Féminin élite : Cergy l'emporte logiquement face à Amiens A l'occasion de la 5ème journée du championnat d'élite féminine de hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient les Gothiques d'Amiens. Avant le coup d'envoi, les cergypontaines qui sont à la poursuite des Jets d'Evry-Viry en tête du classement de la poule A, semblaient mieux armées que les amiénoises, avant-dernières au classement. Sans surprise les Jokers l'emportèrent (6-2) dans un match globalement dominé de la tête et des épaules. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 15/11/2023 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



71 spectateurs Arbitres : M. Anthony Dehont Buts :

Cergy-Pontoise / Féminin :

Amiens / Féminin : Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise / Féminin 18 minutes contre Amiens / Féminin



Buts pour Cergy-Pontoise

05 :21 : 1-0 Léa Mullendier (assistée de Manon Jaffrezic et Sarah Benamghar)

10 :07 : 2-0 Lola Issa

16 :06 : 3-0 Léa Milenkovic (assistée de Lea Mullender)

43 :16 : 4-2 Léa Milenkovic (assistée de Sarah Benamghar et Léa Mullender)

45 :09 : 5-2 Léa Mullender (assistée de Léa Milenkovic)

49 :41 : 6-2 Léa Mullender (assisté de Léa Milenkovic)



Buts pour Amiens

16 :36 : 3-1 Alice Yge (assistée de Anaïs Taillez)

32 :44 : 3-2 Manon Serer (assistée de Anaïs Taillez et Manuela Mortier)



Une montée en puissance progressive des Jokers et le gain mérité du premier tiers





Le début de powerplay des cergypontaines est sérieux mais, à l’image du début de rencontre, maladroit dans la finition. Il faut attendre l’ultime poignée de secondes avant le retour au jeu de Serre pour voir Manon Jaffrezic, de la gauche, servir idéalement entre les cercles Lea Mullender laquelle peut enfin ajuster Candice Goubet (1-0, 05.21).



Photographe : © Bruno Gouvazé

Petit à petit l’emprise des Jokers sur le match s’accroit et Goubet doit faire quelques arrêts, notamment sur les tentatives de Mullender, de Emy Denis et de Lola Issa. Les Gothiques, pour leur part, ont bien du mal à mettre en danger Hanaé Forterre qui garde de but francilien. Finalement c’est plutôt logiquement que les Jokers font le break à la moitié du tiers sur une filouterie de Issa. De la gauche, Rarivozanany trouve Isabella De Gaulemyn entre les cercles qui tire sur réception. Goubet arrête de la jambière et l’action semble terminée mais la gardienne n’immobilise pas le palet qu’elle donne, par ailleurs, l’impression d’avoir perdu de vue et qui reste libre. Issa, pleine de malice, qui trainait au second poteau pousse la rondelle au fond au nez et à la barbe de tout le monde (2-0, 10.07).



Ce but, presque casquette, déstabilise peut-être un peu les amiénoises qui pensaient que l’arbitre aurait dû siffler pour arrêter le jeu. Quoi qu’il en soit, elles donnent l’impression de sortir un peu du match peu après et, deux minutes plus tard, Lou Baroteaux fait grossièrement trébucher Laura Gastaud à la rouge contre la bande. Elle va donc sur le banc des punies et y est rejointe 14 secondes plus tard par Mellina Archibald coupable, elle, d’une charge illicite sur Denis le long de la balustrade.



Heureusement pour les Gothiques, cela s’avère sans conséquence pour elles. Elles déjouent parfaitement la double supériorité numérique francilienne et bénéficient, à leur tour, d’un powerplay quand Gastaud perd le puck sur le pressing de Manuela Mortier et qu’elle la charge dans le dos pour le lui reprendre.



