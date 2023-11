Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Astana vs Zemgale 4 - 1 Le 19/11/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo [ Astana ] [ Zemgale ] Astana en finale! Après avoir remporté ses 2 premiers matches, Astana n'a plus qu'un point à prendre pour s'assurer de la qualification alors que Jelgava doit s'imposer dans le temps règlementaire ce qui, de fait, éliminerait Grenoble. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 19/11/2023 à 08:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Astana se présente avec son gardien #1 montrant ainsi toutes ses intentions. Après 5 minutes de mise en chauffe, les Kazakhs concrétisent leur premier jeu de puissance et se facilitent la rencontre. Les deux équipes proposent un jeu rapide et se projettent vite vers l’avant. Chacun des protagonistes bénéficie d’un jeu de puissance sans pouvoir marquer dans ce premier tiers équilibré avec peu de tirs [1-0].



Le second vingt est tout aussi rapide, tellement qu’Astana se retrouve en surnombre mais Zemgale part à la faute et n’en profite pas. Passée la mi match Astana fait le break puis creuse l’écart sur une trouée du gardien [3-0].



Zemgale revient pour le troisième tiers avec un nouveau gardien et de meilleures intentions offensives. Les Lettons n’arrivent cependant pas à déstabiliser les Nomads dont le jeu défensif est tout aussi efficace que leur offensif. Ils trouvent malgré tout la faille à 10 minutes de la sirène. Cela ne suffit pas Astana les corrige à nouveau s’assurant ainsi de remporter le tournoi et de se qualifier pour la finale.



Cette victoire permet aux Grenoblois de croire également en leur qualification, le match de ce soir est une vraie finale, mais le handicap des Brûleurs De Loups est de 3 buts !

