Hockey sur glace - : Canada (CAN) vs France (FRA) 5 - 0 (2-0 1-0 2-0) Le 13/05/2025 Stockholm - Avicii Arena [ Canada (CAN) ] [ France (FRA) ] Le Canada trop fort pour les Bleus Les Bleus ont été impuissants face aux Canadiens ce mardi soir (0-5). Les deux prochains matches contre la Slovaquie, dès mercredi (16h20), puis face à l’Autriche (15 mai), apporteront déjà un éclairage plus précis sur les chances de maintien dans l’élite mondiale. Stockholm - Avicii Arena, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 14/05/2025 à 07:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4124 spectateurs Arbitres : MM.Hribik (RTC) et Kaukokari (FIN) Buts :

Canada :

France : Pénalités 2 minutes (1x2mn) contre Canada 4 minutes (2x2mn) contre France Buts pour le Canada :

6’32 Horvat (Foerster),

12’11 Cuylle (Johnson et O’Reilly),

37’31 Crosby (Montour) SUP,

43’57 Horvat (Konecny et MacKinnon) SUP,

51’05 Montour (Hayton et Schenn)





Quatrième du dernier Mondial en s’inclinant 3-2 aux tirs aux buts contre la Suisse en demi-finale, puis 4-2 contre la Suède lors du match pour la troisième place, la première nation mondiale ne compte pas revivre une même désillusion cette année.

Avec 22 joueurs sur 23 évoluant dans le championnat nord-américain (NHL), le Canada s’est donc donné les moyens de retrouver un trône abandonné.



L'équipe de France, qui avait tenu en respect la Finlande après une fin de match déjantée (3-4 ap), a bien compris le message envoyé par les Canadiens. Les Bleus, avec Julien Junca dans le but pour ce 3e match de poule, ont tenté de combiner, mais ils n'ont finalement pas pu freiner l'efficacité des Canadiens.



Dès le premier tiers, le Canada a fait parler sa puissance offensive avec Weegar (6’), qui trouvait le montant du gardien Français évoluant à Michalovce HC Dukla en Slovaquie. Dans la foulée, Bo Horvat, l’attaquant des New York Islanders, ouvrait le score du revers, bien servi par Foerster (0-1, 6’32) après un palet perdu par Leclerc le long de la bande.

L'Avicii Arena de Stockholm (Suède) résonnait au son des crosses canadiennes. Si les Bleus ont ensuite essayé de déstabiliser le bloc des nord-américains, Will Cuylle, décalé parfaitement par Kent Johnson après une remontée de palet éclair, glaçait le camp tricolore (0-2, 12’11).



Dans le dur mais pas résignés, les Français ont tenté de muscler leur jeu en zone offensive avec Boscq et Bozon, mais les Canadiens ont surtout été efficaces sur leur premier jeu de puissance. La star Sidney Crosby rayonnait dans la défense française et ajustait Junca d’un lancer en pleine lucarne (0-3, 37’) avant la fin de la 2e période.



Dans le dernier tiers-temps, les Canadiens n’ont pas desserré leur emprise sur ce match. À nouveau en infériorité, les Français encaissaient un quatrième but de Horvat (0-4, 43’), pour son doublé personnel.

Le défenseur de Seattle Kraken, Brandon Montour finissait ensuite le travail par un 5e but (0-5, 51’) en puissance, trompant le malheureux Julian Junca, qui a pris le relais de Papillon et Keller dans le but Français.



Si le Canada n’était pas dans les calculs mathématiques du staff tricolore, les Bleus devront surtout bien récupérer pour rebondir dès ce mercredi face à la Slovaquie (qui a battu à deux reprises l’équipe de France en match de préparation), avec un coup d’envoi à 16h20. La nuit sera donc courte mais la quête de maintien passera par un réveil comptable nécessaire.



Après trois journées, les Bleus occupent désormais la 7e place après la victoire aux TAB de l’Autriche face à la Slovaquie (3-2). Le point grignoté face à la Finlande (défaite en prolongation 3-4) leur permet seulement de devancer la Slovénie, qui a toujours son compteur à sec (3 défaites) après trois matches et son revers du jour face à la Lettonie (5-2). Avec trois victoires (9 pts), la Suède et le Canada dominent le groupe A devant la Lettonie (6 pts). Rappelons que le dernier du groupe est relégué dans la division inférieure.















