Le 25/01/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux / Féminine ] [ Lyon Feminine ] FE - Le Lyon était trop fort à Mériadeck ! Samedi à 12h15, à Mériadeck, l'équipe féminine des Boxers de Bordeaux (anciennement Déferlantes de Bordeaux-Anglet) recevaient les joueuses du Lyon Hockey Club à l'occasion de leur dixième match de la saison, au lendemain d'une superbe victoire de l'équipe professionnelle en Ligue Magnus contre les Ducs d'Angers. Après avoir enchaîné trois victoires consécutives, dont un éblouissant (5-1) contre Montpellier quinze jours auparavant, les Bordelaises ont pu se donner de l'air en remontant au onzième rang du championnat. Alors, contre un adversaire Rhodanien positionné juste devant au classement, la série positive s'est-elle prolongée ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 29/01/2025 à 08:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



47 spectateurs Arbitres : Jean Baptiste Besse Buts :

Bordeaux / Féminine :

Lyon : Pénalités 2 minutes contre Bordeaux / Féminine 8 minutes contre Lyon Absentes Bordeaux : Chloé Coquel – Maëlle Dounié – Margot Boissarie –

Marlène Kolman – Jade Laguillon-Mahut – Marina Fagoaga – Léa Tematua – Floriane Trillaud

Absentes Lyon : Nolwenn Cordelois – Clémence Sellam – Jessica Cortes –

Amélie Marin Dit Vigot – Estelle Chapelot



Composition des équipes



BORDEAUX

Gardienne : Lali Hernandez (1)

Défenseures : Flavie Champion (13) – Fleur Mainemer (11) – Solenne Kirschner (16) – Caroline Duval (18) – Camille Brossard (15)

Attaquantes : Odré Rauscher (3) – Emilie Dubernet (6) – Marie Picard (8) –

Lou Pierrot (9 cap) – Lola Amiable (14) – Coleen Petitbarat (17)

Coach : Sylvain Humeau



LYON

Gardiennes : Jade Frinel (1) – Leena Besson (22)

Défenseures : Chloé Garcia (3) – Diane Plouchart (13) – Camille Lasne (42) –

Charlotte Henry (92)

Attaquantes : Delphine Pfleger (5 cap) – Maélys Chaix (7) – Manolie Adobati (10) – Yasmina Pysniak (11) – Mattéa Adobati (12) – Aili Vial (16) – Inès Laurendon (17) –

Elena Giovenco (18)



1ère période :



Gardiennes : Lali Hernandez (Bordeaux) – Leena Besson (Lyon)

Capitaines : Lou Pierrot (Bordeaux) – Delphine Pfleger (Lyon)



Les visiteuses du Rhône prennent rapidement possession de la moitié de glace bordelaise et lancent les hostilités avec un premier tir non cadré de Chloé Garcia (1'14) suivi d'un second par Manolie Adobati bloqué par Lali Hernandez, la jeune gardienne bordelaise, qui sera très sollicitée au cours de ce match (1'53). Les lyonnaises accentuent leur domination offensivement avec une nouvelle occasion de Manolie Adobati qui trouve la mitaine de Lali Hernandez, très rassurante dans ses premières interventions (3'59). Un premier power-play est accordé aux visiteuses un peu plus d'une minute plus tard lorsque Caroline Duval écope d'une prison pour un cinglage (5'14).

Face à une défense bordelaise bien positionnée dans sa moitié de glace, les Rhodaniennes ne tirent pas profit de cette supériorité numérique. Les deux équipes ne restent pas longtemps à cinq contre cinq car c'est à présent au tour des Bordelaises de bénéficier d'un power-play. Mattéa Adobati rejoint le banc de la prison (8'22). Alors qu'elles évoluent en infériorité numérique, les Lyonnaises se créent à nouveau les occasions les plus franches. Manolie Adobati, lancée en profondeur sur le côté gauche, part défier Lali Hernandez. La gardienne bordelaise sauve son équipe par un double arrêt déterminant (9'23).

Si la première partie du tiers-temps est bien négociée par les joueuses de Sylvain Humeau, les choses se compliquent dans les dix minutes restantes. Aili Vial décoche un tir vers la cage dévié dans le bon timing par Yasmina Pysniak sur la gauche de Lali Hernandez, légèrement en retard dans son replacement (0-1 à 12'02).



Cette ouverture du score confirme la domination et les réelles intentions d'une équipe lyonnaise, venue avec un plan tactique très clair en Gironde. Moins d'une minute plus tard, Maélys Chaix récupère une passe de Delphine Pfleger et surprend Lali Hernandez avec un tir placé dans le coin gauche à ras de glace (0-2 à 13'00).



Les Bordelaises tentent de se lancer à l'assaut de la cage rhodanienne et obtiennent deux bons tirs signés Lola Amiable et Fleur Mainemer mais Leela Besson, la gardienne du LHC, intervient sans problèmes (15'09). Les Boxers girls poursuivent leurs efforts dans la moitié de glace lyonnaise avec une bonne passe d'Emilie Dubernet pour Lou Pierrot qui enchaîne un tir repoussé par Leela Besson (18'06). Le match semble se rééquilibrer offensivement avec des bordelaises montrant une véritable envie de bien faire. En récupérant une passe de Mattéa Adobati, positionnée plein centre devant la cage, Manolie Adobati décoche un tir à longue distance en pleine lucarne (0-3 à 19'47).



