Buts :

Cardiff :

Angers :



1ère période



Lancement de la rencontre sur un rythme digne d’une joute européenne. Les 2 équipes cherchent à ouvrir le score rapidement mais Cowley pour les Ducs et Bowns côté Devils ne se laissent pas surprendre. Un jeu très plaisant et fluide proposé par les acteurs du soir. Aucune interruption pendant les cinq premières minutes de la partie. Même si des actions franches commencent à se dessiner de part et d’autres, les défenses tiennent bon après plus de 10 minutes de jeu.



© Guillaume Munin C’est Halley, très bien lancé sur la gauche du gardien Gallois par Charbonneau qui prend son défenseur de vitesse et repique au centre pour venir fixer et punir Bowns d’un shoot au-dessus de l’épaule. 1-0 après 13’ de jeu. Pas réellement le temps de savourer ce but puisque les visiteurs viennent faire sonner la transversale de Cowley tout juste 1 minute après l’ouverture du score. Dans une fin de tiers-temps savoureuse, Cardiff et Angers s'échangent les temps forts devant Cowley et Bowns mais sans réussir à faire évoluer la marque. Léger avantage pour les Ducs avec 29 tirs contre 14 pour Cardiff & 1-0 pour Angers.



2ème période



Retour au jeu et ajustement du système des gallois qui tentaient de jouer « la carotte » pour ses sorties de zones défensives. Plutôt payant dans l'immédiat puisque s'ensuivit plus d’une minute à subir le jeu de Cardiff pour les Ducs mais Cowley garde sa cage inviolée. Puni pour une obstruction de Halley, Angers voit une nouvelle fois les Devils camper dans leur zone. Le système de power play des Gallois est toutefois trop simple et lisible pour les locaux qui maintiennent leur avance.



© Guillaume François Mis sous pression avant la mi-match par le gabarit des Devils, Angers retrouve un peu d’air suite à une pénalité contre Cardiff pour une faute offensive mal venue. Insuffisant pour reprendre réellement le match à leur compte puisque aucune occasion franche ne vient troubler Bowns. En verrouillant l’enclave de Cowley, les Ducs obligent les Cardiffois à chercher des solutions de tirs depuis la ligne bleue, sans réussite jusqu’à présent.



Profitant d’une 2e pénalité appelée contre Cardiff, Angers retrouve un peu de couleur et passe de plus en plus de temps en zone adverse. Une dynamique cassée par une crosse haute en zone offensive sifflée contre Gaborit à moins de 3 minutes avant la fin du 2e tiers-temps. Grosse débauche d’énergie pour les locaux qui parviennent à garder leur avance. La fin de ce tiers-temps voit également la pression montée dans les têtes galloises qui cherchent à déclencher les hostilités physiques. Malgré les 29 tirs gallois et seulement 10 côté Angers, toujours 1-0 pour Angers avant le dernier tiers-temps.



3ème période



Vingt dernières minutes pour faire basculer les choses côté gallois ou parfaitement lancer son week-end européen côté angevins.



Un début de 3e tiers tout aussi plaisant et puis… la boulette. Sur un palet en arrière de la cage de Cowley, non disputé par Cardiff, Dusseau lance une passe molle plein axe, à moins d’1 mètre de la ligne de but, laissant tout le loisir à Reid de pousser le palet pour égaliser. 1-1 avec 18 minutes encore à faire dans le temps réglementaire. Même si on ne peut pas parler de momentum gallois, on sent les angevins un peu plus poussifs, les passes arrivent moins proprement aux destinataires et Bowns n’est pas vraiment mis en difficulté. À contrario, Cowley doit s’employer et continuer de répondre présent ce soir.



© Guillaume Munin Les dix dernières minutes ne voient pas l’intensité diminuer d’un iotas. Vraiment plaisant pour cette première soirée de finale européenne à Angers Iceparc. Les derniers instants offrent des jeux plus simples et posés des 2 côtés. La fin des espoirs pour le titre peut arriver très vite, un mauvais contre donné ou encore une pénalité subie peuvent rapidement achever le travail des derniers mois donc les équipes sont dans une sorte de gestion. Tentant de capitaliser sur les moindres secondes qui s’écoulent, aucune des 2 équipes ne réussit à capitaliser. 1-1 à la fin du temps réglementaire.



Prolongation (5min - 3 vs 3)



Le trio angevin Halley Giroux Prapavessis s'élance en 1er malheureusement sans réussite. Et c’est Evan Cowley qui doit sortir la première parade de la prolongation pour maintenir l’espoir de titre. Déjà 4 minutes de jouées et toujours aucune occasion angevine franche sur Bowns... 30 secondes à faire et engagement en zone galloise suivi d’une belle mitaine du portier Devils puis un arrêt de la botte. Les deux dernières secondes ont permis à Reid de prendre sa chance d’un slap sans parvenir à déjouer Cowley. 1-1, direction les tirs aux buts.



Tirs aux buts



C’est donc avec un exercice dans lequel les Ducs ne sont pas les plus performants ces dernières semaines que l’issue du match va se dessiner.

Et cela commence mal pour les angevins qui démarrent cette séance avec Charbonneau sans qu’il réussisse à trouver le fond des filets, alors que côté Cardiff, Reid donne l’avantage aux Devils. Choses rectifiées dès le deuxième tir, car Halley venait tromper une nouvelle fois Bowns alors que Cowley faisait rempart devant Sanford. Et d’ailleurs, le cerbère angevin ne laissera plus aucun palet franchir sa ligne. Tandis que Harms, côté angevin, inscrit le cinquième et dernier tirs au but donnant la victoire au Ducs d’Angers.



Une victoire qui maintient l’espoir d’un titre européen, mais désormais plus le droit à l’erreur, il faudra gagner dans le temps réglementaire face au HK Nitra dès samedi soir car eux comptent déjà une première victoire dans ce week-end de finale.



© Guillaume François



