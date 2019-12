Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Bordeaux U20 vs Villard de Lans U20 4 - 2 (1-1 1-1 2-0) Le 22/12/2019 Bordeaux [ Bordeaux U20 ] [ Villard de Lans U20 ] U20 - Bordeaux s'impose face à Villard Dimanche 22 Décembre, 18h20, patinoire de Bordeaux-Mériadeck. Battus pour la première fois de la saison à domicile le 1er Décembre dernier (7-6 après prolongation) par les Drakkars de Caen, les Boxers se sont rassurés le week-end suivant en décrochant un succès convaincant (6-0) à Toulouse, leur permettant de poursuivre leur excellent parcours en tête du groupe D. Alors que Noël approche à grands pas, les joueurs de Julien Desrosiers accueillent ce dimanche un adversaire très solide : les Ours de Villard de Lans, actuellement premiers du groupe C. Dominés puis vaincus lors du match aller dans l'Ain, il ne fait aucun doute que, poussés par leur public, les jeunes Boxers donneront le maximum pour aller chercher un exploit qui s'annoonce pourtant difficile. Mais à Bordeaux, rien n'est impossible. Ce championnat U20 Elite, d'un très bon niveau, l'a déjà prouvé. Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 27/12/2019 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



127 spectateurs Arbitres : Pascal Telliez assisté de Jérémy Poulain et tristan Derkaoui Buts :

Bordeaux U20 :

Villard de Lans U20 : Pénalités 38 minutes contre Bordeaux U20 12 minutes contre Villard de Lans U20 Compositions des équipes :

BORDEAUX : Mathis Houillez (33), Pacôme Courtoison (88) – Thomas Le Chapelain (2), Bastien Lemaitre (4 cap), Lukas Carreira (7), Rémi Ruggirello (20), Ewen Le Jeune (28) Ulysse Tournier (30), Aristide Degardin (79) – Sacha Marguet (5), Tom Delalande (8), Logan Gutierrez (14), Guillaume Desjardin (15), Tom Lavoignat (18), Mattéo Caudron (21), Marius Henin (22), Thomas Le Mee (44), Vince Tartari (73), Pierre Trouvé (91), Samy Faure (94).

Coach : Julien Desrosiers.



VILLARD DE LANS : Matthieu Gaillard (1) – Hugo Raveaud (3), Matthew Murphy (4), Noa Goncalves-Nivelais (6), Guillaume Baud (12), Malowen Roger (19) – Alexis Jambon (5), Matti Barin (7), Noé Laurent (10), Noah Camus (11), Enzo Favarin (14), Eliot Raschetti (15), Luca Bertrand (17), Anthony Raveaud (18), Kyle Le Men-Cook (20), Justin Loze (21 cap).

Coach : Pierre-Antoine Simonneau.



Gardien Bordeaux : Mathis Houillez (33).

Gardien Villard De Lans : Matthieu Gaillard (1).



1er Tiers : Vingt premières minutes très défensives



Une fois le face-off effectué, les Boxers se lancent immédiatement en zone offensive sans inquiéter tout de suite la défense des Ours. Le début de match est très équilibré, le palet circule bien d'une zone à l'autre et les lignes défensives travaillent afin de repousser les assauts adverses. Les joueurs de Julien Desrosiers, portés par les encouragements de Stéphane, supporter appartenant au BlockBoxers, tentent de montrer rapidement leurs intentions dans le but de prendre une revanche après le match aller. Le premier tir sérieux des Boxers, signé Guillaume Desjardin, est arrêté parfaitement par Matthieu Gaillard. Bastien Lemaitre enchaîne ensuite un lancer en haut de zone repoussé par le gardien des Ours. L'ouverture du score arrive pourtant au bout de huit minutes de jeu sur un lancement offensif de Rémi Ruggirello et Samy Faure. Guillaume Desjardin, légèrement décalé sur la gauche, décoche un tir dans l'axe dévié par une palette adverse, Matthieu Gaillard, surpris, ne peut empêcher le palet de pénétrer dans sa cage (1-0 à 8'08).



Cette ouverture du score permet dans les instants qui suivent de proposer davantage de jeu offensif et de situations devant les cages. Le capitaine bordelais Bastien Lemaitre voit son tir frôler la cage pour quelques centimètres. De l'autre côté, Mathis Houillez stoppe un tir de Matti Barin, lancé face à lui. Si les Boxers arrivent à se créer de bonnes occasions à la cage, ils n'en oublient pas moins de défendre car le jeu d'attaque proposé par le leader du groupe C reste bien construit et très dangereux. Lors d'un temps de power-play, les Ours travaillent autour de la cage bordelaise avec une attaque menée par le duo Noa Goncalves – Anthony Raveaud. Servi suite aux passes de ses deux partenaires, Matti Barin tire face à la cage et trompe Mathis Houillez, offrant l'égalisation (1-1 à 13'52).



Quelques instants plus tard, Malowen Roger saisit sa chance et trouve la mitaine de Mathis Houillez. Les Boxers parviennent à répondre aussitôt sur une accélération de Guillaume Desjardin suivie d'un tir sur le côté gauche malheureusement non cadré. Les deux équipes se livrent l'opposition que l'on pouvait attendre sur la glace de Mériadeck en restant très bien organisées défensivement. La récupération du palet offre des duels d'une grande intensité. Le gardien des Ours sort vainqueur de son dernier duel face à Vince Tartari qui dévie une passe de Pierre Trouvé. Le score n'évolue plus au cours de cette première période.



2ème Tiers : Bordeaux reste dans le match malgré son indiscipline



Le face-off, remporté par les Ours, leur offre immédiatement la première possession qui ne donne rien car la défense bordelaise continue son excellent travail. Mathis Houillez repousse un bon lancer d'Anthony Raveaud. Pourtant, les locaux connaissent des difficultés pour éloigner le palet de leur zone ce qui permet aux visiteurs d'exercer une grosse pression. La réaction des Boxers arrive finalement quelques instants plus tard par Vince Tartari à deux reprises : lancé par Mattéo Caudron, il tire d'abord sur l'épaule du gardien des Ours, puis, sur une passe de Sacha Marguet, il bute encore face à Matthieu Gaillard. Les joueurs de l'Ain reprennent ensuite le contrôle du palet et portent un nouveau danger devant le but des Boxers mais l'organisation défensive bordelaise ne craque pas. Les visiteurs obtiennent à présent les occasions les plus dangereuses notamment par l'intermédiaire de Matthew Murphy qui voit son lancer sorti par la jambière de Mathis Houillez. Toujours poussés par les 127 spectateurs présents, les Boxers réagissent sur un tir au-dessus de Bastien Lemaitre, suivi d'un premier but refusé de Pierre Trouvé. Ils vont cependant être récompensés une deuxième fois dans les secondes qui suivent car Tom Delalande récupère un excellent palet d'attaque au centre de la glace et accélère tout seul en direction de la cage. En faisant preuve d'une grande lucidité et arrivant face au gardien, il place son palet parfaitement dans le coin droit à ras de glace (2-1 à 32'36).



Une fois l'avantage au score repris, les Boxers continuent d'être dangereux offensivement. Lancé sur la droite, Bastien Lemaitre décale Vince Tartari sur la gauche mais l'attaquant bordelais ne parvient pas à effectuer sa déviation. Les locaux laissent échapper une bonne occasion de faire le break et cela va clairement profiter aux joueurs de l'Ain. Anthony Raveaud lance dans le bon timing Matti Barin. Le numéro 7 des Ours ne manque pas l'occasion de battre Mathis Houillez et de s'offrir un doublé, ainsi que son neuvième but du championnat (2-2 à 34'32).



Ce deuxième but encaissé rapidement après avoir marqué fait mal aux joueurs de Julien Desoriers qui s'exposent par moments à des contres rapides, très construits. Mathis Houillez et sa défense font leur travail et maintiennent l'équipe dans la rencontre. La différence peut-elle venir par le physique et les contres des Ours ?



3ème Tiers : Bordeaux réalise l'exploit avec panache



Le dernier tiers-temps commence par une circulation rapide du palet sans la moindre occasion durant la première minute. Un scénario d'attaque-défense se met en place sur la glace dans les trois minutes qui suivent mais les lignes défensives bloquent les possibilités de tirs et contrôlent les différentes attaques. Suite à deux pénalités concédées par Anthony Raveaud et Justin Loze (les deux meilleurs buteurs des Ours), les Boxers bénéficient d'une double supériorité numérique (44'30). Celle-ci ne leur sera non seulement pas profitable mais aurait pu leur être défavorable car Luca Bertrand, lancé en pleine accélération, manque de peu le cadre. Bordeaux réagit bien par l'intermédiaire de Rémi Ruggirello, Mattéo Caudron et Bastien Lemaitre : Matthieu Gaillard stoppe deux des trois tirs bordelais. Après un nouvel arrêt du gardien des Ours sur une occasion de Samy Faure, les Boxers inscrivent un nouveau but qui pouvait leur permettre de repasser en tête au tableau d'affichage mais il est finalement refusé (46'51). Moins d'une minute plus tard, Bastien Lemaitre offre une très bonne passe à Vince Tartari, celui-ci lève la tête et décoche ensuite un lancer d'une grande précision sur lequel Matthieu Gaillard ne peut rien faire (3-2 à 47'29).



