16824 spectateurs Arbitres : Mikko Kaukokari, Alex Dipietro et Eric Cattaneo, Sandro Gurtner Buts :

Lugano : Pénalités 2x2' contre Bern 2x2' contre Lugano Catarina de Freitas (archives) Le groupe luganais reprend peu à peu confiance Alors que les hommes de la capitale dominaient vis-à-vis des tirs, ce sont bien les hommes de Gianinazzi ont ouvert le score sur leur quatrième tir, peu avant la fin du premier acte. Depuis la zone neutre et dans l’axe, Sekac dépose l’ensemble des patineurs locaux en patinant fort, tout en gardant la possession du puck. Laissé par ses coéquipiers, Reideborn arrive à détourner la rondelle malgré la présence de Füllemannn qui était aux coudes à coudes avec le double champion de KHL. Joly n’a plus qu’à conclure (15:21 ; 0-1).



C’est un petit « hold up » de la part des visiteurs qui vont malheureusement céder dès 40 secondes de jeu au second tiers. Czarnik qui était derrière la cage, mise en retrait pour Klok. Dans l’axe et pas du tout attaqué par les défenseurs tessinois (très en retard sur le porteur), le défenseur tchèque s’offre son second but de la saison en ajustant Schlegel. Ejdsell a notamment masqué le portier à la dernière seconde, ce qui a pu le surprendre (20:40 ; 1-1). Le match est plutôt agréable où les pénalités sont peu présentes et les occasions sont pour les deux équipes. C’est au troisième tiers que le match va s’emballer.



Cette fois-ci, Lugano va prendre le leadership dès le début. Bien pressé contre la bande, Kahun perd la rondelle dans son camp par Arcobello. Il mise pour Carr qui, d’une déviation en une touche de dos et entre ses jambes, a senti la présence de Fazzini, son compère de ligne, qui conclut parfaitement (41:03 ; 1-2). Dans ce tiers où un trou d’air est à notifier, les visiteurs vont être plus réalistes pour verrouiller la victoire. Á commencer par Carr, qui a repris un nouveau rebond laissé par Reideborn sur une tentative d’Aebischer (50:39 ; 1-3). Sekac finira par inscrire dans le but vide (58:39 ; 1-4).



Belle victoire de Lugano dans la capitale et qui enchaîne un second succès d'affilé. Quatre équipes sont à 42 points, Ambri à seulement 41. La sixième place n'est « qu'à » 49 points à l'heure actuelle, mais tout est possible dans ce beau championnat.







