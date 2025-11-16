Le match débute sur un rythme intense, Angers ouvre le score dès la 5ᵉ minute grâce à une action individuelle de Kale Kerbashian, confirmant la confiance et la détermination des Ducs.

Cortina réagit immédiatement, seulement 29 secondes plus tard, Chad Pietroniro égalise en supériorité numérique, montrant l’efficacité de l’équipe italienne dans cet exercice.

Angers reprend l’avantage à la 13′33″ sur une contre-attaque menée par Orren Centazzo et conclue par Kerbashian, illustrant la qualité des transitions offensives angevines.



En début de deuxième période, Cortina revient à 2-2 grâce à Tommaso Alverà, bien servi par Luca Barnabò. Malgré cela, Angers reprend la tête du match grâce à un but d’Ethan Cap autour de la 25ᵉ minute, à la suite d’une belle action collective.

Cortina égalise de nouveau à 3-3 à la 37′07″ par Marco Sanna en power-play, confirmant leur dangerosité en supériorité numérique.

Le tournant survient en toute fin de rencontre : à 57′57″, Oskari Kalajanniska inscrit le but victorieux sur une passe lumineuse de Barnabò depuis sa zone défensive.

Angers tente ensuite le tout pour le tout en retirant son gardien pour jouer à 6 contre 5, mais Cortina résiste jusqu’au buzzer.

Malgré la défaite, Angers termine premier de la poule C de la demi-finale et se qualifie pour la poule finale de la Continental Cup, prévue en janvier 2026 à Nottingham.

Cortina, qui savait que la qualification serait difficile, n’a jamais baissé les bras. Leur intensité, leur réussite en supériorité et leur capacité à revenir au score témoignent d’un mental remarquable.

Angers montre de bonnes choses dans la gestion des moments clés, mais peine en fin de rencontre : le 6 contre 5 n’a pas fonctionné, point à améliorer pour les prochains matchs européens.

Les supériorités numériques ont joué un rôle déterminant, les deux équipes ayant marqué dans ces situations.

Angers peut aborder la finale de Continental Cup avec ambition, mais devra renforcer sa gestion des fins de match.

Pour Cortina, cette victoire, bien que sans qualification, est porteuse d’espoir : l’équipe a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec des adversaires de haut niveau.

Guillaume François





REPORTAGE PHOTOS

(à venir)



Guillaume François (à venir)