Ce samedi à 12h15, à Mériadeck, l'équipe féminine des Boxers de Bordeaux (anciennement Déferlantes de Bordeaux-Anglet) recevaient un adversaire de tout premier ordre à l'occasion de leur sixième match de championnat de France : le club des Remparts de Tours, quadruple champion de France (2019, 2022, 2023, 2024). C'est donc en grand favori dans la course à sa propre succession que l'équipe tourangelle s'est présentée en terre bordelaise, après avoir déjà dominé ce même adversaire (12-0) au match aller, le 5 Octobre dernier. Avant cette confrontation retour, Tours occupe la quatrième place avec trois victoires en autant de rencontres, dont la dernière ((7-0) contre les Flibustières de Nantes, le 26 Octobre. Les bordelaises sont classées au quinzième et avant-dernier rang sans le moindre point au compteur, trois semaines après leur dernier court revers face à Toulouse (3-2)... Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 02/12/2024 à 07:15



Arbitres : Jean Baptiste Besse Buts :

Bordeaux / Féminine :

Tours / Féminine : Pénalités 4 minutes contre Bordeaux / Féminine 4 minutes contre Tours / Féminine Absentes Bordeaux : Léa Tematua – Floriane Trillaud – Marina Jalinier-Fagoaga (repos)

Absentes Tours : Margot Santona – Lola Druais – Clémentine Martinez – Lucie Fimbel



1ère période :



Gardiennes : Lali Hernandez (Bordeaux) – Marie Pierre (Tours)

Capitaines : Lou Pierrot (Bordeaux) – Coralie Cadot (Tours)



Il ne fallait surtout pas arriver en retard hier à Mériadeck car à peine quelques secondes après le coup d'envoi, sur leur première véritable offensive, les tourangelles prennent l'avantage. La meilleure buteuse des Remparts Manon Roy récupère une passe d'Alison Verleene venue de la droite et place une déviation légèrement sur la gauche de Lali Hernandez (0-1 à 0'20).



Les bordelaises fournissent d'entrée de gros efforts surtout défensivement pour montrer un maximum de résistance face à l'immense artillerie présente de l'autre côté de la glace bordelaise. Le compteur de pénalités s'ouvre lorsque Manon Roy est sanctionnée d'une obstruction (6'54). Les Boxers se créent quelques situations d'attaque en rentrant dans la moitié de glace adverse mais les intentions manquent de justesse et de réussite dans la concrétisation. Une fois la pénalité achevée, lorsque le jeu reprend à 5 contre 5, Céline Gaudé place un magnifique tir sous la transversale bordelaise (0-2 à 8'54).



Quelques minutes plus tard, Flavie Champion est la première bordelaise sanctionnée pour un surnombre (11'42). Ce power-play va être exploité de la meilleure manière possible par les tourangelles car Coralie Cadot, servie par Déborah Izraelewicz, trouve le coin droit de la cage des Boxers (0-3 à 12'33).



Photographe : © Laurent Robert (archives 2023)

Lali Hernandez, la gardienne bordelaise, effectue un arrêt déterminant face au tir de Manon Roy (14'09). Les visiteuses dominent leur sujet mais font face, dès ce premier tiers-temps, à une équipe bordelaise volontaire, qui montre une réelle envie de jouer et de bien faire. En fin de tiers-temps, Yaëlle Gaudin arrive sur la gauche, crochète la gardienne et place son tir au centre de la cage bordelaise (0-4 à 18'23).



Malheureusement, pour les joueuses de Sylvain Humeau, moins de 20 secondes plus tard, le cinquième but des Remparts arrive. Suite à un travail offensif intéressant de Déborah Izraelewicz, Céline Gaudé inscrit son deuxième but personnel du match par un tir précis sur la gauche de la cage (0-5 à 18'42).



La première période s'achève après une dernière tentative lointaine pour les Remparts de Maéva Hernandez bloquée par la gardienne bordelaise (19'58). Au bout des vingt premières minutes, Tours fait la course en tête avec cinq longueurs d'avance au tableau d'affichage.



