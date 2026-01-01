Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Bordeaux / Féminine vs Brest II 3 - 1 (1-1 0-0 2-0) Le 17/01/2026 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux / Féminine ] [ Brest II ] Les Boxers Girls récompensées d'un succès au bout d'un match sérieux face à Brest À l'occasion d'un week-end de saison régulière qui prévoit une double confrontation, à Mériadeck, l'équipe féminine des Boxers de Bordeaux a reçu ce samedi en début de soirée la formation des Albatros de Brest, concurrente directe dans la course à la qualification en playoffs, devant 55 spectateurs. Actuellement huitièmes au moment du coup d'envoi de cette première opposition à la maison, les Bordelaises comptabilisent sept points, autant que leurs adversaires du week-end, mais avec trois matchs joués en plus. En cas de double succès aujourd'hui et demain, les bordelaises pourraient encore envisager sérieusement la qualification. Le premier chapitre de cette confrontation s'annonce extrêmement ouvert... Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 18/01/2026 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



55 spectateurs Arbitres : Yorick Faurie Buts :

Bordeaux / Féminine :

Brest II : Pénalités 4 minutes contre Bordeaux / Féminine 8 minutes contre Brest II Absentes Bordeaux : Lali Hernandez – Odré Rauscher – Laëtitia Philippon

Absentes Brest : Léna Reynaud – Caroline Geisert-Bourbonnière – Chloé Provost – Sophie Reynaud – Carine Kerjean – Noémie Tourelle – Sandrine Porhel



Composition des équipes



BORDEAUX

Gardienne : Chloé Ribette (1)

Défenseures : Margot Boissarie (4) – Floriane Trillaud (7) – Lola Amiable (14) –

Coleen Petitbarat (17) – Caroline Duval (18) – Marlène Kolman (20)

Attaquantes : Leïna Dia-Féchet (2) – Flavie Champion (5) – Emilie Dubernet (6) –

Marie Picard (8) – Lou Pierrot (9 cap) – Zoé Sirvent (11) – Camille Brossard (15) – Solenne Kirschner (16) – Valentine Lalloz (19) – Céleste Mortier (21)

Coach : Maël Hardouin



BREST

Gardienne : Marine Cukierman (1)

Défenseures : Laure Fournet (5) – Gabrielle Avisse (6) – Claris Berdah (7) –

Tualenn Le Roch (17) – Cécile Munos (18)

Attaquantes : Marie Hourmant (3) – Isabelle Mouchel-Huchet (4) – Najié Jarkas (10) – Julie Perdriel (14) – Isabelle Mer (19 cap) – Loma Le Guen (20)

Coach : Nathalie Girard



1ère période :



Gardiennes : Chloé Ribette (Bordeaux) – Marine Cukierman (Brest)

Capitaines : Lou Pierrot (Bordeaux) – Isabelle Mer (Brest)



Suite à une intervention technique effectuée sur une cage, le début de la rencontre, initialement fixé à 18h30, est retardé d'environ cinq minutes. Lorsque le match démarre, les Bretonnes sont les premières à se créer quelques situations devant la cage mais aucune ne parvient à surprendre Chloé Ribette, la gardienne des Boxers. Les girondines ne tardent pas non plus à montrer un vrai répondant avec également plusieurs phases offensives intéressantes mais aucun des filets ne tremble au cours des cinq premières minutes. La gardienne des Albatros, Marine Cukierman, va multiplier les arrêts au cours du premier tiers-temps... d'abord sur un tir lointain face à la cage de Caroline Duval (6'38), ou encore deux minutes plus tard, lorsqu'elle plonge dans les patins d'Emilie Dubernet (8'45).

Les Boxers accentuent leur domination au fil des minutes et obligent la défense brestoise à fournir de gros efforts pour appuyer au mieux sa gardienne. Un nouveau tir signé Valentine Lalloz permet à Marine Cukierman d'ajouter un arrêt supplémentaire à sa statistique personnelle (9'36). Ayant déjà laissé plusieurs munitions d'ouverture du score, les locales vont finalement la céder aux bretonnes. Sur le côté droit, en arrivant près de la cage, Julie Perdriel décoche un tir à mi-hauteur qui trompe la vigilance d'une Chloé Ribette, très efficace jusqu'ici (0-1 à 9'58).



Moins d'une minute plus tard, les bordelaises repassent à l'offensive et il faut un énorme double sauvetage de Marine Cukierman sur les tentatives de Lou Pierrot et Leïna Dia-Féchet pour éviter l'égalisation (10'43). Alors qu'il reste 6'13 à jouer avant la pause, Marie Picard envoie un lancer lointain dévié dans le bon timing par Valentine Lalloz qui trouve les filets de Marine Cukierman (1-1 à 13'47).



