Le 17/11/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Cardiff Devils ] [ Astana ] Cardiff se fait surprendre par Astana La première rencontre de ce tournoi oppose le finaliste de l'an passé à Astana qui aligne pour l'occasion un gardien évoluant en KHL Boyarkin. En cet après-midi la patinoire résonne vide, heureusement que les 250 gallois sont là pour chanter et mettre l'ambiance Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Jean-Christophe Salomé, Delphine Verdonnet le 17/11/2023 à 18:44



Les 20 premières minutes sont dominées par les Devils, malgré leur jeunesse les Kazakhs n’arrivent pas à suivre le rythme et ne doivent de rentrer au vestiaire sur ce score nul qu’à la grande prestation de son gardien qui signe une copie parfaite sur les 17 tirs. Privés de palet Nomad n’aura sollicité Bowns qu’à 5 reprises malgré leurs 2 jeux de puissance.

photo : JC Salomé

Le second tiers est des plus animés avec un total de 5 buts dont 1 marqué en supériorité pour chacun des protagonistes. L’ouverture du score d’Astana les a boosté pour faire le break. 2-O à la mi match les 2 équipes se sont ensuite répondues coup sur coup pour rentrer au vestiaire sur le score de 3-2 pour les Kazakhs.

Après un départ tonitruant des 2 équipes, le dernier vingt se calme un temps soit peu. Astana en profite pour prendre un second but d’avance puis un 3e en supériorité numérique avant que les Devils ne réduisent une fois de plus le score. A trois minutes du terme Cardiff fait sortir son gardien et parvient à marquer en force mais trop tard. Astana remporte cette première rencontre.

Au bilan de ce premier match nous pouvons retenir la belle prestation du gardien d’Astana, logiquement élu joueur du match pour son équipe, qui est très vif et très mobile ; même couché il s’en sort soutenu par une bonne défense. Défense toute aussi solide en infériorité numérique, comme celle de Cardiff d’ailleurs. Les jeux de puissance, bien que parfaitement installés, ont été très perturbés des 2 cotés. L’attaque de Cardiff, malgré ses 45 tirs, n’aura pas eu la réussite espérée alors que les Kazakhs ont bonifié leurs peu de tirs (22) montrant peut-être une faiblesse coté gardien gallois.

photo : JC Salomé







