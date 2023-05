Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Autriche (AUT) vs Hongrie (HUN) 4 - 3 (1-2 2-1 0-0 0-0 2-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 22/05/2023 Tampere, Nokia Arena [ Autriche (AUT) ] [ Hongrie (HUN) ] La mort en fusillade Match de la mort à Tampere entre l'Autriche et la Hongrie le perdant de cette rencontre descendra en Division I groupe A. Tampere, Nokia Arena, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/05/2023 à 22:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Austria :

Hungary : Opportunités et opportunisme :



L'Autriche démarre fort, Rossi tente par deux fois de briser le verrou. La Hongrie sous pression concède une première faute. Schneider lance dans l'angle, Bálizs repousse de l'épaule. Le powerplay autrichien presse bien mais ne trouve pas de solution.

Les Hongrois contrent, Sebők voit son tir repoussé par Starkbaum. Les blancs et verts restent à l'offensive. Bartalis dans l'angle sort le palet dans l'angle pour Erdély qui prolonge jusque dans le slot où Sofron a été laissé seul, sa reprise troue le filet (0-1 à 08'25). Copyright : GEPA pictures/Daniel Götzhaber eishockey.at

L'Autriche démarre fort, Rossi tente par deux fois de briser le verrou. La Hongrie sous pression concède une première faute. Schneider lance dans l'angle, Bálizs repousse de l'épaule. Le powerplay autrichien presse bien mais ne trouve pas de solution.

Les Hongrois contrent, Sebők voit son tir repoussé par Starkbaum. Les blancs et verts restent à l'offensive. Bartalis dans l'angle sort le palet dans l'angle pour Erdély qui prolonge jusque dans le slot où Sofron a été laissé seul, sa reprise troue le filet (0-1 à 08'25).

La Hongrie reste plus dangereuse, Fejes de la bleue échoue sur le portier de Vienne. L'Autriche contre mollement mais obtient un deuxième powerplay. Huber dans le slot est bien dépossédé de la rondelle par la défense magyare. Reinbacher slape de la bleue dans le trafic cherchant vainement une déviation. La Hongrie se dégage, Erdély contre mais il est bien repris. Rossi récupère, remonte la glace transperce le carré hongrois et vient glisser dans le five hole de Bálizs pour égaliser (1-1 à 12'45).

Les aigles se relancent et dominent le jeu. Wukovits lance dans l'angle, le palet est repoussé, Wolf reprend dans le slot mais Bálizs renvoie encore. L'Autriche reste dangereuse en zone offensive, les Hongrois s'en sortent mais ne parviennent pas à retrouver un second souffle. Nissner lance de loin sans succès face au portier de Jastrzębie. Une faute stupide coupe l'élan autrichien. Les Hongrois s'installent en zone offensive et font tourner. Sebők lance, Sofron sur la trajectoire dévie, le palet qui montait, repart vers le bas et passe entre les pads de Starkbaum (1-2 à 19'21).

Les Autrichiens repartent, Schneider à une belle opportunité devant la cage hongroise mais la crosse est haute, l'arbitre ressort tout le monde de sa zone juste avant que la sirène ne retentisse.

Les aigles se relancent et dominent le jeu. Wukovits lance dans l'angle, le palet est repoussé, Wolf reprend dans le slot mais Bálizs renvoie encore. L'Autriche reste dangereuse en zone offensive, les Hongrois s'en sortent mais ne parviennent pas à retrouver un second souffle. Nissner lance de loin sans succès face au portier de Jastrzębie. Une faute stupide coupe l'élan autrichien. Les Hongrois s'installent en zone offensive et font tourner. Sebők lance, Sofron sur la trajectoire dévie, le palet qui montait, repart vers le bas et passe entre les pads de Starkbaum (1-2 à 19'21).

Les Autrichiens repartent, Schneider à une belle opportunité devant la cage hongroise mais la crosse est haute, l'arbitre ressort tout le monde de sa zone juste avant que la sirène ne retentisse.



Tirs cadrés : 9 / 8 pour l'Autriche



Course-poursuite réussie :



L'Autriche démarre bien. Zwerger part en break à deux contre un il remet en retrait pour Schneider au deuxième poteau qui reprend, Bálizs bondit et parvient à repousser in extremis.

Les Hongrois repartent et font de nouveau preuve de leur réalisme à toute épreuve. Un lourd slap de Horváth depuis la bleue vient corser l'addition (1-3 à 24'11).

