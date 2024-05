Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Autriche (AUT) vs Suisse (SUI) 5 - 6 (2-1 2-3 1-2 ) Le 12/05/2024 Prague Arena [ Autriche (AUT) ] [ Suisse (SUI) ] L’Autriche pousse la Suisse dans ses retranchements Bien malin qui aurait pu prédire un tel match entre la Suisse et l’Autriche, spectaculaire, plein de rebondissements et où les unités spéciales jouèrent un rôle déterminant. Vainqueurs (5-2) contre la Norvège lors de la première journée, la Suisse (7ème nation au classement mondial) faisait figure de favori face à l’Autriche (16ème nation) et sèchement défaite (1-5) face au Danemark. Si au terme du match le résultat fut conforme à la logique, les autrichiens vendirent chèrement leur peau pour ne perdre que d’un petit but d’écart (5-6). Prague Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 13/05/2024 à 17:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les autrichiens commencent bien le match et mettent beaucoup d’intensité pour contenir la Suisse, du coup le jeu est plutôt équilibré. Reto Berra qui garde le but helvète est même le premier à s’incliner. Suite à une remise en jeu offensive, Clemens Unterweger lâche un gros tir qui finit sur l’intérieur de son poteau (1-0, 04.15).



Finalement le match ne sera pas si facile que cela pour les suisses qui doivent après batailler pour tuer une pénalité concédée. L’Autriche double ensuite la mise sur une action confuse où les multiples rebonds se succèdent avant que Paul Huber finisse par glisser la rondelle au ras du poteau (2-0, 14.33).



Malheureusement pour les Autrichiens l’indiscipline va rapidement leur couter chère derrière. Suite à une faute de Dominic Zwerger, leur jeu en boxplay va être mis à l’épreuve par les suisses et, sous la pression, ils vont commettre un surnombre. En double avantage numérique, Roman Josi ne laisse pas passer l’occasion et bien décalé par Romain Loeffel il allume David Kickert pour reduire l’écart (2-1, 15.48).



Les helvètes poussent pour égaliser mais à 7 secondes de la pause ils sont rattrapés par la patrouille, Chritoph Bertschy est sanctionné pour avoir retenu la crosse de son vis-à-vis. Ils partiront donc un de moins sur la glace en deuxième période.



Les unités spéciales régalent



Forts de leur avantage numérique, les autrichiens font le siège du but helvète et finissent par être récompensés. Lukas Haudum en one timer redonne 2 buts d’avance aux siens (3-1, 21.48). Joie de courte durée car juste après Nico Hischier dévie dans le but un joli centre au cordeau (3-2, 22.26).



Les autrichiens tiennent encore la dragée haute aux suisses mais les pénalités vont être fatales. Quand Benjamin Baumgartner file au cachot, cela se complique et Nino Neiderreiter voit sa déviation finir sur le poteau. Il n’a pas tout perdu car sur l’action David Maier va rejoindre son coéquipier sur le banc des punis. Cela fait beaucoup pour la défense autrichienne en double désavantage numérique alors sur une action pressante avec rebonds et cafouillage Josi à l’affut marque son deuxième but du match (3-3, 29.30).

Toujours en supériorité numérique les suisses battent le fer tant qu’il est chaud et dès l’engagement, après un débordement de Sven Andrighetto, Ken Jager conclut au second poteau (3-4, 29.43).



La Suisse passe devant mais finit, elle aussi par être sanctionnée en raison d’une faute de Dean Kukan sur Manuel Ganahl. Les unités spéciales autrichiennes ont du répondant et après avoir fait tourner le puck, Gaudum lâche un missile victorieux (4-4, 34.45).



Les fautes et les buts s’enchaînent, juste avant la pause c’est au tour de l’autrichien Ali Wukowits de partir en taule et de promettre un début de dernier tier compliqué à son équipe.



Les efforts Suisse sont récompensés



Les suisses qui repartent en avantage numérique et avec un nouveau gardien, Akira Schmid, reprennent le score. Après un beau travail derrière le net Philipp Kurashev sert Hischier qui marque son deuxième but (4-5, 40.43). Tout va bien pour les helvètes qui encaissent pourtant un but casquette. Benjamin Baumgartner redescend à la bleue et, in extremis, empêche le puck de ressortir en tentant en se retournant un lancer aérien désespéré. Ce geste inattendu et la trajectoire parabolique du disque surprennent Schmid qui manque sa récupération de la mitaine et ne peut que toucher l’objet avant qu’il ne finisse au fond du but (5-5, 52.14).



Le match se joue finalement sur une nouvelle décision arbitrale. Sur un revirement, Andres Ambuhl part au but et est légèrement déséquilibré par Bernd Wolf, lequel incrédule écope de 2 minutes de prison fatales. C’est Hischier qui fait le coup du tourniquet et rabat le palet dans le but au nez et à la barbe du gardien (5-6, 59.09). Avec ce but plein de malice, il inscrit un triplet et donne la victoire aux siens.



Victoire au forceps pour la suisse qui prend la 2ème place du groupe A et doit maintenant se préparer pour un duel au sommet contre la république Tchèque. Jolie mais vaine résistance de l’Autriche qui reste bredouille et sans le moindre point comme la Norvège et la Grande Bretagne. La mission s’annonce compliquée pour la prochaine rencontre car c’est le Canada qui se profile à l’horizon pour les autrichiens.

