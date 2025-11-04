Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Besançon vs Strasbourg II 4 - 6 (0-0 3-1 3-3) Le 27/09/2025 Besançon, La Fayettte [ Besançon ] [ Strasbourg II ] Amical : L'Etoile Noire dans le ciel Besançon continue sa campagne de pré-saison. Après une victoire la semaine dernière à domicile contre Colmar, les Aigles espèrent confirmer face à la réserve de Strasbourg également pensionnaire de D3 Besançon, La Fayettte, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/09/2025 à 12:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Un excellent début de match :



Le jeu est rapide, agréable et équilibré. Clément Braga-Braquez laisse au premier poteau pour Louis Gailly qui bute sur Berger, l'ancien portier bisontin. Whelan remonte le long de la bande mais ne peut pas marquer lui non plus. Photographe : Phil Rouinssard

Labrunie contre à vive allure par la gauche, son tir précis en hauteur est repoussé par Beauperin. Tognian dans l'angle remet dans le slot pour Ruch mais le gardien des Aigles plonge dessus. Labrunie en break tente de remettre de l'autre côté, Beauperin s'envole, la défense parvient déjà à bloquer le lancer. Laude est expulsé pour un coup de genou. La pénalité de cinq minutes est bien tuée par les Aigles qui bloquent les tirs lointains. Horizral contre à vive allure mais Berger détourne du bouclier.

Vix prend le meilleur sur la défense bisontine mais Beauperin remporte le duel, Lambert-Jams de la bleue voit le palet dévié du bout de la crosse par le portier.

Mathis Braga-Briquez en contre est bien repris par la défense. Horizral est touché au genou, il quitte la glace et ne reviendra pas.



La rencontre démarre sur un bon rythme, les Bisontins en contrôle sont à la domination. Les Strasbourgeois sont rapidement pénalisés. Hogan lance dans le coin sans succès. Bais de la bleue n'a pas plus de succès. L'Etoile Noire contre, Tognian tente vainement sa chance.



Trous d'air défensifs :



Le début du deuxième vingt est poussif, Mathis Braga-Briquez. Strasbourg II revient vite de l'autre côté. Lochert longe la cage mais manque son tir, Tognian bien placé et sans marquage récupère et pousse au fond (0-1 à 21'53).

La défense bisontine dégage directement au dessus du plexy, la pénalité est sifflée. Le powerplay alsacien va ouvrir une deuxième brêche. Ruch slape dans le trafic, le palet est sans doute dévié et vient surprendre Beauperin avec un drôle d'effet (0-2 à 23'37).

Strasbourg II accentue sa pression tandis que les locaux sont en souffrance. Lochert se retrouve face à l'angle ouvert mais Beauperin bondit et ferme la porte. Le jeu s'ouvre et les coast to coast se multiplient mais les gardiens repoussent les tentatives. Photographe : Phil Rouinssard Les Bisontins sont encore pénalisés, mais cette fois ils effacent la sanction avec brio. La moitié du match étant sonné, Jakab rappelle son gardien au banc pour faire rentrer son back up Jeanmichel et lui donner du temps de glace dans ces matchs de préparation.

Whelan remonte la glace à vive allure, il dévie vers Henry qui enroule parfaitement son tir et trouve la faille sous le bras de Berger (1-2 à 31'01).

L'Etoile Noire change également son gardien, Lujan entre en jeu. Baverel dans l'angle est le premier à le solliciter, le rebond file jusqu'à Guillaume Henry qui manque la reprise. Peu après, le même Henry fait tinter le poteau. Besançon écope ensuite de deux pénalités, il va falloir faire le dos rond à trois. Lambert-Jams y va de son lourd lancer à la bleue, sans succès. Pointdavoine depuis le cercle droit trouve la mitaine. Labrunie contre vite, son lancer est capté par Jeanmichel mais qui relâche le palet, Labrunie le récupère et cette fois l'expédie au fond (1-3 à 37'01).

Les Bisontins repartent au feu, Mathis Braga-Briquez dans l'axe échoue sur Lujan. Guillaume Henry contre avec Louis Gailly, il lance au lieu de passer, sans succès. Whelan dans l'axe manque le cadre.



Vaine tentative de retour :



Pointdavoine lui répond à toute allure de l'autre côté, Jeanmichel repousse, Lochert a suivi et précipite le rebond au fond (1-4 à 41'19).

Besançon sonné parvient à contrer. Ousanin de la bleue tente sa chance sans succès. Clément Braga-Briquez n'a pas plus de résultat, mais le rebond file au second poteau Louis Gailly manque le rebond.

Strasbourg II revient fort de l'autre côté, le danger monte sur les Aigles qui peinent à desserrer l'étau. Pointdavoine contre à toute allure, il humilie la défense bisontine qui coule encore une fois, seul face au gardien il remporte le duel et alourdit encore la mise (1-5 à 45'20).

Les Aigles en difficultés, parviennent pourtant à se relancer assez vite vers l'avant alors que l'Etoile Noire se relâche trop vite. Le palet tourne autour du but dans une confusion monstre. Ousanin dans le coin voit la petite ouverture, et pousse dans l'angle (2-5 à 46'43). Photographe : Phil Rouinssard

Whelan a vive allure dévie dans le slot vers Henry qui voit sa reprise repoussée par le gardien. Besançon qui va mieux subit un 2+2 qui brise son élan. Les locaux reculent et plient. Mais une faute strasbourgeoise donne un épisode à quatre contre quatre. Les Aigles reviennent à l'offensive, l'Etoile Noire joue le contre et reste dangereuse.

Ruch écope de 5 minutes de pénalités en fin de partie. Le powerplay bisontin s'installe. Boichut lance dans le slot, Guillaume Henry dévie au fond et réduit l'écart (3-5 à 54'07).

Besançon continue son pressing sur la cage ennemie. Le palet traîne dangereusement devant le but et la défense alsacienne ne parvient pas à s'en dépêtrer. Boichut parvient à glisser au fond de la cage (4-5 à 54'33).

Le come-back incroyable est-il encore possible ? Il reste presque trois minutes de powerplay. Le ciel s'obscurcit au dessus de l'Etoile Noire tandis que les Aigles montent vite. Le powerplay qui avait si bien fonctionné commence à perdre pied et le temps file. Pire encotre, Beau parvient à s'échapper seul en contre alors que personne ne parvient à le suivre, il gagne son duel contre Jeanmichel et douche les espoirs locaux (4-6 à 56'49).

La partie démarre bien côté locaux. Boichut contre à toute vitesse, il élimine la défense mais perd son duel contre Lujan.



Tirs cadrés : 17 / 16 pour Besançon

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nicolas Lochert

** : Romain Pointdavoine

* : Guillaume Henry



L'Etoile Noire s'impose assez logiquement dans ce match amical en ayant profité au maximum des pénalités et des erreurs adverses. Le powerplay a bien tourné mais pour autant les Alsaciens se sont fait très peur en fin de match à cause également de leur indiscipline. Strasbourg II disputera son premier match de D3 le 18 octobre contre Meudon II. Photographe : Phil Rouinssard

Besançon doit s'incliner à domicile en s'étant trop mis de bâtons dans les roues. Des perches tendues trop généreuses qui les ont fait couler. Les Aigles ont eu de bonne phases notamment au premier tiers et en fin de partie. Il faudra s'appuyer là dessus la semaine prochaine pour le premier match de la saison contre Chambéry II la semaine prochaine. Il sera important de gommer ces imperfections défensives pour ne pas se mettre en difficulté seul.







