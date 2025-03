Hockey sur glace - : Bern vs Fribourg 3 - 4 (1-2 1-1 1-0 0-0 0-1) Après prolongation Le 14/03/2025 PostFinance Arena, Bern [ Bern ] [ Fribourg ] Fribourg prend la tête Galerie photos de l'acte 1 de la série des 1/4 de finale de play-offs de National League 24/25, entre le SC Bern et Fribourg-Gottéron. La formation fribourgeoise prend provisoirement la tête de la série, en battant les hommes de la capitale, après 88 minutes de prolongations. L'acte II a lieu ce dimanche soir. PostFinance Arena, Bern, Hockey Hebdo Photos: Pascal Hasler le 16/03/2025 à 11:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



17031 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Pascal Hungerbühler et Michael Stalder, Aurélien Urfer Buts :

Bern :

Fribourg :



