Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Bienne vs Lausanne 2 - 1 (0-0 1-1 1-0) Le 16/02/2021 Tissot Arena, Bienne [ Bienne ] [ Lausanne ] Bienne à son aise Le HC Bienne a accueilli le Lausanne HC pour la seconde fois. Retour en photos sur le match n°20211105000253 de la saison 2020-2021 de National League. Tissot Arena, Bienne, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 17/02/2021 à 08:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Daniel Piechaczek, Stefan Hürlimann et Dario Fuchs, Zach Steenstra Buts :

Bienne :

Lausanne : Pénalités 3x2' contre Bienne 6x2' contre Lausanne



Yves Seira Jason Fuchs a été l'un des Biennois les plus utilisés (19:36 au total) Lors de sa première venue dans le Pays des Trois-Lacs en tout début de saison, le Lausanne HC a été défait sur le score de 6-0. De fait, les Biennois ont une première référence victorieuse face aux Lions. Bien du chemin a été parcouru depuis et les deux équipes se retrouvent au coude à coude: Lausanne 5e, 56 pts et Bienne 8e, 53e.



Après un T1 vierge de tout but, malgré sept tirs cadrées biennoises et deux lausannoises (dont un poteau, 3e), le Canadien Charles Hudon (0-1;21:28) offre l'ouverture du score. En supériorité numérique, le nouveau-venu allemand Vladimir Roth (2 pts) sert Hudon à la ligne bleue, sur le rond d'engagement gauche de JvP et aligne le belgo-suisse. Passé la mi-match, également en power-play, Yannick Rathgeb décalle son ailier Toni Rajala, qui n'a plus qu'à trouver la déviation de Konstantin Komarek (1-1;32:09), devant Luca Boltshauser. La fougue de la jeunesse envoie le jeune fribourgeois d'origine Matthias Mémeteau (20 ans) deux fois en pénalité (37e; 39e), pour finir le deuxième tiers-temps. L'enfant du pays Janis Moser (2-1;44:15), éligible au prochain repêchage LNH, trouve un trou de souris depuis la ligne bleue et offre la victoire aux siens. Le but est tout de même vérifié par les officiels et est accordé.



Grâce à ces trois points acquis à la maison, le HC Bienne revient par-dessus la première barre, si importante. Cette semaine, le LHC a rendez-vous avec Lugano, ce mercredi 17 février et avec le Genève-Servette samedi 20. Le EHCB, de son côté, recevra Fribourg-Gottéron ledit samedi. Lors de sa première venue dans le Pays des Trois-Lacs en tout début de saison, le Lausanne HC a été défait sur le score de 6-0. De fait, les Biennois ont une première référence victorieuse face aux Lions. Bien du chemin a été parcouru depuis et les deux équipes se retrouvent au coude à coude: Lausanne 5e, 56 pts et Bienne 8e, 53e.Après un T1 vierge de tout but, malgré sept tirs cadrées biennoises et deux lausannoises (dont un poteau, 3e), le Canadien(0-1;21:28) offre l'ouverture du score. En supériorité numérique, le nouveau-venu allemand Vladimir Roth (2 pts) sert Hudon à la ligne bleue, sur le rond d'engagement gauche de JvP et aligne le belgo-suisse. Passé la mi-match, également en power-play, Yannick Rathgeb décalle son ailier Toni Rajala, qui n'a plus qu'à trouver la déviation de(1-1;32:09), devant Luca Boltshauser. La fougue de la jeunesse envoie le jeune fribourgeois d'origine Matthias Mémeteau (20 ans) deux fois en pénalité (37e; 39e), pour finir le deuxième tiers-temps. L'enfant du pays(2-1;44:15), éligible au prochain repêchage LNH, trouve un trou de souris depuis la ligne bleue et offre la victoire aux siens. Le but est tout de même vérifié par les officiels et est accordé.Grâce à ces trois points acquis à la maison, le HC Bienne revient par-dessus la première barre, si importante. Cette semaine, le LHC a rendez-vous avec Lugano, ce mercredi 17 février et avec le Genève-Servette samedi 20. Le EHCB, de son côté, recevra Fribourg-Gottéron ledit samedi. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur