Hockey sur glace - : Autriche (AUT) vs Slovaquie (SVK) 3 - 2 (2-0 0-1 1-0 0-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 12/05/2025 Stockholm, Avicii Arena [ Autriche (AUT) ] [ Slovaquie (SVK) ] L'Aigle autrichien sort du nid L'Autriche qui a très bien résisté aux Suédois et aux Finlandais a du a chaque fois s'incliner de justesse, elle espère un coup contre la Slovaquie qui peine, notamment défensivement en ce début de mondial. Stockholm, Avicii Arena, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/05/2025 à 19:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Austria :

Slovakia : Les Autrichiens démarrent pied au plancher la rencontre et vont profiter des largesses de la défense slave pour frapper à deux reprises coup sur coup au début de la rencontre. Kasper contre à toute allure et glisse une passe parfaite dans le slot où Schneider n'en demandait pas tant pour ouvrir la marque d'un bon one-timer (1-0).

Les Autrichiens sont pénalisés peu après mais le powerplay slovaque complètement à côté de ses patins ne lance qu'une seule fois. Kasper en break prend le meilleur sur trois adversaires, il perd le palet mais le récupère seul devant la cage et double la mise (2-0).

L'Autriche pousse encore mais Hlavaj tient bon. Progressivement la Slovaquie prend le contrôle du jeu. Le palet ne sort plus des crosses slovaques. Les aigles tiennent bon mais sous pression constante commettent une faute en fin de période. Cette fois les Slovaques pressent bien, mais malheureux sur les rebonds, ils touchent également le montant, ils ne peuvent réduire l'écart avant la première sirène.



La Slovaquie se projette vite vers l'avant au deuxième tiers, mais contrainte de se découvrir elle s'expose à son adversaire. Les Autrichiens sont très dangereux en contre, ils font même tinter le poteau. Regenda contre seul, il est jetté au sol une crosse entre les jambes, mais à la surprise générale l'arbitre ne siffle rien ! Les Slovaques restent à l'offensive, la défense des Alpins se troue, une mauvaise relance profite à Honzek qui glisse entre les pads pour réduire l'écart (2-1).

La Slovaquie continue de forcer, Sýkora dans le slot bute à deux reprises sur Kickert. Les joueurs à la double croix dominent très nettement le deuxième vingt mais ne peuvent égaliser. Ils sont maladroits dans le dernier geste à l'image de Krištof dont le revers manque l'angle ouvert.



Au dernier vingt, les Slovaques dominent outrageusement le jeu. à force de tentatives ils égalisent logiquement. Sukeľ entre en zone à toute allure il sert au fond contre la bande Takáč qui fait mine de contourner la cage mais remet dans le slot pour Sukeľ qui longe le but et expédie la rondelle au fond pour égaliser de fort belle manière (2-2).

L'effort slovaque se poursuit mais le score en reste là. La prolongation est morose, les deux équipes promènent le palet sans rien n'en faire.

Aux tirs au but, Chromiak est le premier à scorer pour les Slovaques. Haudum parvient à égaliser avec un excellent lancer. Sur le dernier tir autrichien, Schneider part à droite, d'un mouvement de crosse, il glisse entre les pads de Hlavaj et donne l'avantage à l'Autriche. Kristof échoue sur le cinquième lancer.



