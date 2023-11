Buts pour Bordeaux

10:48 (1-0) Thomas Mallet (assisté de Malo Lesur)

27:36 (2-1) Clément Lecoustey (assisté de Kilyan Aptel)

30:00 (3-1) Sacha Brebion (assisté de Even Faurie et Clément Lecoustey)

31:26 (4-1) Even Faurie (assisté de Thomas Malet et Joey Duffau)

34:40 (5-1) Even Faurie (assisté de Oscar Marchi et Thomas Malet)

35:53 (6-1) Sacha Brebion (assisté de Even Faurie)

36:16 (7-1) Mathis Benichou (assisté Kilyan Aptel et Raphaël Leroux-Deffayes)

59:02 (8-1) Even Faurie (assisté de Clément Lecoustey)



Buts pour Neuilly sur Marne

12:32 (1-1) Florian Luximon (assisté d'Erwan Fietta)

REPORTAGE PHOTOS

52 items

Photographe : © Lily Rose

(cliquer pour accéder à la galerie complète) Photographe © Lily Rose Photographe © Lily Rose Photographe © Lily Rose

Photographe © Lily Rose