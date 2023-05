Comme contre la Suède ?



Le Canada attaque d'entrée, Barron dans l'axe bute sur Šilovs. Quinn dans l'angle manque la cage. Sur un engagement gagné, Laughton échoue à son tour sur le portier letton.

Ločmelis contre mais il ne peut installer le jeu grenat, les Canadiens repartent dans l'autre sens. Les Lettons inversent un peu la tendance et se montre plus dangereux. Zīle envoie un missile de la bleue qui est bloqué par la défense canadienne, le puck traîne, Rihards Bukarts le reprend et bute sur Montembeault, Ločmelis qui traîne dans le slot récupère et loge la rondelle au fond du but (0-1 à 08'18).

Les Baltes dans les gradins sont debout et hurlent presque incrédules, tandis que toute la Nokia Arena reprend "LATVIJA, LATVIJA".

8 lance, le puck rate la cage mais rebondit sur la bande et revient dans l'angle, 91 tente de le pousser dedans mais Šilovsse jette dessus et le bloque sous son bras. Les Canadiens continuent leur pressing mais les défenseurs se jettent ou même s'ils sont battus, le poteau vient sauver la nation grenat sur le revers de Toffoli.

Les Lettons contrent mais se prennent dans la défense adverse. La contre-offensive canadienne subit le même sort de l'autre côté. Ločmelis part seul en break emporte tout le monde mais bute sur le portier de Montréal. Même fin de parcours pour le lourd slap de Čukste plein axe.

Les Canadiens contrôlent davantage le palet mais sont bien pris par la défense balte. Les contre-offensives sont dangereuses à l'image de Daugaviņš qui joue à deux cent à l'heure vers l'avant mais qui manque sa passe en retrait. Dizerkals voit son lancer dévié par la jambière d'un défenseur. Indrašis seul vient buter sur Montembeault, le rebond est repris par le Letton qui cette fois manque le cadre en toute fin de période.



Toujours devant :



Le deuxième vingt reprend sur les chapeaux de roues. Dzierkals derrière la cage remet pour Roberts Bukarts qui vient se heurter au gardien canadien. Le Canada est rapidement pénalisé pour surnombre. Daugaviņš parfaitement servi dans le slot ne peut tirer. Indrašis en zone se fait briser sa crosse par un cinglage. La Lettonie va jouer presque une minute en double avantage numérique. Mais elle est maladroite et met beaucoup de temps à s'installer puis tourne dans la zone sans lancer une seule fois ! A cinq contre quatre, Neighbours mène un contre dangereux que Šilovs gère. Pas un seul tir n'atteindra le but adverse dans un powerplay absolument catastrophique.

Toffoli part vite en contre, son tir termine dans la mitaine de Šilovs. Une bousculade a lieu devant la cage, donnant un épisode à quatre contre quatre. Daugaviņš mène la charge balte mais Montembeault s'interpose. Ločmelis lui aussi en solitaire tire à côté. Alors qu'ils sont plutôt à l'offensive, les Lettons sont pénalisés pour la première fois de la rencontre.

Les Canadiens jouent un rapide pressing mais Šilovs tient. Balcers s'enfuit en break en infériorité mais son tir est repoussé. Smirnovs prend de vitesse ses adversaires mais son tir est dévié par la crosse du dernier défenseur. Les esprits s'échauffent et Ābols qui propulse le capitaine canadien contre la bande va visiter les geôles. Le tir décroisé de Fantilli vient s'écraser sur le montant, le rebond revient dans le dos de Šilovs qui s'asseoit dessus. Les Canadiens sont à leur tour pénalisés et il faut jouer à quatre contre quatre. Carcone contre mais son lancer finit sous le bras du portier letton. Sur l'engagement Crouse met un coup de crosse au visage et rejoint la prison à son tour. Les Lettons jouent à quatre contre trois.

L'engagement à peine fait dans la zone canadienne que Rihards Bukarts bouscule Weegar qui va lourdement s'écraser contre la bande malgré une charge initiale vraiment pas forte. L'attaquant de Klagenfurt n'écope "que" de deux minutes et évite l'expulsion. On joue donc à trois contre trois, comme un air de prolongation à Tampere. Puis rapidement à quatre Lettons. Jaks canonne, le rebond dans le slot ne peut être repris. Les Canadiens reviennent à quatre, puis tout le monde est de retour. Krebs emporte le palet, il cherche à dévier, mais le puck se perd dans la défense lettone, il retombe bien opportunément sur la palette de Blais qui l'expédie en pleine lucarne et égalise (1-1 à 35'32).