Le premier tiers-temps s'achève avec cet avantage solide pour des Lyonnaises, maîtresses de leur sujet, qui ont parfaitement su lire le jeu bordelais jusqu'à présent.



2ème période :



Le deuxième tiers-temps commence de manière intéressante pour les Bordelaises avec une magnifique accélération suivie d'un tir de Solenne Kirschner finalement dévié vers la droite de la cage par une crosse lyonnaise (22'36). Un surnombre des visiteuses permet aux locales de bénéficier d'un nouveau power-play (23'07). Ce coup-ci, à l'image de Caroline Duval qui transmet une passe à Lou Pierrot suivi d'un tir bloqué par Leena Besson (24'10), les joueuses de Sylvain Humeau montrent un visage plus tourné vers l'attaque.

Quelques instants plus tard, l'indiscipline frappe une nouvelle fois les Rhodaniennes avec une obstruction commise par Camille Lasne (25'49). Le jeu reprend à cinq contre cinq tranquillement alors que la bataille pour le contrôle du palet reste toujours acharnée. Peu avant la mi-match, Lali Hernandez poursuit sa série d'arrêts en repoussant le tir de Mattéa Adobati (29'39). Au tour de la gardienne du LHC, Leena Besson, de briller une nouvelle fois... d'abord avec sa mitaine sur un tir de Fleur Mainemer (31'11), puis face à la capitaine bordelaise Lou Pierrot (31'23).

Alors qu'il reste précisément 7'08 à jouer avant la pause, les visiteuses corsent l'addition. Delphine Pfleger dirige une nouvelle attaque à proximité de la cage bordelaise. Après une longue séquence, c'est un tir placé dans le coin gauche de Manolie Adobati qui vient conclure l'action et donner un quatrième but d'avance aux lyonnaises (0-4 à 32'52).



En fin de tiers-temps, Lali Hernandez enchaîne plusieurs arrêts sur des tentatives de Delphine Pfleger à deux reprises (34'29 puis 36'50) et Camille Lasne qui prend un shoot longue distance (37'10). Après quarante minutes, le LHC continue sur sa lancée avec une bonne organisation défensive et beaucoup de justesse dans son jeu d'attaque qui porte systématiquement un réel danger sur Lali Hernandez et sa défense.



3ème période :



Avant la reprise du dernier tiers-temps, le LHC décide de changer sa gardienne afin de faire souffler Leena Besson. Du coup, Jade Frinel rentre sur la glace pour les vingt dernières minutes. Il faut attendre deux minutes pour voir le score évoluer mais toujours du côté lyonnais. Camille Lasne, dangereuse précédemment sur l'exercice du tir longue distance, décoche une ogive téléguidée sous la transversale d'une Lali Hernandez, masquée au départ de l'action par deux joueuses, qui ne peut que s'incliner (0-5 à 42'09).



Delphine Pfleger (43'38) et Aili Vial (44'29) mettent à contribution la gardienne bordelaise dans les minutes qui suivent mais c'est cette dernière qui a le dernier mot avec deux arrêts supplémentaires. Physiquement, les bordelaises ne semblent plus être en mesure de suivre le rythme devenu trop élevé des visiteuses, absolument imprenables sur la glace de Mériadeck. Alors que Lali Hernandez fait le plus difficile en écartant le palet sur le premier tir de Delphine Pfleger, une deuxième chance est obtenue par la capitaine lyonnaise qui trompe la gardienne des Boxers (0-6 à 45'46).



Il reste maintenant quatre minutes à jouer. Suite à une contre-attaque bien lancée, Lou Pierrot, la capitaine bordelaise, trouve la jambière d'une Jade Frinel qui écarte le danger sans difficultés (56'00). Mattéa Adobati écope de deux minutes de prison pour avoir fait trébucher une adversaire (57'52). Les joueuses de Sylvain Humeau ne vont encore pas pouvoir tirer profit de ce dernier power-play du match. Au contraire, le LHC est bien proche d'ajouter un septième but lorsqu'Elena Giovenco trouve le poteau gauche de Lali Hernandez (57'52).

Dans les dernières secondes, cette fameuse septième réalisation finit par arriver. Maélys Chaix ajuste un tir placé près de la transversale sur lequel Lali Hernandez ne peut rien faire (0-7 à 59'01).





L'addition est très lourde pour des bordelaises qui ont lutté avec certaines bonnes intentions surtout pendant les quarante premières minutes mais le plan tactique mis en place par les Rhodaniennes était proche de la perfection. Justesse, maîtrise, efficacité... Il n'en fallait pas davantage aux visiteuses pour venir s'imposer ce samedi à Mériadeck devant les 47 spectateurs présents.

Les Boxers Girls enchaîneront deux rencontres à l'extérieur pour terminer leur championnat. Une chose est certaine, le score d'un match comme celui-ci ne reflète en rien le niveau et les qualités réelles de cette équipe féminine qui reste très agréable à suivre.





Prochains matchs

Lyon / Bordeaux (Samedi 8 Février 20h30)

Toulouse / Bordeaux (Samedi 1er Mars 20h)











© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