L'Autriche repart, Raffl dans le slot rate son contrôle et perd le palet. Strong canonne de la bleue, mais Bálizs bloque. Schneider contre seul, il lance, le gardien repousse, Schneider reprend une deuxième fois mais échoue encore sur le portier. Maier lance, Bálizs repousse, Huber est sur le rebond, il tente de reprendre, le puck restel ibre et Strong finit par pousser dedans (2-3 à 26'43). eishockey.at

Le match est houleux, l'Autriche contrôle davantage la rondelle mais ce sont bien les Hongrois qui sont les plus dangereux sur leurs quelques tentatives. Les aigles bombardent pour revenir mais sans succès. Une pénalité tombe sur le casque des Hongrois qui ne savent plus que faire pour desserrer l'étau. Le powerplay a un mal fou à s'installer, dans les dernières secondes pourtant. Zwerger feinte le lancer et dévie de l'autre côté où Haudum dans le cercle droit envoie son one-timer en pleine lucarne et égalise (3-3 à 37'09).

Schneider breake à deux contre un mais une crosse tendue au bon moment vient couper sa passe. Les Autrichiens pressent encore mais la défense hongroise bien placée empêche les tirs jusqu'à la fin.



L'Autriche démarre bien. Zwerger part en break à deux contre un il remet en retrait pour Schneider au deuxième poteau qui reprend, Bálizs bondit et parvient à repousser in extremis.

Les Hongrois repartent et font de nouveau preuve de leur réalisme à toute épreuve. Un lourd slap de Horváth depuis la bleue vient corser l'addition (1-3 à 24'11).

L'Autriche repart, Raffl dans le slot rate son contrôle et perd le palet. Strong canonne de la bleue, mais Bálizs bloque. Schneider contre seul, il lance, le gardien repousse, Schneider reprend une deuxième fois mais échoue encore sur le portier. Maier lance, Bálizs repousse, Huber est sur le rebond, il tente de reprendre, le puck restel ibre et Strong finit par pousser dedans (2-3 à 26'43).

Le match est houleux, l'Autriche contrôle davantage la rondelle mais ce sont bien les Hongrois qui sont les plus dangereux sur leurs quelques tentatives. Les aigles bombardent pour revenir mais sans succès. Une pénalité tombe sur le casque des Hongrois qui ne savent plus que faire pour desserrer l'étau. Le powerplay a un mal fou à s'installer, dans les dernières secondes pourtant. Zwerger feinte le lancer et dévie de l'autre côté où Haudum dans le cercle droit envoie son one-timer en pleine lucarne et égalise (3-3 à 37'09).

Schneider breake à deux contre un mais une crosse tendue au bon moment vient couper sa passe. Les Autrichiens pressent encore mais la défense hongroise bien placée empêche les tirs jusqu'à la fin.

Tirs cadrés : 11 / 4 pour l'Autriche



Fermé et tendu :



La Hongrie démarre bien et profite rapidement d'un powerplay. Celui-ci n'est guère efficace et ne propose pas grand chose, Papp dans l'angle vient buter sur Starkbaum. Bartalis dévie un tir de loin pour inquiéter le gardien autrichien qui parvient à repousser. Huber contourne la cage mais vient buter sur Bálizs. jegkorongszovetseg.hu

Le match est plus indécis et plus ouvert. Les deux équipes luttent pour survivre, mais les aigles lancent plus que leurs adversaires, même si le portier hongrois s'en sort sans mal. Rossi contourne la cage mais son tir est renvoyé par Bálizs, Zwerger n'est pas loin du palet de rebond mais ne peut reprendre.

Les Hongrois contrent mollement, Vincze contourne la cage et vint se heurter à Starkbaum. Wukovits contre seul mais il contourne la cage en attendant du renfort et perd le palet. Huber en contre solitaire lance de loin, sans problème pour le portier. Les Autrichiens contrôlent la rondelle mais sont trop fébriles, ratent leurs passes et ne peuvent créer le décalage.

La sirène retentit promettant une prolongation irrespirable.



La Hongrie démarre bien et profite rapidement d'un powerplay. Celui-ci n'est guère efficace et ne propose pas grand chose, Papp dans l'angle vient buter sur Starkbaum. Bartalis dévie un tir de loin pour inquiéter le gardien autrichien qui parvient à repousser. Huber contourne la cage mais vient buter sur Bálizs.

Le match est plus indécis et plus ouvert. Les deux équipes luttent pour survivre, mais les aigles lancent plus que leurs adversaires, même si le portier hongrois s'en sort sans mal. Rossi contourne la cage mais son tir est renvoyé par Bálizs, Zwerger n'est pas loin du palet de rebond mais ne peut reprendre.

