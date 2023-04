Hockey sur glace - : Bienne vs Genève 4 - 2 (0-1 2-0 2-1) Le 25/04/2023 Tissot Arena, Bienne [ Bienne ] [ Genève ] Bienne reste dans la course Après cinq parties dans cette finale de National League, Genève-Servette mène 3-2. Bienne a encore sa carte à jouer pour rester dans le coup. C'est Linus Omark (13e) qui enfile son sixième but de cette série et met le feu aux poudres. Toni Rajala (24e) et Luca Hischier (33e) remettent les pendules de la Tissot Arena à l'heure. Gaëtan Haas (55e) prend de l'avance, mais Henrik Tömmernes (56e) tente de revenir. C'est finalement Mike Künzle (60e) qui clôt l'affaire, dans la cage vide. Il y aura donc un match n°7 aux Vernets. Cela promet de belles émotions... les billets pour l'acte ultime sont partis en deux minutes. Tissot Arena, Bienne, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 26/04/2023 à 14:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6562 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Miroslav Stolc et Eric Cattaneo, David Obwegeser Buts :

Bienne :

Genève : Pénalités 3x2' contre Bienne 4x2'+1x10' contre Genève



Catarina de Freitas Y. Rathgeb a été le 2e défenseur le plus utilisé du match: 17:41 © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur