Hockey sur glace - : Bienne vs Genève
3-2
(2-1 0-0 1-1)
Le 20/12/2025
Tissot Arena, Biel-Bienne
Bienne ] Genève ]
Bienne la tête haute !
 
Galerie photos du match du 20 décembre 2025, entre le EHC Biel-Bienne et le Genève-Servette HC. À domicile, la formation biennoise s'est offerte trois points importants, en vue de la prochaine pause de National League. Genève-Servette reste proche du Top 6 (7e, 53 pts) et le EHCB (10e, 41 pts) a une courte avance sur les 4 dernières places. La fin de l'année 2025 s'approche à grands pas et la dernière journée de National League aura lieu le 23 décembre: Genève recevra Lausanne et Bienne se déplacera chez les Zürich Lions.
 
Tissot Arena, Biel-Bienne, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 21/12/2025 à 17:06
FICHE TECHNIQUE

6365 spectateurs
Arbitres : Mikko Kaukokari, Riku Brander et Georges Huguet, Fabrizio Bachelut
Buts :
Bienne :
Genève :
Pénalités
3x2' contre Bienne
1x2' contre Genève

Photo hockey Suisse - National League - : Bienne vs Genève - Bienne la tête haute !
Yves Seira
L'arrière-garde biennoise a bloqué 18 des 29 shoots adressés par les Grenats.
 
 
