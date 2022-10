Hockey sur glace - : Bienne vs Lausanne 0 - 0 Le 21/10/2022 Tissot Arena, Biel-Bienne [ Bienne ] [ Lausanne ] Les Seelandais déroulent À la Tissot Arena et au classement, le HC Bienne brille (6 victoires en 8 matchs, 2e de NL) et Lausanne, de son côté, peine quelque peu (10e de NL). Lors de la première confrontation entre les deux équipes, Bienne s'était imposé 3-2 sur la glace vaudoise. Pour le EHCB, c'est Fabio Hofer (20e) qui fait parler la poudre une première fois, Robin Kovacs (27e) répond en avantage numérique, Jesper Olofsson (28e) et Fabio Hofer (30e) reprennent le match à leur compte. Le nouveau suédois de Bienne (45e) conclut les débats. Ce samedi, les Seelandais sont au repos, alors que Lausanne reçoit le HC Davos. Tissot Arena, Biel-Bienne, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 22/10/2022 à 12:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1000 spectateurs Buts :

Bienne :

Lausanne :



Yves Seira F. Hofer s'est offert 4 pts et 4 tirs cadrés en 14:18 de jeu © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur