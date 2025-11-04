Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Besançon vs Colmar 5 - 2 (1-1 2-0 2-1) Le 20/09/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Colmar ] Amical : Jolie revanche bisontine Retour à domicile pour la première fois de la saison pour les Aigles qui continuent leur pré-saison. Après un revers 6-4 à Colmar, ils espèrent prendre leur revanche dans leur arena Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/09/2025 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Besançon :

Colmar :



Début disputé :



Besançon subit en début de rencontre et peine à poser son jeu, Horizral tente bien un contre solitaire mais il est repris par la patrouille alsacienne. Whelan dévie au centre vers Guillaume Henry qui manque le cadre. Clément Braga-Briquez lance, son tir est repoussé par Thevenot, la reprise du jeune attaquant termine cette fois sur le montant. Louis Gailly en contre solitaire échoue deux fois sur le portier des Titans. La pression monte sur les visiteurs et ils finissent par céder. Austin Whelan contre à toute allure, drible Thevenot et vient glisser dans l'angle vide pour faire gronder le public (1-0 à 07'48).

Dans la foulée une pénalité vient briser les ailes des Aigles qui doivent reculer. Colmar maintient la pression, Besançon repousse de son mieux l'offensive. Photographe : Philippe Rouinssard La rondelle tourne bien dans les palettes, Chauvel sur la ligne du cercle gauche profite du trafic pour envoyer un lancer parfait à mi-hauteur qui déjoue le portier déjà à genoux (1-1 à 09'02).

Les Titans sont à leur tour pénalisés, Besançon installe son jeu rapide mais ne parvient pas à reprendre les commandes. Progressivement les locaux gèrent la rondelle. Gailly dévie vers Zimmermann dont la reprise est repoussée par Thevenot. Une nouvelle faute alsacienne permet l'installation bisontine, mais le powerplay ne donne pas grand chose, de plus il est rapidement pénalisé et après l'épisode à quatre contre quatre, les Titans reprennent le contrôle du jeu.

Besançon défend efficacement l'accès à sa cage en inférioirté. Le puissant lancer d'Alves de la bleue est capté de la mitaine par Beauperin.



Tirs cadrés : 13 / 9 pour Colmar

Les Aigles prennent l'ascendant :





Les Aigles déploient leur jeu offensif mais une pénalité les oblige à reculer. Karcher dans l'angle lance, Beauperrin repousse, le rebond file vers l'angle grand ouvert mais la défense dégage proprement. Les Bisontins sont de nouveau sanctionnés en toute fin de pénalité. Le pressing colmarien s'accroît mais sans résultat. Whelan contre, mais il est irrégulièrement accroché.

Besançon fait bien tourner le palet et profite de son powerplay, de la bleue Bais parvient à trouver l'ouverture (2-1 à 29'30). Photographe : Roxane Gindre

Alors que la moitié du match est atteinte, Beauperin rentre au banc pour donner du temps de jeu au back up, Jeanmichel. Karcher en contre lance sur le poteau. Les Colmariens testent les réflexes du nouveau portier qui répond bien présent.

Progressivement le rythme baisse. Les Aigles montrent toujours le tranchant de leur bec. Horizral touche le poteau, Whelan sert Henry dans la profondeur qui ne peut battre Thevenot. Les Titans breakent à deux contre un, Parra se jette parfaitement et coupe la passe. Ousanin de dos à la cage ouverte ne parvient pas à reprendre. Eigelthinger s'échappe en break mais Jeanmichel capte le lancer de la mitaine.

Horizral retourne au feu, il dévie plein axe une passe parfaite à Guillaume Henry qui n'en demandait pas tant pour doubler l'avance (3-1 à 39'19).



Tirs cadrés : 12 / 10 pour Besançon

Finir le travail :





Les Aigles suivent le rythme sans trop de difficultés et récupèrent un powerplay. Le jeu s'installe en zone colmarienne mais les lancers manquent la cible. Les locaux sont à leur tour sanctionnés. Chauvel en solitaire sur le côté gauche lance dans la mitaine du gardien. Boichut contre vite, il enroule sa crosse et d'un mouvement impeccable vient cueillir Thevenot (4-1 à 51'35). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon contrôle un match qui est en train de lui revenir à moins d'un improbable renversement. Whelan fonce au but, il fait se coucher le gardien des Titans et pousse au fond (5-1 à 55'51).

Benjamin Hnery contre, il voit son tir repousse, le palet traîne devant la cage ouverte, mais sa reprise manque le cadre. Colmar est pénalisé, pour autant ce sont bien les Titans qui vont faire évoluer le tableau d'affichage. Alves récupère et lance en contre Eigelthinger qui d'un bon lancer trouve le fond du but comtois (5-2 à 56'44).

La fin de match est houleuse, Klesmann et Henry sont envoyés sur le banc des prisonniers respectivement pour deux et cinq minutes.



Tirs cadrés : 13 / 10 pour Besançon

Engagements : 10 / 9 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Austin Whelan

** : Quentin Chauvel

Besançon prend sa revanche contre Colmar après un premier match perdu samedi dernier en Alsace. Cette fois les Aigles après un début de partie un peu poussif ont réussi à mettre en place leur jeu et marquer de nombreux jolis buts pour prendre l'ascendant sur leur adversaire et ne plus le lâcher. Une victoire encourageante alors que certains joueurs manquaient encore à l'appel. La préparation continue samedi prochain à La Fayette avec la réception de Strasbourg II. Photographe : Roxane Gindre

Colmar plutôt bien installé au premier tiers a progressivement vu le score s'éloigner sans pouvoir le reprendre. Malgré de nombreux powerplays ils n'ont pas su en profiter complètement et doivent s'incliner dans cette partie amicale. Avec un effectif un peu réduit il aura été difficile de tenir dans la cité bleue.







