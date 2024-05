Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Canada (CAN) vs Suisse (SUI) 2 - 3 (0-2 1-0 1-0 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 25/05/2024 Prague Arena [ Canada (CAN) ] [ Suisse (SUI) ] Le Canada chocolat face à la Nati Le Canada, tenant du titre, partait plutôt favori face à la remarquable Nati, l’équipe nationale suisse. Il n’en fut rien. Piégé au premier tiers, il aura fallu beaucoup d’énergie au Canada pour progressivement remettre les pendules à l’heure. Mais malgré une très grosse fin de match, les canadiens n’arracheront la prolongation que dans les dernières minutes. La Suisse ne craquant pas en overtime, il fallut recourir à la toujours cruelle séance de tirs au but où les helvètes se montrèrent plus adroits. Avec cette victoire (2-3) aux TAB, la Nati se donne le droit de rêver à l’or mais, face au pays hôte dans une ambiance qui risque d’être volcanique, il lui faudra se montrer forte et garder la tête froide. Prague Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 26/05/2024 à 06:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Switzerland : La Nati prend les choses en main



Bon début de match de la Suisse qui se montre pressante à l’attaque et qui, en défense, obtient même, sur un forecheck maladroit du Canada, une supériorité numérique pour une crosse haute de Brandon Tanev dans le visage de Nino Niederreiter (05.54). Malgré le bon jeu de puissance de la Nati, Jordan Binnington et sa boite défensive tuent la pénalité.

Les helvètes restent cependant les plus dangereux et à la mi-période, Leonardo Genoni, leur portier, n’a toujours pas été confronté au moindre tir cadré alors que Binnington a déjà dû en stopper 6. Il faudra encore attendre un peu pour voir le gardien suisse repousser du plastron une tentative de Dawson Mercer. Mais la Nati est plus incisive et, sur une belle action de Nico Hischier, alors que le palet reste libre, Jared McCann fait trébucher Niederreiter (13.07).

Les canadiens auraient pu jouer un mauvais tour aux suisses quand Tanev intercepte le puck et va s’offrir un face-à-face avec Genoni, mais le portier a le dernier mot. Finalement les helvètes finissent par bonifier leur powerplay. Le palet tourne bien et Romain Loeffel décale Kevin Fiala sur la droite dont le one-timer passe au-dessus de l’épaule de Binnington (0-1, 15.06).



La réaction des canadiens n’est pas celle attendue et, sur une nouvelle action de la Suisse, c’est au tour de Jamie Oleksiak de prendre la direction du cachot pour avoir accroché Andres Ambuhl (16.57). Les suisses n’en demandaient pas tant et ils récidivent en avantage numérique. Cette fois c’est Roman Josi qui décale Niederreiter dont la trajectoire du tir sur réception est déviée vers son propre but par Owen Power (0-2, 17.16). La Nati termine le tiers avec 2 longueurs d’avance et ce n’est pas immérité.



Canada : 8 – Suisse 17



Le Canada refait la moitié de son retard



Les canadiens doivent remonter 2 buts pour revenir à hauteur et ils tentent de pousser d’emblée mais sur un contre ils frisent la correctionnelle. Sur un départ sur la droite, Tristan Scherwey sert Ambuhl qui oblige Binnington à un nouvel arrêt. Les affaires se compliquent un peu plus pour le Canada juste après quand John Tavares est puni pour avoir retenu Ambuhl. Heureusement pour les nord-américains, cette fois leur jeu en box-play est efficace. Avec plus d’adresse, le Canada aurait même pu marquer sur un rush de Mercer qui filait au but accompagné de Brandon Hagel mais le Joueur des Devils du New Jersey manque la lucarne recherchée.

Petit à petit les canadiens posent cependant mieux leur jeu et finissent à leur tour par obtenir un avantage numérique pour une charge à la crosse de Jonas Siegenthaler sur Pierre-Luc Dubois (26.17). Ils n’arrivent toutefois pas à en tirer profit, pas plus que lors du suivant obtenu après la mi-match quand Romain Loeffel accroche le même Dubois (31.44).

