coupe de France. Ce qui ne sera rien d’autre que la revanche de la finale de la dernière édition.



Photographe : Nicolas Leleu

Pour aborder ce match, Rouen avait choisi d’aligner Valentin Duquenne dans les buts, les Gothiques confiant, eux, cette tâche à leur gardien numéro un, Henri Corentin Buysse, en manque de matches.



Le premier tiers, très équilibré, accoucha d’un 0-0, la finition faisant visiblement partie des points que cette période sans compétition ne permet pas de régler au mieux. Le deuxième tiers allait encore en apporter la preuve avec les deux premières situations de supériorité numérique. Florian Chakiachvili en prison, les Gothiques ne se mirent jamais vraiment en position d’inquiéter Valentin Duquenne. Et quand ce fut Thomas Suire qui partit sur le banc des pénalités, les Dragons ne trouvèrent pas non plus la faille. C’est finalement à 5 contre 5, à quatre minutes de la fin de la période, qu’Amiens allait ouvrir le score, Brendan Jacome esseulé face au but rouennais, reprenant victorieusement, une bonne passe d’Antonin Plagnat. Un but récompensant un bon passage amiénois en cette fin de tiers.

Photographe : Nicolas Leleu

Les deux équipes entamaient le troisième en changeant de gardien, Lucas Savoye et Matija Pintaric se plaçant devant le filet.

Les Rouennais allaient rapidement revenir à hauteur des Amiénois, Brock Trotter déviant un lancer de Cam Barker dans la cage des Gothiques. Et alors que les Amiénois venaient de gâcher une grosse occasion de prendre l’avantage, ce sont les Rouennais, il est vrai de plus en plus pressants, qui allaient le faire, Loïc Lamperier exploitant au mieux un palet perdu dans leur zone par les Picards. Et alors que l’on semblait se diriger vers ce court succès normand, Aziz Baazi trompait Matija Pintaric d’un maître tir en lucarne.



Alors, tant qu’à travailler, autant le faire jusqu’au bout et les deux équipes s’offrirent donc ainsi une prolongation. Et c’est au bénéfice d’une supériorité numérique, à 4 contre 3 donc et pour une faute loin d’être évidente, que les Amiénois décrochaient une victoire symbolique sur un joli lancer de Jeremy Beaudry.

Le résultat de la prochaine confrontation entre les deux équipes vaudra, lui, beaucoup plus cher.



Amiens disputera un nouveau match amical le lundi 14 décembre à Cergy







