Hockey sur glace - : Bienne vs Genève 2 - 3 (1-1 0-1 1-1) Le 20/04/2023 Tissot Arena, Bienne [ Bienne ] [ Genève ] Genève force le sixième match Après trois matchs dans cette finale, le HC Bienne a pris petitement le lead (à chaque fois sur des écartes d'un but). Lors de l'acte III, les Seelandais se sont d'ailleurs imposés en overtime 1-2 aux Vernets. La réponse Grenat tarde à venir, avec une ouverture de Tino Kessler (7e) et une réponse de Marc-Antoine Pouliot (19e). Daniel Winnik (24e, en infériorité numérique) trouve le cadre au bon moment et fait débuter le T3 avec un court avantage. Toni Rajala (50e, en supériorité numérique) fait parler la poudre pour égaliser mais... Marc-Antoine Pouliot (51e) permet au GSHC de reprendre le match. Les sorties de Säteri (59e, 60e) n'y changeront rien. Il y aura un match n°6 à Bienne, mais d'abord un acte V aux Vernets, ce samedi. Tissot Arena, Bienne, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 21/04/2023 à 12:46 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6562 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Michael Tscherrig et David Obwegeser, Dominik Altmann Buts :

Bienne :

Genève : Pénalités 3x2' contre Bienne 4x2'+1x20' contre Genève



Catarina de Freitas Roger Karrer a été le 3e défenseur le plus utilisé par Genève (18:38) et a été présent sur 2 buts sur 3. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur