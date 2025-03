Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Bern vs Fribourg 3 - 2 (0-1 1-0 1-1 1-0) Après prolongation Le 18/03/2025 PostFinance Arena, Bern [ Bern ] [ Fribourg ] Klok libère la capitale Dos au mur avant cette troisième rencontre, le Club des Patineurs de Berne s'est imposé au bout de la nuit, porté par son international tchèque. PostFinance Arena, Bern, Hockey Hebdo Texte: Raphaël Realini | Photos: Pascal Hasler le 19/03/2025 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Pascal Hasler Pour la première fois de la saison face à Fribourg, le SC Bern l'a emporté après les prolongations



Le premier tiers s'est révélé relativement équilibré en termes de statistiques, avec dix tirs cadrés de chaque côté. Durant le premier quart d'heure, chaque formation a eu l'opportunité d'évoluer en supériorité numérique. Ce sont cependant les visiteurs qui ont ouvert la marque à la PostFinance Arena. Sur le flanc droit, Sörensen mise proche de l’enclave. Schmid tente de dévier, mais Berra réalise une première intervention, suivie d’une deuxième. Toutefois, Sprunger, à l'affût dans les parages, inscrit un but opportuniste en poussant le palet au fond des filets (14:24 ; 0-1). La première grosse occasion a fait mouche.



Le début du deuxième tiers est marqué par une nette intensité des visiteurs, désireux de sécuriser leur avance. Après seulement une minute de jeu, les locaux perdent subitement la rondelle, déclenchant un contre éclair. Bertschy remonte la glace et tente de profiter de l’appel de Lilja pour déséquilibrer Loeffel, dernier défenseur. Malgré son expérience, Bertschy choisit de ne pas décaler son coéquipier et prend sa chance, mais son tir est dévié par Reideborn. Cette opportunité manquée sera l’une des rares du tiers, avec seulement trois tentatives en vingt minutes. Une minute plus tard, Borgman est sévèrement sanctionné par les officiels (25 minutes de pénalité pour une charge contre la bande), déclenchant une altercation entre Diaz et Schild. Ce contexte hostile galvanise les hommes de Jussi Tapola. Sur une tentative de Vermin repoussée par le gardien, Lehmann surgit au second poteau, totalement oublié par la défense, et égalise (24:38 ; 1-1). Les assauts bernois s'intensifient sur les cages de Fribourg, mais Berra repousse les tentatives adverses.



La troisième période débute par une pénalité contre Lilja, sans conséquence. Les locaux, dans la continuité de leur deuxième tiers, prennent finalement l’avantage. Sur une tentative de Moser qui s'écrase sur le poteau, la rondelle glisse malencontreusement entre les jambes de Berra. Pris au dépourvu, Ritzmann en profite pour marquer sur le rebond (43:29 ; 2-1). Fribourg pousse durant tout le tiers, jusqu'à retirer Berra pour bénéficier d’un joueur supplémentaire sur la glace. Le choix de Lars Leuenberger s'avère payant après seulement dix secondes : sur une frappe lointaine de Gunderson, Rathgeb dévie habilement le palet dans le but adverse, glaçant la patinoire (58:27 ; 2-2).



