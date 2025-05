Hockey sur glace - : Autriche (AUT) vs France (FRA) 5 - 2 (3-0 0-0 2-2) Le 16/05/2025 Stockholm - Avicii Arena [ Autriche (AUT) ] [ France (FRA) ] Les Bleus trop vite dans le rouge Condamnée par une entame de match fébrile et un premier tiers catastrophique avec trois buts encaissés, l’équipe de France s’est inclinée (2-5) face à l’Autriche, un rival direct pour le maintien dans l’élite mondiale. C’est la 5e défaite des Bleus dans ce Mondial scandinave. Toujours à la recherche d’un premier succès, l’étau se resserre avant de défier la Suède à domicile (samedi à 16h20), et surtout la Slovénie (lundi à 16h20) dans un match qui pourrait être décisif pour rester en vie. Stockholm - Avicii Arena, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 16/05/2025 à 21:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4873 spectateurs Arbitres : MM.Kaukokari (FIN) et Schrader (ALL) Buts :

Austria :

France : Pénalités 14 minutes (7x2mn) contre Austria 6 minutes (3x2mn) contre France Buts pour la France :



40’09 Perret (Bellemare et Texier) SUP,

58’26 Bellemare (Texier et Perret) SUP



Buts pour l’Autriche :



0’39 Kasper (Zwerger et Unterweger),

7’58 Rohrer (Haudum et Lebler),

15’30 Schnetzer,

57’56 Kasper (Zwerger et Rohrer, cage vide),

59’09 Schneider (Zwerger, cage vide)



Cette fois, la logique a malheureusement été respectée. Plutôt convaincante dans l’animation du jeu et dans ses intentions depuis le début du Mondial, l'équipe de France a déraillé face à l’Autriche (2-5), un de ses concurrents directs pour le maintien dans l'élite. Cette 5e défaite en autant de matchs, condamne certainement les Bleus à disputer un match couperet, lundi face à Slovénie, sauf étincelle magique samedi contre la Suède (16h20) dans une Avicii Arena de Stockholm en fusion.



Au lendemain d’une journée off, on n’imaginait pas les Français dans le dur aussi rapidement dans une rencontre cruciale sur le plan comptable. Après 39 secondes, Marco Kasper, le prometteur attaquant (21 ans) des Detroit Red Wings en NHL, ajustait déjà Antoine Keller, titulaire pour la troisième fois (après la Finlande et la Slovaquie). Les bonnes dispositions affichées contre la Lettonie, la Finlande ou encore les Slovaques, ont volé en éclats dans un premier tiers cauchemardesque ponctué de deux autres buts autrichiens sur des erreurs lourdes de conséquences. Un palet perdu en zone offensive déclenchant un contre éclair, puis une mauvaise inspiration de la défense tricolore et de Keller, permettaient à l’attaquant de Zurich, Vinzenz Rohrer (0-2, 7’58) puis au défenseur Ramon Schnetzer (0-3, 15’30) d’asseoir les Autrichiens dans un fauteuil confortable. Yorick Treille étant même dans l’obligation de remplacer son gardien titulaire, jusque-là impeccable dans le tournoi, par le Bordelais Quentin Papillon dès la 15e minute.



Si le portier des Boxers n’a pas tremblé par la suite en se montrant solide et un brin chanceux lorsque son montant est venu à son soutien, ses coéquipiers n’ont jamais trouvé le rythme et l’intensité nécessaires pour renverser des Autrichiens qui sortaient pourtant d’une défaite, la veille en soirée, face au Canada (5-1). Les quatre minutes de supériorité numérique dans le 2e tiers, après la mi-match, n’ont pas permis aux Bleus de se relancer (seulement 7 tirs). L’Autriche aurait même pu corser l’addition en infériorité numérique après une faute de Jules Boscq entraînant un tir de pénalité de Rohrer invalidé par la vidéo pour une double tentative de tir et un contact en déséquilibre au sol sur Papillon (49’37).



La fin de match a été plus animée, sans changer la physionomie de la rencontre. Si Charles Bertrand, Kévin Bozon ou encore Hugo Gallet avaient tenté de réveiller les Bleus, c’est finalement l’attaquant de Mountfield HK en république tchèque, Jordann Perret, qui réduisait le score en concrétisant enfin une situation de power-play (1-3, 50’09). Mais Kasper (1-4, 57’56), du revers, scorait en cage vide. Le capitaine des Bleus, Pierre-Edouard Bellemare soignait ses stats en déviant à bout portant un lancer d'Alexandre Texier (2-4, 58’26), mais Peter Schneider, encore une fois dans une cage vide abandonnée par Papillon, scellait les débats (2-5, 59’09).

Les Bleus ont grillé une cartouche précieuse dans la course au maintien. Pour s’éviter une pression maximale contre la Slovénie afin de conserver leur strapontin dans l'élite mondiale en 2026, un exploit XXL est demandé ce samedi (16h20) contre la Suède et ses joueurs NHL. L’étiquette d’outsider, qui semble mieux convenir aux joueurs de Yorick Treille, peut-elle les transcender ?



A deux journées du terme de la phase de poule, les Bleus n’ont pas décollé (un seul point inscrit grâce à la défaite en prolongation devant la Finlande) et ont été décrochés par l’Autriche au classement, qui a assuré son maintien avec 5 points. Le dernier round face à la Slovénie sent donc déjà le KO entre deux nations toujours vierges de victoire. A l’opposé, le Canada et la Suède restent intouchables (4 victoires) avant le choc attendu entre les deux ogres, dimanche, en clôture de cette première phase.















