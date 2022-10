Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise / Féminin vs Amiens / Féminin 3 - 1 ( 1-0 0-0 2-1) Le 08/10/2022 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise / Féminin ] [ Amiens / Féminin ] Féminin élite : Cergy réussit sa rentrée Pour l’ouverture de la nouvelle saison du championnat d’élite féminine (poule Nord) les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient les Gothiques d’Amiens. Au terme d’un très beau match de hockey féminin, les pensionnaires de l’Aren’ice l’emportèrent plutôt logiquement (3-1) face à des Gothiques qui leur opposèrent une sacrée résistance et qu’il faudra néanmoins surveiller comme le lait sur le feu cette saison. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 10/10/2022 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Acte 1 : Les Jokers survolent le tiers mais les Gothiques sauvent les meubles



Dès l’entame du match, les vertes prennent leurs quartiers dans la zone défensive amiénoise et il ne faut pas attendre longtemps pour voir Floriane Ngo lâcher un premier lancer à la cage bien bloqué par Lisa Arhab la gardienne des Gothiques. La première moitié du tiers est à sens unique. Plus agressives sur le palet et plus rapides, les Jokers qui pressent haut cadenassent la bleue. Morgane Rihet, très affutée pour cette reprise, mais aussi Lea Mullender, Tiphaine Hautereau, Gwenola Personne, Sarah Benemghar, Naomi Diakite ou Lea Milenkovic se procurent toutes à tour de rôle de belles opportunités et mettent à contribution Arhab laquelle, impériale, multiplie les arrêts pour conserver son but inviolé.



Les Gothiques peinent à sortir de leur camp et surtout à se mettre en position de tir. La première fois où elles y parviennent Joanna Andrianjafy s’interpose pour bloquer le lancer. Les cergypontaines sont ultra dominatrices mais ne parviennent pourtant pas à faire sauter le verrou. Quand, au cœur de ce momentum, la faute de Salomé Serre sur Rihet (8.36) offre un jeu de puissance aux hôtes de l’Aren’ice on pense que les amiénoises vont craquer mais elles tuent la pénalité.



Photographe : Bruno Gouvazé De retour sur le glaçon, Serre oblige enfin un peu plus tard Charlène Ozan à son premier arrêt du match. Première alerte pour les Jokers qui confisquent pourtant toujours le disque. Milenkovic est ensuite à deux doigts de briser enfin l’égalité mais c’est sans compter sur l’infranchissable Arhab. Le travail de sape des franciliennes finit néanmoins par payer sur un beau travail de Benamghar contre la bande sur la droite. Elle trouve en retrait sa capitaine Personne, venue en appui, laquelle s’engouffre au cœur de la défensive picarde et lève la rondelle pour faire filoche (1-0, 11.51). Ouverture du score logique et méritée sur la physionomie du début de rencontre.



La domination verte se poursuit tout le long du tiers jusqu’à la faute de Benamghar (17.32) qui offre un powerplay aux Gothiques. Malheureusement pour les visiteuses, les cergypontaines ne les laissent pas s’installer et manquent même d’un rien de faire le break quand Personne lance Mullender qui butte sur Arhab. La pénalité est ensuite facilement tuée et la sirène renvoie tout le monde au vestiaire.



Le premier vingt vit une domination sans partage des Jokers menées par leur inoxydable capitaine Personne et une intenable Rihet manifestement heureuse d’avoir interrompu sa retraite sportive pour retrouver la glace. Pourtant, en grande partie à cause de Arhab, les cergypontaines se heurtèrent à un mur et vendangèrent un nombre incalculable d’occasions.



Acte 2 : Les Gothiques desserrent l’étreinte



La seconde période commence comme la précédente et Hautereau est la première à tester une gardienne adverse, toujours aussi concentrée. Sous pression les Gothiques ne tardent pas à se mettre à la faute, Leina Quiniou étant sanctionnée pour avoir retenu sa vis-à-vis (21.58). Bis repetita du T1 les amiénoises tuent la pénalité en empêchant les unités spéciales cergypontaines de proprement s’installer. Qu’à cela ne tienne, les vagues vertes continuent à déferler sur le but des blanches à la différence près que les amiénoises commencent désormais à sortir plus efficacement et plus dangereusement. Sur un revirement, c’est Ngo qui est sanctionnée (23.49) mais le powerplay ne peut être pleinement exploitée par les amiénoises car Quiniou retourne en prison pour un coup de coude (24.13). A quatre contre quatre, c’est Amiens qui se crée néanmoins la plus grosse occasion Ozan sauvant une tentative de Romi Dupre qui prenait le chemin de sa lucarne.