Le jeu repart vite. Une mauvaise relance canadienne ne fait pas sortir la rondelle de la zone. Balcers s'en emparre et fonce au but, d'un mouvement parfait il élimine le défenseur et d'un superbe lancer trouve la faille sous le bras de Montembeault faisant exploser l'arena (1-2 à 36'38).

Le réalisme letton a encore frappé. Les Canadiens repartent et écopent d'une pénalité en zone offensive, mais Balinskis qu'on a fait trébucher est aussi expulsé pour simulation. A quatre contre quatre le Canada est dangereux, mais Šilovs réalise deux incroyables arrêts devant Toffoli puis Myers. Batna s'offre un dernier break mais il est repris alors que la sirène retenti.



Tirs cadrés : 16 / 6 pour le Canada

Mortel dernier tiers :



Il ne fallait pas revenir en retard à son siège pour ce troisième tiers. Les Canadiens sont à l'offensive, ils bataillent derrière la cage. Crouse parvient à ressortir la rondelle et à remettre dans l'angle pour Quinn au même niveau que le but, il lance en hauteur, le puck heurte le casque de

Šilovs, rebondit et entre dans le but (2-2 à 40'45).

Bukarts contre juste après mais sa tentative est bloquée par la défense. Lucic ramène le jeu dans l'autre sens mais le portier letton bloque.

Le jeu se tend, les Canadiens continuent de contrôler le palet mais ils ne peuvent inquiter Šilovs. Rihards Bukarts et Ločmelis contrent à deux, ils s'échangent la rondelle moult fois, trop, ils ne peuvent lancer. McBain sème le chaos dans la défense balte mais à deux reprises bute sur le gardien. Blais dans l'angle voit sa tentative prise par la mitaine.

Dzierkals mène le contre letton il tente de retrouver Roberts Bukarts dans le slot mais la passe n'abouti pas. Lucic contre vite il emporte deux joueurs sur son côté avant de dévier vers l'autre pour Fantilli, d'un mouvement éblouissant il drible Freibergs et l'envoie sur les roses, son tir parfaitement ajusté troue le filet et donne pour la première fois l'avantage au Canada (3-2 à 48'56).

Krebs en solitaire vient encore échouer sur Šilovs. Les Lettons peinent à repartir dans l'autre sens malgré un soutien sans faille de toute l'arena. Batna contourne la cage mais échoue contre le gardien. Rihards Bukarts qui tente le break solitaire s'empale dans la défense. Indrašis n'a pas plus de chance de loin, ni Balinskis qui canonne de la bleue, malgré un rebond dangereux pas exploité. Les Lettons accroissent leur attaque alors que le chrono défile, mais une faute tombe sur leur casque alors que Vītoliņš explose de colère sur son banc, la fin s'approche. Carcone à deux contre un avec Toffoli préfère temporiser et passer devant le but, son tir est capté de la mitaine par Šilovs.

Les Lettons poussent vers l'avant même à quatre, de retour à cinq il ne reste plus qu'une minute. Ils foncent à l'assaut et sortent leur gardien. Ločmelis à la bleue voit sa passe interceptée par Laughton qui envoie au loin jusque dans la cage vide (4-2 à 59'17).

Les fans lettons ont les larmes aux yeux, mais leur équipe continue de lutter et ressort son gardien. Il ne reste plus assez de temps malgré leur ultime effort, la sirène brise les rêves de tout un peuple et de tous ceux qui dans le monde entier soutenait cette équipe courage.



Tirs cadrés : 11 / 9 pour le Canada



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Scott Laughton

** : Artūrs Šilovs

* : Rūdolfs Balcers

Le Canada se qualifie pour sa quatrième finale consécutive aux mondiaux, pour le changement on repassera. Pourtant la partie n'a pas été facile du tout pour les Canadiens menés pendant les deux premières périodes par des Lettons opportunistes et séduisants. Les rouges ont su appuyer sur le champignon au dernier tiers et profiter d'erreurs adverses ou de rebonds heureux pour passer l'épaule avant de conclure en cage vide. Qu'elle était loin la victoire 6-0 du match d'ouverture. L'équipe à l'érable attend le nom de son adversaire, ce soir après la deuxième demi qui oppose les Etats-Unis aux Allemands.

La Lettonie a encore offert une performance straosphérique, tenant la dragée haute et menant la danse pendant quarante minutes aux vice-champions du monde. Au dernier tiers ils ont cédés et malgré leurs efforts n'ont pu recoller avant de s'incliner dans une arena finlandaise entière acquise à leur cause. La tristesse est grande dans ce petit pays de moins de deux millions d'habitants, mais la fierté l'est encore plus. Rien est perdu pour les grenats qui joueront demain après-midi la petite finale pour espérer emporter le bronze, leur première médaille. L'histoire est encore en marche...