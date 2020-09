Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Bülach vs Arosa 1 - 3 (0--0 0-3 1-0) Le 23/09/2020 Sportzentrum Hirslen, Bülach [ Bülach ] [ Arosa ] Arosa, tout dans le second Retour en photos sur la seconde journée de MySports League qui a vu s'affronter zürichois et grisons. Sportzentrum Hirslen, Bülach, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 25/09/2020 à 06:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



297 spectateurs Arbitres : André Meyer et Andreas Hollenstein, Jari Kern Buts :

Bülach :

Arosa : Pénalités 1x2' contre Bülach 2x2' contre Arosa



Catarina de Freitas Pour le compte du championnat de 3e division, le EHC Arosa, récemment défait à la maison, par Wiki-Münsingen, se déplace à Bülach, bourreau des Düdingen Bulls. Avant cette partie, les Zürichois avait l'avantage de la glace et d'avoir gagné leur premier match de championnat.



Après un premier tiers très calme (2' contre Arosa, pour surnombre à la 18e), les hostilités ont réellement démarrées à 25:30 grâce à un show en 1 contre 1, puis en 1 contre 0 de Nando Jeyabalan, aidé par Patrick Bandiera (0-1). Epaule contre épaule, Joel Moser sert Ramon Pfanger pour son 3e goal de la saison 12 minutes et 58 plus tard (0-2). Le même Nando Jeyabalan s'offre un second but à la 40e minute (0-3), d'un tir diablement efficace du poignet à la hauteur des oreilles gauches du portier Janis Locher. Il cède d'ailleurs sa place à l'ex-international U18 Joel Messerli en fin de tiers. Le seul scoreur du EHC Bülach est Ramòn Diem, qui permet une touche d'espoir aux siens à 46:40, profitant d'un puck perdu à 5 mètres du portier grison.



Grâce à cette victoire, Arosa obtient son premier 3 points et peut définitivement lancer sa saison. Bülach, quant à lui reste à 3 points. Les deux équipes joueront samedi, les Grisons se rendront dans le canton de Schwyz pour y jouer le EHC Seewen et Bülach se déplacera à la St. Jakobhalle de Bâle. Pour le compte du championnat de 3e division, le EHC Arosa, récemment défait à la maison, par Wiki-Münsingen, se déplace à Bülach, bourreau des Düdingen Bulls. Avant cette partie, les Zürichois avait l'avantage de la glace et d'avoir gagné leur premier match de championnat.Après un premier tiers très calme (2' contre Arosa, pour surnombre à la 18e), les hostilités ont réellement démarrées à 25:30 grâce à un show en 1 contre 1, puis en 1 contre 0 de, aidé par Patrick Bandiera (0-1). Epaule contre épaule, Joel Moser sertpour son 3e goal de la saison 12 minutes et 58 plus tard (0-2). Le mêmes'offre un second but à la 40e minute (0-3), d'un tir diablement efficace du poignet à la hauteur des oreilles gauches du portier Janis Locher. Il cède d'ailleurs sa place à l'ex-international U18 Joel Messerli en fin de tiers. Le seul scoreur du EHC Bülach est, qui permet une touche d'espoir aux siens à 46:40, profitant d'un puck perdu à 5 mètres du portier grison.Grâce à cette victoire, Arosa obtient son premier 3 points et peut définitivement lancer sa saison. Bülach, quant à lui reste à 3 points. Les deux équipes joueront samedi, les Grisons se rendront dans le canton de Schwyz pour y jouer le EHC Seewen et Bülach se déplacera à la St. Jakobhalle de Bâle. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







