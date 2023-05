Sur les chapeaux de roues :



Les Allemands se portent d'entrée à l'offensive, Moritz Müller lance mais le tir est bloqué. Le Canada contre, Barron lance, le petit rebond devant la cage n'est pas repris.

L'Allemagne se réinstalle en zone offensive, Jonas Müller lance de la bleue, personne n'est sur le rebond. Noebels dans l'angle essaie à son tour. Tuomie contre vite mais rate le cadre. Les Allemands insistent, Tuomie dans le haut slot y va de son lancer, le rebond file vers Schutz qui ne parvient pas à pousser dans l'angle ouvert.

Les Canadiens contrent mais ne reste pas longtemps dans la zone offensive. L'Allemagne est plus dangereuse. Seider dans sa zone réalise une longue passe pour Peterka qui fonce au but, d'un bon lancer du poignet il vient déjouer Montembeault côté mitaine (1-0 à 07'44).

Le coach canadien demande son challenge pour un hors jeu. Le joueur des Sabres frôle la ligne bleue en effet, mais après avoir revu la vidéo les arbitres accordent le but. Le Canada est donc pénalisé pour retard de jeu. Le powerplay allemand ne peut s'installer et ne propose rien.

Les Canadiens repartent un peu de l'avant. La passe de Neighbours est dévié par une crosse allemande et retombe sur Krebs il fonce en contre et dévie parfaitement de l'autre côté pour Blais qui n'a plus qu'à égaliser d'un bon lancer (1-1 à 10'47).

Les Allemands contrent vite mais ne parviennent pas à profiter de leur trois contre deux. Les rouges répondent du tac au tac mais Niederberger dévie bien comme face à Hunt à bout portant. L'Allemagne retourne au pressing et appuient sur le champignon en fin de tiers. Tiffles dévieau second pour Kahun qui se voit chiper le palet par un défenseur.

Dans les dernières secondes de jeu les Canadiens pressent mais la défense allemande se sacrifie et le portier fait le dernier geste.



Tirs cadrés : 12 / 7 pour le Canada

Force allemande + powerplay = égalité :



Les Canadiens jouent le contre en début de deuxième tiers, le retour des défenseurs teutons empêche les lancers. Les Allemands repartent de l'avant et s'installent, ils obtiennent une suppériorité numérique. Wissmann lance, Kastner dans le slot est au rebond mais ne parvient pas à pousser au fond. Sur un lourd slap de la bleue, Montembeault lâche un nouveau mauvais rebond, Sturm dans le slot manque le rebond. Tiffels déjoue la défense mais par le gardien. L'Allemange reste à l'offensive, Tuomie récupère une bonne passe dans l'angle, il tarde trop à lancer et le portier est déjà bien replacé.

La conte-offensive canadienne déstabilise l'Allemagne mais malgré du bon jeu à l'offensive, les jouers à l'érable ne parvient pas à tirer. Middleton lance mais sur son coéquipier McBain qui se retourne et tente de remettre au deuxième poteau mais personne ne peut reprendre. Weegar de la blue voit son tir dévié par le gardien. Le Canada accélère et maintient la pression en zone offensive sans pour autant se créer d'occasion, mais le danger reste là. L'Allemagne contre mais échoue sur le gardien. Dans la foulée Neighbours est au contre mais Niederberger s'offre une belle parade, Krebs au second poteau reprend à côté.

L'Allemagne repart de l'autre côté et retrouve le sourire. Seider met en zone, Kastner récupère et avance il dévie parfaitement dans le slot pour Fischbuch sa reprise impeccable vient cueillir Montembeault sous le bras côté plaque (1-2 à 33'47).

Kahun en solitaire vient buter cette fois sur le portier montréalais. Le Canada contre à son tour mais ne peut déjouer le gardien allemand. Mais sur une action dangereuse, l'Allemagne est pénalisée. Carcone dans l'angle trouve Niederberger sur la route de son tir. Weegar lance dans la lucarne mais la mitaine du portier munichois s'interpose. Krebs balance dans le slot, le palet ricoche sur la palette de Crouse et rebondit en direction du but, le gardien est battu (2-2 à 37'28).

Glass contre seul mais rate la cage.



Tirs cadrés : 9 / 7 pour l'Allemagne

Allemagne sabordée, Canada doré :



Le jeu reprend sur un bon rythme, les Allemands sont les premiers à l'offensive. Les Canadiens restent très dangereux à l'offensive mais ne peuvent passer devant. Peterka contre dans l'angle mais ne prend pas à défaut la vigilance du gardien. Szuber perd le palet derrière sa cage, Glass s'en emparre et contourne la cage, il vient frapper à la porte, le puck traîne, il ne peut reprendre mais Blais prend le dessus sur Szuber mal placé et qui gêne son propre gardien, la reprise du joueurs des Blues fait trembler les filets (3-2 à 44'51).

Lucic contre juste après mais touche le poteau. Les Allemands avancent mal et se font bloquer par une équipe canadienne qui joue bien la défensive et sape le jeu adverse. Le jeu reste fermé, les Allemands peinent à rebondir et ne parviennent plus à rentrer en zone, le Canada défend bien et attend son heure. L'Allemagne avance et s'offre une belle entrée de zone. Noebels se rate complètement et perd le palet en avançant comme un débutant, Toffoli s'échappe en break et vient déjouer le portier entre les jambes qui encaisse un bien mauvais but au pire moment (4-2 à 51'51).

Une fois encore les Allemands font un beau cadeau à leur adversaire du soir. Le jeu perd en intensité, les Canadiens à la défensive jouent la montre tandis que leur adversaire est visiblement usé et n'arrive même plus à entrer en zone. En fin de partie l'Allemagne dos au mur sort le gardien, Seider lance, Kahun dans le slot ne parvient à reprendre le rebond. Les Allemands pressent pour revenir mais vont sceller eux même leur destin avec une nouvelle énorme erreur. Alors qu'un hors jeu est signalé, Gawanke au lieu de toucher le palet pour obtenir un engagement recule et le laisse aux Canadiens, Laughton n'en demandait pas tant pour ajuster la cage vide (5-2 à 58'06).

Pour la quatrième fois de la rencontre, les Allemands et leurs gaffes servent sur un plateau d'argent les buts au Canada. Le gardien teuton ne ressort même plus tellement l'espoir s'est envolé. La sirène offre le titre aux Canadiens, le 28ème.



Tirs cadrés : 9 / 7 pour le Canada



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Samuel Blais

** : Lawson Crouse

* : Peyton Krebs

Le Canada remporte logiquement le championnat du monde 2023. Pourtant la première partie du match n'a pas été simple et deux fois les joueurs à l'érable ont été menés au score. Ils ont su profiter à fond des erreurs allemandes pour revenir au score et prendre les devants puis l'emporter au dernier vingt profitant de l'épuisement adverse. Le jeu rapide de cette jeune équipe a été efficace et suffisant pour s'imposer à Tampere malgré une arena hostile.

L'Allemagne n'a pas été ridicule dans cette finale loin de là, elle a mené la danse à deux reprises en jouant à fond son jeu porté vers l'avant et solide défensivement. Puis visiblement fatiguée elle a multipliée les erreurs défensives parfois même grotesque pour bien aider son adversaire qui a su en profiter à fond. Des gaffes trop coûteuse à ce niveau de compétition face à un habile opposant. Les Allemands peuvent se consoler avec leur belle médaille d'argent (la troisième de leur histoire) qui récompense un mondial parfaitement réussi.

Clap de fin pour ce beau championnat du monde finlando-letton, rendez-vous l'an prochain au coeur de l'Europe, dans un autre très grand pays de hockey avec d'autres fans incroyables, la République Tchèque. Sur les glaces de l'O2 Arena de Pragha et de l'Ostravar Arena d'Ostrava, plus de Hongrois ni de Slovènes mais le come-back des Britanniques avec leur armada de Canadiens naturalisés et surtout le grand retour de la Pologne après 22 ans d'absence de l'aigle blanc au plus haut niveau du hockey mondial.