La bonne volonté des canadiens est néanmoins récompensée juste après. Sur un lancer à la cage de Ollen Zellweger, Oleksiak et Tanev sont en position de pression juste devant la zone gardien et à l’issue d’une action un peu confuse le second parvient à glisser la rondelle au fond (1-2, 34.07).



Le Canada retrouve des couleurs mais ne parviendra pas à égaliser durant le reste de la période. Au contraire, sur un contre ils sont à deux doigts de se faire piéger quand Calvin Thurkauf prolonge pour Dean Kukan qui tente un revers que Binnington repousse du plastron.



Canada : 13 – Suisse 6



Le terrible finish du Canada



Les canadiens qui avaient montrés un meilleur visage au tiers précédent sont encore bien disposés au début du troisième. Ils obtiennent un nouveau powerplay suite à une charge à la crosse de Thurkauf sur Michael Bunting contre la balustrade (44.03) mais la Suisse jugule complètement les unités spéciales adverses. Une fois au complets et helvètes sont à rien de creuser l’écart. Sur une phase de pression, Fiala se trouve face à une cage ouverte au second poteau mais Colton Parayko lui vole le but du bout de la palette. Dans le prolongement de l’action les suisses se consolent avec un nouvel avantage obtenu sur une obstruction de Jack McBain sur Niederreiter mais ils ne le bonifieront pas.

Le Canada hausse alors encore d’un cran son niveau de jeu et la seconde moitié de tiers est vraiment dure pour la Nati, mais elle tient. Les canadiens font feu de tout bois et Genoni multiplie les exploits. Sur une action où son équipe est encore mise à mal, Ambuhl dégage le palet en tribune et file en prison pour retard de jeu (56.54). Cette fois le bloc suisse finit par craquer. Les canadiens tournent autour du but jusqu’à ce que Connor Bedard décale sur la droite Tavares dont le tir sur réception fait mouche (2-2, 57.53).



Les nord-américains ont le vent en poupe et il y a un peu le feu dans la maison suisse qui est sanctionnée pour surnombre à 39 secondes de la fin du temps réglementaire. Fiala se retrouve sur le banc des punis pour y purger la peine. Si le Canada ne parvient pas à marquer lors de ce temps résiduel, il peut néanmoins se préparer à 1 minute 21 secondes de supériorité numérique pour commencer la prolongation.



Canada : 20 – Suisse 4



Chaque équipe laisse passer sa chance



Le Canada pousse durant son avantage numérique mais, mis à part une tentative de Dylan Cozens, ne trouve pas de fenêtre de tir. La Suisse n’est pour autant pas tirée d’affaire car son adversaire semble prendre le dessus. Malheureusement pour lui, après 4 minutes d’extra-time, le Canada est à son tour sanctionné pour surnombre. Bunting doit laisser les siens en désavantage numérique. Cozens y a bien une énorme opportunité en rush mais, cela mis à part, les canadiens doivent défendre pour tuer la pénalité. La dernière grosse opportunité de l’overtime est pour la Nati par l’intermédiaire de Christoph Bertschy mais Binnington lui dit non. Il faudra départager les 2 protagonistes lors d’une séance de tirs au but pour connaitre l’heureux finaliste.



Canada : 3 – Suisse 3



La Suisse remporte la fusillade

Série gagnée par la Suisse (2-1)

Tireur Résultat Tireur Résultat Connor Bedard Tentative réussie Sven Senteler Tentative arrêtée Pierre-Luc Dubois Tentative arrêtée Kevin Fiala Tentative réussie Damon Serverson Tentative arrêtée Romain Loeffel Tentative arrêtée Owen Power Tentative sur le poteau Sven Andrighetto Tentative réussie Dylan Cozens Tentative arrêtée

Meilleurs Joueurs du match :



John Tavares pour le Canada

Leonardo Genoni pour la Suisse



Meilleurs joueurs du tournoi : pour le Canada : Dylan Cozens (attaquant)

Brandon Tanev (attaquant)

Colton Parayko (défenseur) pour la Suisse : Kevin Fiala (attaquant)

Nico Hischier (attaquant)

Roman Josi (défenseur)



La Suisse défendra, contre la république Tchèque, ses chances pour tenter d’obtenir sa première médaille d’or en championnat du monde alors que le Canada, le tenant du titre, tentera de se consoler face à la Suède pour décrocher le bronze.

