Hockey sur glace - : Bienne vs Lausanne 1 - 4 (1-1 0-1 0-1) Le 23/02/2021 Tissot Arena, Bienne [ Bienne ] [ Lausanne ] Lausanne renverse la vapeur C'est l'heure de la troisime confrontation entre le EHC Biel-Bienne et le Lausanne HC, couverte par vos photographes helvtes. Tissot Arena, Bienne, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Yves Seira le 24/02/2021 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Cedric Borga et Marc-Henri Progin, Michael Stalder Buts :

Bienne :

Lausanne : Pnalits 5x2'+1x10' contre Bienne 4x2' contre Lausanne



Yves Seira Cory Emmerton a cadr 4 tirs pour 1 but Après leur défaite, dans le derby du Lac samedi à la maison ( Après leur défaite, dans le derby du Lac samedi à la maison ( galerie photos ), le Lausanne HC retrouve le Seeland. Le EHCB avait déjà affronté les Lions, il y a une semaine, et s'étaient emparés de la victoire ( galerie photos ). Devant Bienne (56 pts), se trouvent Davos, Genève et... Lausanne (tous à 59 pts). Lugano est à deux points du dernier nommé. Les Lions accusent quatre défaites de rang et les Haches trois défaites en quatre parties.

Le premier but intervient en début de match, en double-avantage numérique. Marc-Antoine Pouliot et Toni Rajala (tou deux 4e) s'en vont pour 2 minutes. Le Tricolore Tim Bozon (0-1;05:55), profite d'un rebond de Joren van Pottelberghe, suite à un tir de Christoph Bertschy. L'égalisation biennoise suit une dizaine de minutes plus tard, d'une manière plus "propre", également en supériorité numérique (Aurélien Marti, 2', 16e). Toni Rajala (1-1;16:41) arrive depuis la gauche de Tobias Stephan, décalé par son défenseur Yannick Rathgeb, et loge le palet entre les jambes du Zürichois.



Dans le T2, le duo Kevin Fey-Gilian Kohler trouve la barre transversale lausannoise (24e), depuis la ligne bleue. Cory Emmerton (1-2;36:37) contredit cette occasion environ dix minutes plus tard. Attendant au second poteau, il est servi par le Fribourgeois Bertschy qui s'est occupé d'ouvrir l'angle du Canadien de 32 ans. Dans le dernier tiers, deux buts sont marqués. Pour le premier, le portier du EHCB quitte sa cage (58e), Christoph Bertschy (1-3;58:56) s'envole vers la cage, suivi de Marc-Antoine Pouliot, celui-ci crochète le n°22 et le but est validé. Poiur leur dernière réussite, les Rouges et blancs comptent sur un tic-tac-toe dans le slot adverse. le trio Hudon-Gibbons-Genazzi (1-4;59:51). Le point négatif de ce but ? L'expulsion du head coach Lars Leuenberger (2+10';59e).



En gagnant ces trois points, Lausanne remonte à la quatrième place du classement de National League, les Seelandais restent sous la première barre. Le championnat régulier touchera à sa fin dans un peu moins de deux moins, les Vaudois recevront Langnau (lanterne rouge, 27 pts), ce jeudi et les Rouges et ors accueilleront Zürich (second, 74 pts) vendredi.







