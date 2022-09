Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Annecy vs Valence 14 - 1 (4-0 5-1 5-0) Le 10/09/2022 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Valence ] Amical - Annecy vs Valence C’est une patinoire Jean Régis semi pleine qui a assisté au premier match de la saison des Chevaliers du Lac d’Annecy. Pour ce match de préparation, l’équipe recevait les Lynx de Valence, arrivés en 8ème de finale la saison dernière. Retour sur ce match qui n’a laissé que peu de chances aux Drômois. Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Anne Pérocheau le 13/09/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Annecy :

Valence : Ça démarre fort



Les trente premières secondes de jeu voient un tir cadré pour chacune des équipes, sans danger pour les gardiens qui les repoussent. Les annéciens se créent de belles occasions, et à la 7ème minute c’est le finlandais Jaakko Heiskanen, pour sa 2ème saison dans la cité lacustre, qui délivre son équipe [1-0].

A 15’45, Raphaël Papa s’octroie une nouvelle occasion, sans succès. Mais vingt secondes plus tard, ça passe grâce au premier but d’une longue série marqué par la nouvelle recrue Paul Schmitt (ancien Corsaire de Nantes en D1), servi par Victor Vitton-Mea [2-0].



Photographe : Anne Pérocheau Moins d’une minute plus tard (16’31), Niklas Westerlund en rajoute une couche [3-0]. À 18’40, son compatriote finlandais Jaakko Heiskanen semble sceller le sort des Valentinois pour cette première période [4-0].

Les Lynx, probablement frustrés de cette entame, prennent 2 minutes de pénalité pour charge incorrecte.

Au bilan de cette première période, peu d’occasions pour Valence, a contrario d’Annecy qui, même sans jouer particulièrement collectif, a multiplié les occasions. Cela s’est avéré payant.



Ce n’était pas une question de gardien



Le début du 2ème tiers se fait dynamique avec de nombreux tirs en direction de la cage de Valence, et c’est seulement après une minute de jeu qu’Hugo Moncenix affiche le compteur à 5-0.

La 24ème minute de jeu offre une action dangereuse aux Valentinois devant le but d’Annecy mais Tristan Mongellaz reste vigilant.

C’est désormais au tour de Lubin Louvier, assisté d’Allan Dugat, de marquer. L’équipe de Valence subit le match et change son gardien à 7-0 et 25 minutes de jeu (#38 remplacé par #93).

Malgré tout, nouveau but une minute plus tard pour Annecy [8-0].



Photographe : Anne Pérocheau Valence prend une pénalité pour charge incorrecte ; sans surprise, Annecy mène assez vite 9-0, et décide également de changer de gardien (#47Tristan Morgellaz remplacé par #81 Jessy Dugat).

A la 34ème minute, Valence réussit finalement à débloquer son compteur après un petit moment de flottement ; le palet franchit tout juste la ligne en rebondissant contre le poteau intérieur, et la frappe qui s’ensuit est arrêtée par le portier annécien. Après consultation entre arbitres, le but est comptabilisé et accordé (au #19).

Le jeu se libère du côté d’Annecy, qui ose plus, quitte à être trop gourmand et à se rendre coupable de quelques fautes pénalisées (pour accrocher et retenir la crosse).



Les esprits s’échauffent



Dès les vingt premières secondes de ce tiers, Valence s’offre une belle occasion avec (#19) qui part seul, mais dont l’initiative ne sera pas couronnée de succès.

A la 42ème minute, une belle action de Paul Schmitt assisté de Hugo Moncenix fait passer le compteur des buts d’Annecy à 2 chiffres [10-1].

A la 45ème, pénalité pour Valence (#20) pour crosse haute. Niklas Westerlund abrègera celle-ci au bout de 7 secondes seulement [11-1].



Photographe : Anne Pérocheau On notera à la 49ème un tir puissant de Victor Vitton-Mea, qui depuis la bleue trouve les filets Valentinois [12-1]. Ce n’est que quelques secondes plus tard que Jaakklo Heiskanen enfonce encore un peu plus le clou, assisté de Niklas Westerlund [13-1].

51’ : Paul Schmitt, encore lui, réussit un lancer de palet entre les jambières de (#93) : et de 14.

A la 55ème, Valence loupe une jolie occasion en s’embourbant derrière le but d’Annecy après une traversée de patinoire. Les valentinois sont frustrés, les annéciens galvanisés ; les esprits s’échauffent.

La tension est très palpable dans les 2 dernières minutes du match. À 44 secondes de la fin, une grosse charge met un valentinois à terre, K-O (il sortira sur civière), faisant éclater une bagarre. Les minutes de pénalités pleuvent, une scène regrettable s’agissant d’un match de préparation.



Score final : 14-1, mais ce score sévère devrait permettre à Thibaud Saintecroix, coach de Valence, de procéder aux ajustements nécessaires.



Note de la rédaction : A l'occasion de ce premier article, nous adressons tous nos voeux de bienvenue à Anne qui vous fera vivre le parcours des Chevaliers du lac d'Annecy.



Photographe : Anne Pérocheau © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur