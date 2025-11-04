Hockey sur glace - : Bienne vs Genève 3 - 2 (2-1 0-0 1-1) Le 20/12/2025 Tissot Arena, Biel-Bienne [ Bienne ] [ Genève ] Bienne la tête haute ! Galerie photos du match du 20 décembre 2025, entre le EHC Biel-Bienne et le Genève-Servette HC. À domicile, la formation biennoise s'est offerte trois points importants, en vue de la prochaine pause de National League. Genève-Servette reste proche du Top 6 (7e, 53 pts) et le EHCB (10e, 41 pts) a une courte avance sur les 4 dernières places. La fin de l'année 2025 s'approche à grands pas et la dernière journée de National League aura lieu le 23 décembre: Genève recevra Lausanne et Bienne se déplacera chez les Zürich Lions. Tissot Arena, Biel-Bienne, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 21/12/2025 à 17:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6365 spectateurs Arbitres : Mikko Kaukokari, Riku Brander et Georges Huguet, Fabrizio Bachelut Buts :

Bienne :

Genève : Pénalités 3x2' contre Bienne 1x2' contre Genève