Photographe : Bruno Gouvazé Une fois le banc de pénalités vidé, les occasions se multiplient à nouveau mais sont bien plus partagées, Paula Toledo, Diakite ou Rihet sur un service de Hautereau sont proches de marquer pour les Jokers alors que Anne Aymone Lepetit-Arsene, Serre, Quiniou ou Sylvie Feret ont également de belles opportunités pour Amiens. Le palet va d’un camp à l’autre désormais et Hautereau commet une faute offensive (32.14). Ce « retenir » est sans conséquence malgré le lancer en angle de Clara Piazzon qui trouve la mitaine de Ozan ou une autre tentative bien bloquée par Diakite. Pire encore pour les visiteuses, Mullender s’échappe en contre sur la gauche avant de tenter de servir Personne esseulée dans le haut du slot mais ajuste mal sa passe. Les Gothiques ont passées tout près de la correctionnelle.



Une fois la pénalité tuée, les Jokers se créent 2 nouvelles occasions par Andrianjafy en angle puis Rihet, mais Arhab reste intraitable. De leur côté les amiénoises manquent de peu d’égaliser sur un slalom de Piazzon qui remonte la glace avant de tomber sur une Ozan bien concentrée. La faute de Thaïs Lucas-Grinevald (38.37)offre une fin de tiers plus tranquille aux Jokers et une dernière occasion de Mullender.



La deuxième période fut encore riche en occasions et mais plus équilibrée surtout en seconde moitié. Aucune équipe ne parvint à scorer mais les Gothiques prouvèrent qu’il fallait compter sur elles dès que l’étau vert se desserra.



Acte 3 : Les Jokers enfoncent le clou



Les cergypontaines ne veulent pas laisser les amiénoises revenir dans la partie et poussent d’emblée dans cet ultime vingt. Cela provoque assez rapidement une faute de Serre pour les visiteuses (41.59). Benamghar manque l’occasion de faire le break sur un rebond alors que la cage lui était ouverte. Décidément les unités spéciales vertes ne trouvent pas la faille.

A égalité numérique, les Jokers se créent 2 grosses occasions par la suite, d’abord un raid de Milenkovic sur la gauche, laquelle déborde la défense, se recentre mais trouve Arhab dans son face à face, ensuite c’est Rihet qui lance Mullender dont le lancer est détourné au-dessus par la gardienne.Finalement, les Jokers trouve la faille de loin. Suite à un gros travail contre la bande à droite Toledo trouve en retrait Ngo excentrée devant la bleue laquelle lâche un pétard qui trompe Arhab possiblement masquée par le voile assuré devant elle (2-0, 48.47). Le break est fait et c’est globalement logique.



Photographe : Bruno Gouvazé Personne mène un nouveau raid qui ne trouve aucune coéquipière sur le rebond laissé avant que Mellina Archibald, la capitaine adverse, ne lui réponde sur une belle occasion. Mais les Jokers sont galvanisées et Benamghar remonte la rondelle sur la gauche puis délivre un caviar plein axe à Rihet laquelle ne se fait pas prier pour marquer (3-0, 54.21). Etrangement,alors qu’elles craquent au tableau d’affichage ce but sonne la révolte amiénoise.



Leur rébellion est rapidement récompensée, en phase offensive Piazzon perd le disque dans l’arrondi gauche contre la bande mais Loane Castro Moreira venue au soutien presse la défense et intercepte la relance ce qui profite à Piazzon restée aux avant-postes laquelle a tout le temps pour ajuster Ozan d’un lancer placé au ras du poteau (3-1, 57.32).



Les visiteuses privent Ozan d’un blanchissage et repartent de plus belle à l’assaut du but francilien. Elles font feu de tout bois et Rihet est obligée de se sacrifier à plat ventre pour bloquer un tir puis, dans la foulée, Ozan doit s’employer pour un arrêt décisif. Alexis Dicharry le coach cergypontain demande alors un temps pour casser le momentum amiénois et calmer ses troupes. Bien lui en a pris car son escouade verte tiendra ensuite sans problème jusqu’au terme du match.



Magnifique dernier tiers où les Jokers prirent enfin le large avant de devoir affronter la remarquable réaction amiénoise de fin de tiers et de s’y faire bousculer. Elles tirent néanmoins et obtinrent une victoire logique sur la physionomie du match car sans la prestation de la gardienne amiénoise la victoire eut pu être assurée et sécurisée dès la première période. Avec cette belle victoire les franciliennes commencent bien leur saison avant de devoir se déplacer à Tours,chez les championnes en titre, pour déjà un match au sommet dans cette poule. De leur côté, les Gothiques auront un menu nettement mois copieux avec la réception de Neuilly-sur-Marne un adversaire a priori largement à leur portée.



