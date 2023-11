Hockey sur glace - : Cardiff Devils vs Zemgale 5 - 2 Le 18/11/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo [ Cardiff Devils ] [ Zemgale ] Cardiff se reprend Cardiff, prétendant au titre et défait hier, affronte Jelgava vainqueur des hôtes grenoblois. Un match qui devrait être tendu compte tenu du jeu rugueux des deux équipes. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Jean-Christophe Salomé, Delphine Verdonnet le 18/11/2023 à 09:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Cardiff :

Zemgale :

Comme la veille Cardiff produit son jeu très offensif alors que Zemgale s’appuie sur sa solide défense et son excellent gardien. Les arbitres sifflent plus qu’hier soir pénalisant plus les Lettons (bien que pas aussi rugueux qu’hier) permettant ainsi aux Gallois de prendre l’avantage sur ce tiers 3-1 malgré une égalisation Lettone rapide sur une de leurs rares occasions.



Le deuxième vingt offre un jeu plus offensif de la part de Zemgale qui n’a de toute façon pas le choix. Malgré un unique jeu de puissance ils ne parviennent pas à revenir. Après avoir laisser passer l’orage les Gallois scorent à nouveau provoquant le changement de gardien qui, après ses 98% de réussite face aux Grenoblois, n’aura pas tenu la route devant les attaques de Cardiff. La défense bien regroupée devant son nouveau gardien n’a plus cédé dans ce tiers.



Zemgale profite d’une supériorité en début de troisième tiers mais repart ensuite à la faute. Ils tiennent cependant très bien leur double infériorité mais doivent s’incliner au retour du 4e joueur. Ce 5e but clot les débats, malgré les 11 minutes restantes les Lettons sont sous la domination des Gallois qui s’imposent et se replacent dans la course à la qualification.