2ème période :



Au retour des vestiaires, les bordelaises ne tardent pas à montrer un tout autre visage, en tout cas davantage tourné vers l'offensive. La première situation intéressante vient d'une accélération suivie d'un tir de Lou Pierrot bloqué par la gardienne des Remparts (21'13). Une minute plus tard, la capitaine des Boxers, Lou Pierrot, légèrement excentrée sur la droite, se présente à la cage pour finalement buter sur Marie Pierre (22'23). La réaction des visiteuses arrive sur deux bons tirs signés Coralie Cadot (24'06) puis Maëlle Volsan (24'10) sortis par Lali Hernandez. Un peu avant la mi-match, Tours repart à l'assaut avec une nouvelle munition de Coralie Cadot bloquée par Lali Hernandez (28'19).



A la mi-match, Maëlle Dounié prend la place de Lali Hernandez devant la cage des Boxers (30'14). Tout en continuant leurs efforts, les joueuses de Sylvain Humeau repassent à leur tour à l'offensive... Marie Pierre repousse une superbe tentative de Lou Pierrot qui aurait peut-être mérité un peu plus de réussite (31'22). Une minute plus tard, au tour des visiteuses de changer de gardienne... Lana Dubé remplace Marie Pierre (32'45). A moins de cinq minutes de la pause, les tourangelles sont une nouvelle fois récompensées et retrouvent la réussite qui a manqué aux bordelaises dans ce tiers-temps. Maëlle Dounié repousse avec autorité deux tirs face à elle mais ne peut rien sur le dernier de Carole Langlois qui profite d'une erreur défensive (0-6 à 35'08).



Au cours de ce deuxième tiers-temps, les bordelaises ont passé la plus grande partie du temps dans la moitié de glace tourangelle mais sans parvenir à trouver les solutions pour conclure les réelles intentions offensives.





3ème période :



En début de dernier tiers-temps, la gardienne remplaçante bordelaise Maëlle Dounié doit faire face à trois tirs dangereux d'Alison Verleene (41'46), Candice Huguet (42'05) et Manon Roy (43'24) sur lesquels elle intervient parfaitement. Seulement, les visiteuses ont encore les moyens et surtout l'envie de corser l'addition. Suite à une charge jugée illégale de Lola Amiable, les Remparts évoluent en supériorité numérique (44'23). Quatorze secondes plus tard, le palet, mal dégagé par la défense des Boxers, arrive dans la crosse de Yaëlle Gaudin qui marque par un tir au centre de la cage (0-7 à 44'37).



Plus les minutes passent, plus la fatigue physique se fait ressentir dans les rangs bordelais. Sans véritablement forcer leur talent, les visiteuses poursuivent leur démonstration. Alors qu'elle prend la défense bordelaise de vitesse, Manon Roy récupère une passe de la gauche et gagne son face à face devant Maëlle Dounié (0-8 à 47'42).



Dans les huit dernières minutes, les quadruples championnes de France remettent un coup d'accélérateur. Coralie Cadot travaille sur la droite, passe entre deux défenseures des Boxers et ajuste un tir en coin inarrêtable pour Maëlle Dounié (0-9 à 52'51).



Si Lana Dubé, la seconde gardienne des Remparts assure certains arrêts tranquilles pour consolider l'éventuel double blanchissage qui se rapproche, ses partenaires vont inscrire un dixième et dernier but sur le glaçon de Mériadeck. Céline Gaudé, double buteuse, oriente le jeu vers Manon Roy, la buteuse franco-canadienne. Cette dernière réussit une feinte sur la gardienne des Boxers et permet à son équipe d'atteindre à nouveau la dizaine au tableau d'affichage (0-10 à 56'02).



Le score restera très probablement anecdotique dans une rencontre qui s'annonçait extrêmement déséquilibrée. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est la force de caractère, la volonté et le courage montré par les Boxers Girls pendant les trois périodes du match. Souhaitons une excellente fin de saison aux Remparts de Tours, lancées à la conquête d'un cinquième titre de championnes de France.