Au cours d'un premier power-play obtenu après une faute d'Isabelle Mouchel-Huchet (14'05), les bordelaises monopolisent la zone située autour de la cage des Albatros mais sans réussir à faire évoluer le tableau d'affichage. En toute fin de premier tiers-temps, Brest bénéficie d'une bonne munition mais le tir de Loma Le Guen, excentrée sur la droite, est repoussée par Chloé Ribette (18'46). La dernière occasion pour les Boxers, en guise de réaction, est un tir de Leïna Dia-Féchet placé dans la mitaine de Marine Cukierman (19'15). Les deux équipes sont au coude à coude après vingt minutes plutôt dominées par une équipe bordelaise qui montre un très beau visage.



2ème période :



Au retour des vestiaires, les visiteuses passent rapidement à l'offensive... Julie Perdriel bute sur la palette de la crosse de Chloé Ribette (22'52) alors que Marie Hourmant voit sa déviation passer juste à gauche de la cage (25'32). Une fois le temps fort breton passé, Lou Pierrot, la capitaine bordelaise, tente de sonner la révolte en décochant un tir bloqué sans problèmes par Marine Cukierman (27'20). À la mi-match, Lou Pierrot se présente face à Marine Cukierman, très sollicitée dans cette rencontre. Le duel tourne à l'avantage de la gardienne des Albatros (30'03). Dans la minute qui suit, c'est au tour de Zoé Sirvent de venir buter en face à face devant Marine Cukierman (31'02).

Contrairement au premier tiers-temps, dominé par Bordeaux, le deuxième livre une opposition plus équilibrée mais les filets ne tremblent pas davantage. Marie Picard s'infiltre dans la défense des Albatros et tire juste à droite (31'56). Bien que les Boxers se créent beaucoup de situations dangereuses, les visiteuses disposent également d'une qualité offensive suffisante pour marquer à tout moment. Tualenn Le Roch, placée face à la cage, saisit sa chance avec un tir qui frappe le bas du poteau gauche (33'09).

Dans une rencontre où les défenses continuent de prendre le pas sur le jeu offensif, de part et d'autre, Boxers et Albatros sont toujours à égalité après quarante minutes.



3ème période :



Au bout de seulement 42 secondes de jeu, Bordeaux bénéficie d'un nouveau power-play (40'42). Celui-ci ne donne rien de dangereux pour Marine Cukierman. Après la reprise à 5 contre 5, Isabelle Mouchel-Huchet voit son tir bloqué par Chloé Ribette (43'06). Poussées par leur public, les bordelaises réenclenchent le mode offensif mais continuent de buter sur une solide bien organisée complétée d'une solide gardienne qui maintient clairement son équipe dans la partie. Les occasions s'enchaînent à nouveau sur les deux cages. Marine Cukierman repousse un tir de Coleen Petitbarat (47'24). Quelques minutes plus tard, Chloé Ribette est une nouvelle fois déterminante en repoussant la tentative de Loma Le Guen (53'23).

Dans les cinq dernières minutes, les locales poussent au maximum afin de prendre l'avantage au score. Lou Pierrot puis Leïna Dia-Féchet donnent l'occasion à Marine Cukierman d'effectuer un double sauvetage décisif (56'55). Les bordelaises atteignent leur objectif de fin de match sur un travail offensif de Zoé Sirvent au cœur de la défense brestoise. Coleen Petitbarat parvient à glisser le palet dans les filets à l'aide d'un petit intervalle et d'un tir idéalement placé (2-1 à 57'05).



La réaction des Albatros arrive sur un tir de Loma Le Guen bloqué par Chloé Ribette (57'46). Dans les derniers instants, à 45 secondes de la sirène, Zoé Sirvent accélère sur le côté droit en direction de la cage, sans la moindre opposition. Elle termine son action en plaçant un tir à ras de glace d'une grande précision au fond des filets de Marine Cukierman (3-1 à 59'15).



Les joueuses des Boxers de Bordeaux remportent donc la première manche à Mériadeck au terme d'une prestation collective solide, sérieuse et d'une grande efficacité. Trois points précieux pour les joueuses de Maël Hardouin qui consolident leur huitième place actuelle, en attendant le deuxième chapitre, demain à midi.



Prochain match

Bordeaux / Brest (Dimanche 18 Janvier 12h)



Prochain match

Bordeaux / Brest (Dimanche 18 Janvier 12h)







