Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Autriche (AUT) vs France (FRA) 3 - 2 (0-1 2-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 28/04/2022 Ice Park - Angers [ Autriche (AUT) ] [ France (FRA) ] La France s'incline en prolongation face à l'Autriche Retour sur la défaite en prolongation de la France lors de sa troisième rencontre face à l'Autriche. Ice Park - Angers, Hockey Hebdo Jérémy Gorget le 29/04/2022 à 07:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Austria :

France :



Photographe : Jérémy Gorget

En blanc pour le match du soir, les Françaises mettaient la pression dans le camp Autrichien dès les premières secondes. Sans réussir à trouver le bon shoot pour l’instant, Caroline Baldin s’employait à repousser les quelques tirs norvégiens qui tentaient de faire la différence en contre.

La France essayait d’apporter du danger dans chaque coins de la zone offensive. A commencer par Gwendoline Gendarme d’un bon slap de la bleue, suivi par Léa Parment qui venait fixer Selma Luggin sans réussir à faire la différence. En supériorité suite à une crosse haute autrichienne, Lore Baudrit et les siennes s’exposaient quand même au contre et Caroline Baldin devait rester attentive devant un 2 contre 1 rondement mené par l’Autriche.

La moitié du premier tiers passée, les équipes se rendaient coup pour coup, sans que l’un ou l’autre des effectifs ne prenne réellement l’ascendant dans le jeu. Et c’est sur un palet trompeur lancé depuis le centre de la glace que Léa Parment ouvre le score pour la France grâce à une mauvaise appréciation de trajectoire de la rondelle par la gardienne Autrichienne. (0-1)



Efficace dans les interventions défensives face aux assauts de l’Autriche en fin de période, 7 tirs cadrés pour l’Autriche contre 5 pour la France après 20 minutes, les bleues rentraient au vestiaire avec ce petit but d’avance.



Photographe : Jérémy Gorget

Pénalisées dès le retour au jeu, les Françaises concédaient l’égalisation Autrichienne après seulement 53 secondes. (1-1)

Totalement impuissantes en ce retour de vestiaire, la France finissaient par plier une nouvelle fois sous les assauts répétés de l’Autriche, (2-1).

Avec la mi-match qui arrivait, les bleues ne trouvaient pas la solution pour reprendre le momentum dans la partie. Les passes trop imprécises compliquaient les projections vers l’avant et ne permettaient pas de convertir les efforts défensifs. Même en supériorité, la France se faisait peur face au pressing adverse qui repoussait les tricolores jusque dans leur zone défensive.

Un peu mieux en fin de tiers, les joueuses françaises n’arrivaient toutefois pas à égaliser et l’Autriche restait extrêmement dangereuse sur chaque phase offensive. Trop dans le dur pendant ces 20 minutes, la France devait montrer un autre visage pour renverser la tendance.



Photographe : Jérémy Gorget

Bien que mieux rentrée dans ce dernier tiers, la France n’arrivait pas à pousser les Autrichiennes à la faute et se faisait même une nouvelle fois pénaliser. Sauvée par sa transversale, Caroline Baldin était très sollicitée dans cette partie et faisait de son mieux pour garder l’équipe de France dans le match.

De plus en plus porteuse de danger devant la cage autrichienne, il restait aux Françaises à ajuster les derniers gestes pour convertir tous ces temps forts. Reste néanmoins que l’Autriche ne comptait pas ses efforts et était difficile à prendre de vitesse.

Les quelques tentatives de relances individuelles ne parvenaient pas à faire la différence sur la défense adverse. Difficile également de digérer les supériorités numériques pendant lesquelles les Françaises se faisaient plus que bousculer par des Autrichiennes hargneuses sur chaque rondelle, même à 4 contre 5.

Il aura fallut une énième percée d’Estelle Duvin pour que Chloé Aurard vienne scorer et remettre les équipes à égalité (2-2).

Malgré la sortie de la gardienne Autrichienne dans les derniers instants, les bleues ont réussi à tenir leur défense et partaient en prolongation pour la 1ere fois de ce Mondial.



Photographe : Jérémy Gorget

Pas le temps de se mettre en route que la défense Autrichienne récupérait le palet sur la première offensive bleue et d’un tir parfaitement ajusté en lucarne de Theresa Schafzahl, repartait avec les 2 points.



On peut ressentir de la frustration mais la logique de ce match a été respectée. Trop d’imprécisions chez les bleues et trop peu de tirs à la cage pour gagner ce match. Il faudra maintenant renverser la Norvège dans le temps réglementaire samedi soir pour remporter ces championnats du monde et rejoindre l’élite.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur