I. Le Finlande n’est pas venue pour niaiser

Les deux équipes nous offrent un très joli début de tiers, riche en action et en harmonie de jeu. Les patineurs sont remarquablement cohérents dans leurs mouvements et leur placement sur le terrain. Les déplacements sont pensés et très fluides. Les joueurs coulent presque d’un bout à l’autre de la glace. Cela-dit, ce n’est pas pour cela qu’on regarde du hockey. D’ailleurs, la Finlande n’est pas venue pour cela non plus.

A seulement 1’16, Kapanen ouvre le score pour son équipe bleue et blanche. Il est tellement seul devant la cage… Et c’est normal après tout, puisqu’il a laissé sur place les Autrichiens. Madlener était, de plus, mal placé. En face du joueur certes mais lui offrant trop son torse alors que le tir était dirigé justement entre les flanc du goalie et son poteau gauche.



Après un but si rapide, le moral en prend un coup du côté de l’Autriche. Les joueurs tentent visiblement de construire une attaque mais depuis le propre zone, ce qui rend le spectateur confus. Que font-ils ? La question se pose. Il y en a un qui l’a remarqué et qui compte bien en profiter : Rantanen. Déplacé depuis le Colorado, il semble vouloir continuer sur la glace de son pays natal une saison perdue aux Etats-Unis. De nombreux passages derrière la cage font serrer les dents aux autrichiens. Le ratio des tirs cadrés entre les deux côtés est déjà terriblement déséquilibré. En effet, à chaque fois qu’un rouge veut faire sortir le palet de sa zone, il y a toujours un Finns pour le contrer.



A 4’55, Zwerger marque exactement le même but que son adversaire mais en feintant Larmi qui ne s’attendait pas à le voir tirer droite. Cette riposte fait hésiter la Finlande. Les joueurs sont débout et un peu hagards. Un bel arrêt sans rebond de Madlener qui parvient à geler le palet. Lamikko revient à la charge mais s’il y a bien une chose que l’on ne peut pas enlever à l’Autriche, c’est sa belle défense. Attaque moyenne, gardien passoir mais défense qui fait le travail.



De leur côté, les nordiques brillent bien moins cette année que l’année passée. 13 buts accordés dans tout le mondial 2022, et déjà 14 cette année, en seulement 6 matchs. De fait, à ce stade, personne n’est à l’abris de voir l’Autriche revenir en force. Larmi, dans les cages, semblent prendre tout de même son pied et bondit comme un petit ressort pendant les phases d’attaque autant que lorsqu’il est seul.



A 12’29, Suomela marque un magnifique but du revers. Au ralenti, on voit clairement le gardien soulever sa botte juste pour laisser passer la rondelle.

Sepalla tente un but latéral en décrivant un arc de cercle devant la cage, Rantanen tire de la bleue : les Finns ont la niaque dans la fin du premier tiers, même quand ils sont dans leur propre zone. Enfin l’équipe à l’aigle d’or voit une opportunité de passer dans la zone adverse et Larmi a un grand coup de chaud, lui qui visiblement n’avait pas prévu d’être attaqué en power-play (car oui ! chose rare en ce match, un joueur, Nissner, a pris deux minute pour harponnage.



La fin de tiers est molle. Les deux équipes s’enfoncent dans un long moment de flottement, caractérisé par un premier icing. Les nordiques sont fébriles, ils essaient vaguement de faire trembler le goalie le moins performant du mondial mais il est si bien défendu….



II. Rien, rien et rien.

Jamais on n’aura vu tiers plus long. Pas un but, pas une faute, même pas une petite altercation, même pas d’arrêt notoire… Autant aller se coucher. Enfin presque.

Dès le début, les initiatives se sont estompées, le jeu tourne au ralenti. Une période d’attaque ordinaire se fait sur Madlener qui fait le culbuto devant sa cage, sans cesse le torse sur la glace. Lamikko revient titiller le portier mais son tir n’est même pas cadré. Est-ce la même équipe que celle qui a ouvert le premier tiers ?



On assiste littéralement à un jeu poli. Pas de tir cadré donc pas de frayeurs, donc pas de mises en échec, donc pas de pénalités donc pas power play donc pas d’opportunité donc rien. Quelques fois, les joueurs vont brasser un peu d’air derrière la cage sans que cela ne prête à confusion. Un deuxième icing vient confirmer que le jeu ne régale pas. On peut cependant, à certains moments, compter sur Ville Pokka pour amorcer quelques initiatives mais ces dernières restent pâles. Lamikko, toujours lui, manque l’imanquable et tire à côté d’une ouverture monstrueuse de la cage autrichienne.



Il est clairement temps que le tiers se finisse, rien ne va plus, les commentateurs en sont à parler de l’économie locale boostée par les supporters qui remplissent les restaurants alentour et de la propension européenne à se prendre d’affection pour les maillots portant l’ancien logo des clubs.

Et c’est tout.





III. Un petit dernier incertain

Le troisième sera-t-il aussi morne que le deuxième ?

Au départ, l’énergie semble être revenue dans le sang des joueurs. Kapanen qui avait marqué le premier but de la rencontre tire à nouveau selon la même recette que la première fois avec l’espoir que cette fois-ci aussi, la rondelle rentre mais non. Et il a l’audace de paraître tout étonné. Manninen extériorise l’agacement des finlandais face à ce piètre jeu et tire n’importe comment. Hartikainen cadre juste après mais Madlener est là pour nous offrir, (enfin) un joli glove save.



Vraiment, la Finlande en voulant presser le jeu, se perd. Alors qu’elle accumulait les blanchissement l’année dernière, elle en est très loin aujourd’hui. Bjorninen, qui s’est fait voler le palet au dernier engagement tente un coup de pression qui avorte. Encore un dégagement interdit. Il faut que ce match entier finisse. A ce stade, et pourtant ça ne se voit pas, les Finlandais tirent littéralement deux fois plus que les Autrichiens.

Le milieu du tiers est caractérisé par un jeu d’essuie-glace digne de la NHL, alors même que les commentateurs venaient de faire tout un long discours sur l’efficacité des joueurs européens sur les grandes glaces du vieux continent.

Zwerger tomber en pile avec d’autres attaquant compatriotes devant Larmi qui se voit obstrué par une pille de hockeyeurs. Le palet disparait un petit instant et la situation tire un sourire.



Enfin ! à 18’08 BUT ! Oksanen s’est dévoué. Il tire de côté avec un trajectoire audacieuse. Aidé du poteau, le palet ricoche et tomber derrière la ligne.

Quelques instants après, Bader demande un arbitrage vidéo et essaie de faire décompter le but pour hors-jeu. Après visionnage de la séquence à la loupe, le but est tout de même accordé. Une pénalité différée envoie un autrichien en prison. Power-play des Finns. Le score ne changera pas.