Les Hongrois contrent mollement, Vincze contourne la cage et vint se heurter à Starkbaum. Wukovits contre seul mais il contourne la cage en attendant du renfort et perd le palet. Huber en contre solitaire lance de loin, sans problème pour le portier. Les Autrichiens contrôlent la rondelle mais sont trop fébriles, ratent leurs passes et ne peuvent créer le décalage.

La sirène retentit promettant une prolongation irrespirable.

Tirs cadrés : 10 / 5 pour l'Autriche



Stressant :



Sebők et Sofron partent en break à deux contre un, la passe est bonne mais Starkbaum s'interpose d'un bon arrêt de la jambière. Heinrich se jette et coupe avec sa crosse une passe mortelle devant le but. Raffl contourne remet à Rossi dans le slot, son tir trop mou est arrêté sans soucis. Le slap de Raffl fait sauter le casque de Bálizs. La sirène retenti une quatrième fois, il faudra des tirs au but pour connaître le nom du survivant.



Tirs cadrés : 2 / 1 pour l'Autriche



Starkbaum en héros, les Hongrois vaincus:



Papp tire le premier, il part à gauche, mais Starkbaum le suit et repousse de la jambière (X)

Ganahl fonce, il freine devant le but Bálizs s'étale, et l'attaquant de Klagenfurt pousse au fond (V-X)

Galló à ras la glace échoue sur Starkbaum (XX-V)

Schneider plein axe bute sur le portier hongrois (XX-VX)

Hári toujours à gauche, encore battu (XXX-VX)

Rossi part à gauche il tente de remettre sa crosse à droite mais rate le cadre (XXX-VXX)

Gergő Nagy drible de manière complexe à droite, mais le portier s'en sort (XXXX-VXX)

Heinrich peut conclure s'il marque, il fonce au but et d'un tir à mi-hauteur fait trembler les filets, s'en est fini (XXXX-VXXV)



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Bence Bálizs

** : Marco Rossi

* : István Sofron





La Hongrie promue cette année a eu du mal dans ce mondial en subissant de lourd revers. La victoire prise à l'équipe de France a laissé une porte ouverte jusqu'au bout pour les Magyars. Malmenés dans ce match, les Hongrois ont su prendre les devants par trois fois grâce à un jeu réaliste, et ébouriffant à l'offensive. Mais ils se sont fait logiquement remonter. En prolongation, ce sont eux qui ont eu les plus grosses occasions mais ils n'ont pu éviter les tirs au but. Ils n'ont jamais pu battre Starkbaum impérial durant la fusillade. Bálizs brillant durant tout le match s'est incliné deux fois, trop pour espérer s'en sortir par la peau des fesses. La Hongrie perd le match à ne pas perdre en fusillade et se retrouve reléguée en Division I A l'an prochain. Comme l'autre promu, la Slovénie dans l'autre groupe, mais les Hongrois auront quand même gagné une partie, ils sortent tête haute salués par leur incroyable public.



L'Autriche sauve sa vie en élite au bout du bout grâce à un succès aux tirs au but. Dominant durant tout le match, les Autrichiens ont pourtant du courir après le score tout le long de la partie face au réalisme impitoyable de leur voisin. Ils ont su revenir au score et malgré une nouvelle domination sans partage au dernier tiers n'ont pu en finir. Seule victoire du mondial pour l'Autriche, mais suffisante pour éviter la relégation, elle refile la patate chaude à son adversaire du jour.

La Hongrie promue cette année a eu du mal dans ce mondial en subissant de lourd revers. La victoire prise à l'équipe de France a laissé une porte ouverte jusqu'au bout pour les Magyars. Malmenés dans ce match, les Hongrois ont su prendre les devants par trois fois grâce à un jeu réaliste, et ébouriffant à l'offensive. Mais ils se sont fait logiquement remonter. En prolongation, ce sont eux qui ont eu les plus grosses occasions mais ils n'ont pu éviter les tirs au but. Ils n'ont jamais pu battre Starkbaum impérial durant la fusillade. Bálizs brillant durant tout le match s'est incliné deux fois, trop pour espérer s'en sortir par la peau des fesses. La Hongrie perd le match à ne pas perdre en fusillade et se retrouve reléguée en Division I A l'an prochain. Comme l'autre promu, la Slovénie dans l'autre groupe, mais les Hongrois auront quand même gagné une partie, ils sortent tête haute salués par leur incroyable public.

Retrouvez tous les résultats, classements, articles et vidéos du mondial 2023 sur notre page spéciale







