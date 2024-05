Un bon début :



Binnington le portier des Blues de Saint-Louis en NHL est aligné devant le but canadien, en face Hlavaj défend les buts slovaques.

La Slovaquie démarre bien et se porte à l'offensive. Les Canadiens contrent bien, Bunting lance, mais le portier slovaque repousse. McCann contre et prend le meilleur sur trois joueurs adverses, Hlavaj sort pour tenter un puck check, le joueur du Kraken parvient à lever la rondelle qui finit au fond (1-0 à 02'45).

Le Canada joue vite et déstabilise la défense slovaque en difficultés comme depuis le début de ce mondial. Hlavaj reste vigilant. Byram slape de la bleue, le portier repousse dans le trafic. Dubois seul au second poteau absolument sans marquage, récupère et a le temps d'ajuster la lucarne opposée pendant que Nemec baie aux corneilles (2-0 à 4'15).

Les Canadiens continuent leur pressing et les Slovaques sont pénalisés pour ne rien arranger à leur départ catastrophique.

Le quator fait bien son job durant la première minute, et Hlavaj assure sur la deuxième pour effacer la pénalité sans dommage. Une perte de palet de l'érable en zone offensive permet à Cehlárik de partir en contre, il tente de remettre au centre pour Slafkovský mais Hagel dévie de sa crosse, il renvoie la rondelle sous la transversale de sa propre cage (2-1 à 07'56).

Le Canada repart dans l'autre sens, les Slovaques contrent efficacement mais ne peuvent lancer. Le jeu va vite d'une cage à l'autre.

Les Nord-Américains sont plus dangereux cependant. Oleksiak dans l'axe manque le cadre. Regenda et Kelemen contrent à deux contre un, le premier sert le second qui lance dans la cage grande ouverte, mais Zellweger dévie de la crosse pour sauver les siens ! Le pressing canadien en fin de période ne donne rien.



Tirs cadrés : 13 / 7 pour le Canada

L'écart se creuse :



Le jeu reprend vite, la Slovaquie se porte à l'offensive et s'offre de bonnes tentatives repoussées tant bien que mal par Binnington. Sur un contre, le Canada marque un but d'école. Guenther entre en zone laisse en retrait pour Bedar qui remet parfaitement au second poteau pour Paul qui reprend au fond (3-1 à 23'48).

Les Slovaques repartent et contrôlent le palet devant la cage adverse mais sans parvenir à se créer de nettes occasions tant ils sont maladroits dans la défense canadienne. Les Slaves continuent de presser et récupèrent leur premier jeu de puissance. Le powerplay slovaque l'un des pires du mondial reste conforme à ce qu'on a vu et ne propose absolument rien, pas un seul lancer. Le PK canadien est efficace et s'offre même un contre par Hagel qui manque sa passe au second poteau et vient buter sur le gardien slovaque.

Les Canadiens repartent de l'avant, le lancer de Bedard est dévié dans les tribunes par l'épaule du gardien de Plzeň. La partie s'accélère et va d'un but à l'autre, les gardiens restent vigilants. Les Slovaques sont rapides mais la rugueuse défense canadienne parvient à les bloquer avec efficacité. Les joueurs à l'érable continuent d'être efficaces dans la zone offensive, mais leurs tentatives sont stoppées par le gardien slovaque. Tatar contre mais son tir est bloqué par les défenseurs adverses.



Tirs cadrés : 13 / 9 pour le Canada

Dès l'entame de la période, Fehérváry dans l'axe lance sur le montant. Le Canada contre, Tavares est repoussé par Hlavaj, Dubois dans l'angle voit son tir dévié par un défenseur. Pour une crosse haute, Regenda est chassé quatre minutes. La partie se complique pour les blancs et bleus. Bedard en solitaire dans la zone manque le cadre. Les Slovaques solidaires se jettent devant les tirs pour éviter qu'ils atteignent la cage. Les bonnes récupérations et les dégagements permettent à la Slovaquie de s'en sortir. Bedard dans l'angle envoie un missile dans le casque du portier slave.

Sur un contrue Guenther dévie dans l'axe pour Hagel, Hlavaj s'envole et réalise un arrêt éblouissant, le puck est renvoyé au second poteau, Paul récupère et remet au premier poteau pour Guenther, Hlavaj se retourne une seconde fois et s'élance mitaine en avant, le palet la touche mais termine au fond (4-1 à 46'20).

Dans la foulée, les Canadiens repartent à fond à l'offensive. Severson humile la défense slovaque complètement dépassée, il lance, Hlavaj repousse devant lui, Tanev à l'embuscade propulse au fond (5-1 à 46'40).

Deux buts en 20 secondes, le Canada déroule. Kelemen remonte la glace et d'un tir puissant vient cueillir Binnington côté plaque (5-2 à 47'08).

L'arena exulte, remplie de fans slovaques et de Tchèques acquis à la cause du petit voisin. Les Slovaques restent à l'offensive. Daňo au premier poteau dévie de l'autre côté pour Kudrna qui manque d'un rien la reprise. Le Canada repart dans l'autre sens et Hlavaj continue de repousser les tentatives. Une relance complètement ratée permet à Guenther et Paul de contrer à deux contre un, ils s'échangeent les politesses, le second lance dans l'angle ouvert mais le bond de Hlavaj permet de repousser le palet.

Sur un palet qui rebondit sur la bande et revient dans l'axe, Hudáček tente de le glisser au fond, en vain. Bedard glisse dans le slot pour Bunting encore battu par Hlavaj. Le Canada est pénalisée à l'offensive et doit reculer. Bedard est pénalisé sur l'action et les Slovaques vont donc jouer en double avantage. Nemec met au premier poteau pour Hudáček qui dévie au second vers Hrivík qui propulse dans l'angle ouvert (5-3 à 56'57).

Les Slovaques sortent leur gardien pour rester en double avantage, mais ils sont bien gênés par la défense nord-américaine. Les Slovaques restent en zone et font tourner mais peinent à trouver un bon angle de tir. Paul récupère en zone neutre, il fait un cloche qui retombe au fond devant Slafkovský qui n'arrive même pas à s'interposer (6-3 à 59'10).

Les esprits s'échauffent en fin de match et les Slovaques sont les seuls à être sanctionnés. à quelques secondes de la sirène finale.



Tirs cadrés : 17 / 5 pour le Canada



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nick Paul

** : Samuel Hlavaj

* : Dylan Guenther

Le Canada remporte logiquement ce quart de finale et continue son parcours invaincu vers le dernier carré. Rapidement devant au score, les Canadiens ont poursuivi tout le match leur pressing pour gagner chaque tiers. Une victoire logique avec de très jolis buts, une offensive efficace et agréable. Les Canadiens retrouveront la Suisse en demi-finale, samedi.

La Slovaquie trop tendre défensivement a très vite été mené au score et a du courrir après tout le match, sans jamais pouvoir le rattraper. Des maladresses offensives n'ont pas permis aux Slovaques d'exploiter complètement leur temps forts. Malgré un excellent match de leur gardien, la défense a peiné pour l'assister et il s'est retrouvé bien trop souvent seul. Fin de parcours pour la Slovaquie, éliminée.