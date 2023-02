Yves Seira (archives) P. Wüthrich a vécu une soirée peu animée (33 tirs reçus) Dans la course au top 6, ce match entre Le Club des Patineurs de Berne et le Eishockey Club Biel était intéressant. Les dauphins du Servette de Genève ont enchaîné trois victoires de rang, après une série de quatre revers de suite. Quant au club de la capitale, le goût de la victoire n’est plus depuis le 22 janvier (2-3 à Davos, après prolongation). Dans la course au top 6, ce match entre Le Club des Patineurs de Berne et le Eishockey Club Biel était intéressant. Les dauphins du Servette de Genève ont enchaîné trois victoires de rang, après une série de quatre revers de suite. Quant au club de la capitale, le goût de la victoire n’est plus depuis le 22 janvier (2-3 à Davos, après prolongation). Les locaux prennent les devants

L’intensité est présente dans ce début de rencontre. Un peu trop à 05:26 où les deux formations vont s’affronter à un de moins. En effet, Künzle et Scherwey sont pénalisés pour dureté excessive. Cette première supériorité numérique ne donnera rien. L’ascendant va être prise par les joueurs de Söderholm pendant une minute. À la huitième minute, deux buts coup sur coup vont être inscrits. Pinana déborde sur le flanc gauche et va derrière le but. D’une passe pleine de clairvoyance, il a vu DiDomenico proche de la cage. Le Top Scorer local ajuste Van Pottelberghe (08:14;1-0). Il n’y a donc, pas de répit dans cette fameuse minute et Berne va doubler la marque au tableau d’affichage.

Goloubef part seul du flanc gauche et repique dans l’axe. Il perd un peu le puck et s’excentre sur la droite. Dans un angle quasiment impossible, il arrive à glisser la rondelle sous les jambes du portier suisso belge Van Pottelberghe, fautif (08:46;2-0). La formation de Törmänen n’a tiré que deux fois en dix minutes, ce qui est compliqué. Van Pottelberghe va être décisif sur un tir à bout portant de DiDomenico dans la foulée. Goloubef et Gerber seront en prison entre la 10ème et 12ème minute de jeu. Une aubaine pour Biel à ce moment de la rencontre. Malheureusement pour eux, Olofsson et Hass tomberont sur Wüthrich, auteur d’une magnifique double parade. Van Pottelberghe effectuera de même avant la fin de la période.



Pas de buts au second tiers

Biel souhaite à tout prix revenir dans le match. Delémont Souhaite repartir de l’avant mais la passe est contrée par Kahun. Dans l’axe, il se présente face aux buts mais Van Pottelberghe est présent sur la trajectoire. Rathgeb est pénalisé après trois petites minutes pour une crosse haute. Dominateurs dans ce power play, Berne ne trouve pas vraiment de solutions hormis des tirs lointains de Loeffel. Le cadre est trouvé une fois sur deux mais personne n’est présent sur les rebonds. Sceviour est bien servi dans l’axe par un partenaire mais le gardien adverse effectue une belle déviation. La grosse occasion pour les visiteurs sera pour Sheahan. Parfaitement servi dans la profondeur, il part sur le côté gauche. Wüthrich fait l’arrêt qu’il faut, avec l’aide de ses défenseurs sur le rebond. Au niveau des statistiques, Biel a légèrement dominé mais reste toujours avec un écart de deux buts.



Le doublé pour DiDomenico

Suite à cinq minutes de flottement, Berne va mettre la seconde dans le dernier tiers pour se mettre définitivement à l’abris. Au dernier quart d’heure, les cadres vont être déterminants sur la glace. À commencer par une très belle action collective. Dans la zone neutre, Kahun bouge Schneeberger au physique. Bader file sur le côté gauche et crochète Schneeberger qui part dans le vent. L’axe est retrouvé, Kahun décale un partenaire à droite mais son lancer trouve Van Pottelberghe. Les tentatives s’enchaînent sur les buts adverses. Au tour de Sceviour de tenter dans l’axe, parfaitement détourné par le gardien. Toutefois, une erreur va conduire le troisième but des locaux. Lööv, qui repartait de son camp, pensait qu’un partenaire était dans son dos pour repartir depuis sa zone. Il s’est totalement trompé et a fait une passe en arrière et à l’aveugle sur DiDomenico qui s’est fait un malin plaisir de battre pour la seconde fois Van Pottelberghe (56:23;3-0). Terrible erreur pour l’ancien des Jokerit. En toute fin de match, Enis récupère le palet et transmet pour Sceviour. Il voit devant les cages Lindberg et conclu le match d’un quatrième but (59:40;4-0). Ce but intervient alors que les locaux étaient en infériorité numérique. Belle victoire sans contestation de Berne ! Le club est désormais à 5 points de la sixième place. Biel – Bienne est toujours second du classement.