Alexis Jambon fait trébucher Thomas Le Chapelain qui reste quelques instants au sol avant de regagner le banc sous les applaudissements de Mériadeck (48'37). Neuf minutes avant la fin de cette rencontre, Thomas Le Chapelain et Noé Laurent sont sanctionnés suite à un début de bagarre (dureté, altercations). Le défenseur bordelais écope de 2 + 2 pour dureté, suivi de 2 minutes supplémentaires pour un comportement antisportif alors que le joueur des Ours écope de 2 + 2 pour dureté (50'52). Dans le même temps, Rémi Ruggirello est également sanctionné de 2 minutes pour une charge par derrière + 10 minutes pour méconduite. Les visiteurs obtiennent à leur tour une double supériorité numérique et organisent leur attaque avec le trio Anthony Raveaud – Malowen Roger – Justin Loze. Mathis Houillez s'interpose avec beaucoup d'autorité à trois reprises, puis une nouvelle fois face à Anthony Raveaud (arrêt de l'épaule). Les attaquants bordelais, en cette fin de match, viennent prêter main forte à leurs partenaires en effectuant un gros travail défensif pour conserver ce petit but d'avance. Les Ours poursuivent leur jeu d'attaque durant ces dernières minutes et butent sur une moitié de glace bordelaise bien verrouillée. Matti Barin s'offre une nouvelle occasion et peut-être un triplé mais il trouve le poteau droit, Mathis Houillez parvient à arrêter le palet (58'46). Les Ours terminent ce match à six sur la glace après la sortie de leur gardien, et continuent à presser pour obtenir une prolongation. Profitant du manque de réussite de leurs adversaires, les Boxers vont définitivement sceller l'issue de ce match à une trentaine de secondes de la fin. Lancé par Pierre Trouvé, Samy Faure décoche un magnifique lancer depuis le côté droit qui pénètre dans la cage vide (4-2 à 59'28).



Cette nouvelle victoire permet aux joueurs de Julien Desrosiers de faire un carton plein à domicile contre les équipes de la Poule C. Les Boxers conservent donc la première place du groupe D avec huit longueurs d'avance sur les Drakkars de Caen, mais rien n'est encore acquis concernant la course à la montée dans le groupe C ainsi que pour les play-offs.





Prochains matchs:

Bordeaux / ACBB-Meudon 5 janvier

Mulhouse / Villard De Lans 12 janvier



U20 Elite Bordeaux / Villard De Lans (réaction d'après-match)





Bastien Lemaitre (4 capitaine Bordeaux)



Hockey Hebdo : "Bastien, une grosse victoire ce soir face à Villard de Lans, qui permet finalement de faire carton plein face aux équipes de la Poule C ?"

Bastien Lemaitre : "Oui c'est sur, c'était trois gros points qu'il a fallu aller chercher car Caen reste au contact derrière. Donc c'est une victoire importante. Caen a gagné ce soir mais cela nous permet de conforter un peu plus notre avance."



H. H. : "Qu'est ce qui a fait la différence aujourd'hui par rapport au match aller ?"

B. L. : "Lorsque nous sommes allés chez eux, c'était la première fois de la saison que l'on jouait une équipe qui nous dominait réellement. Nous n'avons pas été en mesure de jouer notre jeu et certaines erreurs de notre part nous ont coûté la victoire. Aujourd'hui, il y en a eu aussi quelques unes mais la différence peut s'expliquer par le fait d'avoir été tous très solides défensivement. Du coup, nous avons obtenu ces trois points."



H. H. : "Le fait aussi d'avoir joué 60 minutes à fond ?"

B. L. : "Exactement, toute l'équipe a effectué un gros match y compris Mathis dans la cage. C'est une victoire collective car tout le monde était véritablement impliqué à 100 %."



H. H. : "Le mois de janvier commencera par la réception de l'ACBB-Meudon, équipe que vous avez battue la fois précédente. Comment l'équipe va-t-elle préparer ce match qui ne ressemblera pas au précédent ?"

B. L. : "C'est certain qu'il sera différent. Nous allons préparer et aborder ce match avec beaucoup de sérieux en sachant qu'il faut conserver notre avantage au classement car l'objectif cette saison est de terminer à la première place de la poule D. Nous aborderons chaque match de la même manière, peu importe l'adversaire et le classement de l'équipe en face. Il faudra essayer d'aller chercher les trois points."



H. H. : "Pour terminer, en tant que capitaine, tu parles à tes partenaires juste avant un match ou pendant les pauses ? Comment les choses se passent de ce côté là ?"

B. L. : "Oui, j'essaie de faire en sorte que tout le monde se sente bien et prêt avant le match pour que le groupe ne se disperse pas trop et reste focalisé sur les objectifs de la rencontre."

© 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo