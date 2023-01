Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Bern vs Davos 2 - 4 (2-0 0-3 0-1) Le 20/01/2023 PostFinance Arena, MSL [ Bern ] [ Davos ] Le gâchis bernois En difficulté depuis trois rencontres, Berne n’a plus gagné depuis le 6 janvier. Davos s’est ressaisi depuis la défaite à Ajoie et comptait bien maintenir sa place dans le top 6. PostFinance Arena, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 22/01/2023 à 11:03 Tweeter FICHE TECHNIQUE



15383 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Stefan Hürlimann et Dominik Altmann, Sandro Gurtner Buts :

Bern :

Davos : Pénalités 4x2' contre Bern 4x2' contre Davos Yves Seira (archives) J. Nordström (au centre) a fait parler la poudre Pourtant, le Club des Patineurs de Berne est devant

L’entame de match des joueurs de Toni Söderholm est idéale, avec un but qui intervient relativement tôt. Sceviour mise en zone neutre pour Ennis. Il déborde sur le flanc droit, alors que la défense adverse peine à se replier. Kahun, alors parti de son camp, patine très vite afin de se présenter devant le but. Ennis attend le dernier moment pour passer la rondelle à son partenaire, et Kahn ouvre le score (05:18 ; 0-1). La patinoire exulte. Le but est très bien construit. 45 secondes plus tard, Egli est pénalisé. Le premier power play de la rencontre ne donnera rien, Davos résiste. Alors que les débats s’équilibrent et pendant un temps fort après un bel arrêt de Senn sur un tir du Top Scorer Di Domenico, le score va être doublé. Vermin prend l’intérieur pour transmettre à Bärtschi. Sa tentative axiale est repoussée par le portier adverse et dans l’embuscade, Scherwey pousse le palet au fond de la cage, d’un tir peu évident à première vue (13:44 ; 2-0). Davos ne parvient pas à réagir mambu

ais cela na va plus tarder …



Une statistique faramineuse …

Le second tiers sera à 100 % du côté du Hockey Club Davos. On ignore ce qu’a dit Waltteri Immonen mais l’effet a été immédiat. Même si Egli a été sanctionné pour sa formation, c’est bien en infériorité numérique que les visiteurs vont réduire la marque. De son camp, Nordström remonte toute la glace à droite. Profitant de la passivité défensive d’Untersander, Kahun et d’Ennis, le suédois croise et réduit la marque (24:39 ; 2-1). Berne continue son indiscipline avec Lindberg en prison à la 27ème et DiDomenico à 33:38. Au bout de quelques secondes seulement, les visiteurs vont égaliser. Côté gauche, Ambühl remet dans l’axe pour Nussbaumer. Avec un peu de réussite, il arrive à décaler encore à droite pour Bristedt qui trompe le gardien (34:53 ; 2-2). Une petite période de flottement est à noter mais encore une fois, Berne se met en difficulté par l’intermédiaire de Goloubef pour avoir retenu son adversaire à la 38ème. En supériorité numérique, Davos ne fait pas de cadeau. Corvi maintien le palet à droite et temporise le temps de trouver une solution. Egli patiente en position de tir juste à côté et allume le pauvre Wüthrich qui ne peut rien faire (39:11 ; 2-3). Une question se pose : qu’ont fait les attaquants de Berne ? La réponse ? Rien ! Avec une statistique d’un tir en vingt minute, il est évident que Senn a passé le tiers le plus tranquille de sa carrière.



Davos assure son succès

La troisième période sera un petit peu plus calme. La stabilité défensive locale a été retrouvée, et les attaquants inquiètent un peu Senn. Malgré tout, le jeu est entaché par plusieurs pénalité dont personne ne trouvera le chemin des filets. Après dix minutes de jeu, Ambühl obtient une très jolie occasion d’inscrire le quatrième but. Il part seul au but mais Wüthrich fait barrage de tout son corps. Pour autant, Ambühl n’abdique pas et inscrira l’ultime but de ce match. Davos étant en infériorité, Berne a fait sortir son gardien. Toutefois, le but égalisateur ne venant pas, Ambühl reste devant car la pénalité se finie à peine. Avec une cage vide, le score du match est scellé (58:58 ; 2-4).



Davos remporte son match avec brio ! Avec un second tiers parfait, la victoire est au final, mérité. Berne a tout gâché, l’équipe de la capitale n’a pas le mental actuellement et ça se ressent sur la glace. Davos est 5ème avec 61 points, Berne 8ème avec 57 points.



1 contre 19 tirs (2 nd tiers)

MVP : Nordström (Davos) : 3 points © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







