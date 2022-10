Yves Seira (archives) Ce vendredi soir, se déroulait à la Tissot Arena, le derby bernois entre le HCB et le SCL Tigers. L’enceinte à guichets fermés, les 70 kilomètres ont permis à de nombreux partisans des Tigers de faire le déplacement. Actuellement dans une forme extraordinaire, les hommes d’Antti Törmänen pouvaient enchaîner avec une septième victoire consécutive. Tant qu’aux Lions, la forme récente est un peu meilleure avec deux victoires consécutives (3-1 face à Zug et 1-4 à Ajoie) Ce derby s’annonçait riche en buts. Nous n’avons pas été déçu. Ce vendredi soir, se déroulait à la Tissot Arena, le derby bernois entre le HCB et le SCL Tigers. L’enceinte à guichets fermés, les 70 kilomètres ont permis à de nombreux partisans des Tigers de faire le déplacement. Actuellement dans une forme extraordinaire, les hommes d’Antti Törmänen pouvaient enchaîner avec une septième victoire consécutive. Tant qu’aux Lions, la forme récente est un peu meilleure avec deux victoires consécutives (3-1 face à Zug et 1-4 à Ajoie) Ce derby s’annonçait riche en buts. Nous n’avons pas été déçu.

Pluie de tirs sur la cage de Charlin

Il ne faut pas attendre longtemps avant que le gardien des Tigers, Stéphane Charlin, soit mis à contribution. Kessler, proche de l’enclave, est trouvé par Brunner mais un défenseur adverse parvient à détourner avec brio, le palet hors de la glace. Le jeu rapide des locaux permet de déséquilibrer la défense visiteuse. Brunner est très déterminé dans ce début de rencontre et les actions menées passent toutes par le flanc gauche, comme si ce canal préférentiel était travaillé. Brunner puis Schneeberger mettent à contribution le gardien adverse, qui a du mal à conserver la rondelle mais s’interpose par deux fois pour faire souffler son équipe. Les hommes de Thierry Paterlini ont du mal à garder le puck et les transitions vers l’avant se font avec des difficultés, où les hors-jeux et dégagements interdits s’accumulent. Le banc est en pleine réflexion. Alors que les officiels s’apprêtaient à siffler une pénalité contre les Tigers, ce sont les locaux qui vont ouvrir le score.

Le palet est conservé avec une longue phase de possession. Olofsson trouve Yakovenko qui ajuste parfaitement son tir dans l’axe et qui fini dans le petit filet (06:07 ; 1-0). Dans la continuité, Douay et Pesonen sont pénalisés et un « 5 vs 3 » sera de la partie pendant 40 secondes. Les locaux ne trouveront pas la faille car cette fois-ci, la défense a été solide. Charlin multiplie les arrêts à bout pourtant et maintien pour le moment, son équipe à flot. En fin de période, Grossniklaus et Lepistö sonnent la petite révolte et mettent enfin, le danger sur la cage de Rytz. Sueurs pour les locaux où les deux actions auraient pu faire mouche mais le portier local a été présent dans ses interventions. C’est avant la sirène, que Biel-Bienne va marquer le second but. Grossmann mise derrière la cage. Brunner récupère le palet et distille une passe parfaite dans l’axe pour Künzle. Le zurichois n’est pas attaqué, la défense adverse est laxiste. Ce qu’il fait 2-0 et en toute logique ! (19:53 ; 2-0).

Tirs : 19 (HCB) / 8 (Tigers)



6 buts dans le second tiers

Grossniklaus commence mal la période où après 45 secondes, va directement en prison pour un coup de crosse. La première pénalité ne donnera rien et nous voyons que les visiteurs sont plus présents en défense. En tout cas, les 7 premières minutes sont plutôt neutres mais la machine à buts locale va se mettre en retour. Haas, dans l’axe, décale Rathgeb sur le côté gauche. Il prend le tir proche de la zone d’engagement. Le tir est sur le gardien mais le jeune gardien de 22 ne fait pas l’arrêt (26:12 ; 3-0). Dans la foulée, le quatrième but va être sur un coup de chance. Le palet est disputé derrière la cage. Sallinen le récupère et passe pour Lööv. Il remet en une touche dans l’axe mais la rondelle est déviée par le patin de Saarijärvi, qui surprend Charlin (28:44 ; 4-0). Les visiteurs vont totalement céder mentalement et lâcher le match. Yakovenko s’amuse avec Hofer avec un « une-deux » au cœur de la défense des Lions. Charlin fait un premier arrêt de grande classe. Dans la continuité, Yakovenko retrouve le Top Scorer dans qui est excentré et cette fois-ci, ajuste le portier (29:33 ; 5-0). Un nouveau but sera inscrit pour les locaux dans cette période, alors que Langneau ne trouve pas la solution en attaque. Lööv trouve la barre transversale. Sur le rebond, Tanner tombe sur Charlin mais sur le rebond qui suit, Künzle met le sixième but. La patinoire est en liesse (30:22 ; 6-0).

L’hémorragie va enfin se stopper pour les visiteurs, qui vont tout de même se reprendre malgré le faible nombre de tirs sur la cage de Rytz. Stampfli perd le palet, suite à un bon pressing de Schmutz. Ce dernier voit Lepistö, démarqué. Le vétéran et expérimenté finlandais trouve la lucarne de Rytz. Le suisse, formé au club, est déçu de ne pas avoir pu conserver sa cage vierge (32:20 ; 6-1). Peu après, les officiels ont eu recours à la vidéo car Lööv s’est déjoué de la défense pour aller glisser le palet au fond du but mais Sturny a sauvé la rondelle de la ligne de but. Durant cinq minutes, il y aura un léger trou d’air avant que les visiteurs ne marquent un second but sur la huitième tentative. En phase offensive, Sallinen perd le puck. Huguenin transmet à Sturny. Il a le choix de transmettre à Schmutz ou d’y aller en individuel. Rathgeb étant à terre en sacrifice, Sturny a opté pour l’option individuelle, à juste titre (38:44 ; 6-2).

Tirs : 14 (HCB) / 8 (Tigers)



Le conte de fées continue pour Biel-Bienne

Dans la mesure où tout s’est joué dans le tiers précédent, la dernière période a été moins riche en but. Les locaux ont essayé d’inscrire un maximum de buts, mais Charlin a été efficace. Le seul but inscrit a été en power play, après que Douay a fait trébucher un adversaire. Encore une fois, Yakovenko est à la baguette en meneur de jeu. De loin, il tente sa chance. Il bute sur le gardien mais au rebond, Sallinen parvient à inscrire le septième but de sa formation (46:09 ; 7-2). La fin de match verra plusieurs pénalités mais plus rien ne sera inscrit dans cette belle rencontre, à sens unique.

Tirs : 19 (HCB) / 7 (Tigers)



Victoire 7-2 de Biel-Bienne face à Langneau ! Dans ce derby, le dauphin du Servette continue d’impressionner offensivement. Même si l’adversaire a fait une prestation de piètre qualité, ce match est parfait pour la confiance et dans la continuité du travail accompli par l’entraîneur.

Prochaine rencontre de Biel-Bienne le 1er novembre face à Zurich et dès demain pour les Tigers avec la réception des Lakers.