Elles n’en tirent toutefois pas immédiatement le bénéfice, bien au contraire. Elles se font piquer dans le dos par le duo des Léa de Cergy. Repliée en défense, Mullender chipe le palet qu’elle confie à sa comparse, Léa Milenkovic. L’attaquante accélère et s’échappe sur la gauche dans le dos de la défense blanche avant de recentrer sa trajectoire. Elle résiste au retour défensif adverse et trompe Goubet du revers (3-0, 16.06). Les planètes semblent s’aligner pour les Jokers qui paraissent tranquillement dérouler leur jeu. Mais c’est sans compter sur les Gothiques qui ne leur laissent pas le temps de savourer ce but. En effet, 30 secondes plus tard elles débloquent, à leur tour, leur compteur. Alice Yge tire en angle de la droite et trompe Forterre complètement masquée par Anaïs Taillez qui assurait le voile (3-1, 16.36).



L'entame de match n'est pas très folichonne car brouillonne de la part des deux équipes. Les Gothiques tentent bien de presser haut leurs hôtes mais, si elles contrarient bien les sorties de zones franciliennes, elles ne parviennent pas, de leur côté, à trouver la moindre position de tir pour se créer de franches opportunités. Finalement ce sont elles qui offrent aux Jokers la première supériorité numérique du match quand, lorsque ces dernières leur rendent la monnaie de leur pièce avec un fore check efficace, Salomé Serre doit passer par la case prison après avoir accroché Tina Rarivozanany dans le coin gauche.

Le début de powerplay des cergypontaines est sérieux mais, à l'image du début de rencontre, maladroit dans la finition. Il faut attendre l'ultime poignée de secondes avant le retour au jeu de Serre pour voir Manon Jaffrezic, de la gauche, servir idéalement entre les cercles Lea Mullender laquelle peut enfin ajuster Candice Goubet (1-0, 05.21).

Petit à petit l'emprise des Jokers sur le match s'accroit et Goubet doit faire quelques arrêts, notamment sur les tentatives de Mullender, de Emy Denis et de Lola Issa. Les Gothiques, pour leur part, ont bien du mal à mettre en danger Hanaé Forterre qui garde de but francilien. Finalement c'est plutôt logiquement que les Jokers font le break à la moitié du tiers sur une filouterie de Issa. De la gauche, Rarivozanany trouve Isabella De Gaulemyn entre les cercles qui tire sur réception. Goubet arrête de la jambière et l'action semble terminée mais la gardienne n'immobilise pas le palet qu'elle donne, par ailleurs, l'impression d'avoir perdu de vue et qui reste libre. Issa, pleine de malice, qui trainait au second poteau pousse la rondelle au fond au nez et à la barbe de tout le monde (2-0, 10.07).

Ce but, presque casquette, déstabilise peut-être un peu les amiénoises qui pensaient que l'arbitre aurait dû siffler pour arrêter le jeu. Quoi qu'il en soit, elles donnent l'impression de sortir un peu du match peu après et, deux minutes plus tard, Lou Baroteaux fait grossièrement trébucher Laura Gastaud à la rouge contre la bande. Elle va donc sur le banc des punies et y est rejointe 14 secondes plus tard par Mellina Archibald coupable, elle, d'une charge illicite sur Denis le long de la balustrade.

Heureusement pour les Gothiques, cela s'avère sans conséquence pour elles. Elles déjouent parfaitement la double supériorité numérique francilienne et bénéficient, à leur tour, d'un powerplay quand Gastaud perd le puck sur le pressing de Manuela Mortier et qu'elle la charge dans le dos pour le lui reprendre.

Elles n'en tirent toutefois pas immédiatement le bénéfice, bien au contraire. Elles se font piquer dans le dos par le duo des Léa de Cergy. Repliée en défense, Mullender chipe le palet qu'elle confie à sa comparse, Léa Milenkovic. L'attaquante accélère et s'échappe sur la gauche dans le dos de la défense blanche avant de recentrer sa trajectoire. Elle résiste au retour défensif adverse et trompe Goubet du revers (3-0, 16.06). Les planètes semblent s'aligner pour les Jokers qui paraissent tranquillement dérouler leur jeu. Mais c'est sans compter sur les Gothiques qui ne leur laissent pas le temps de savourer ce but. En effet, 30 secondes plus tard elles débloquent, à leur tour, leur compteur. Alice Yge tire en angle de la droite et trompe Forterre complètement masquée par Anaïs Taillez qui assurait le voile (3-1, 16.36).

Ce but permet aux amiénoises de ne pas être trop décrochées et les relance aussi un peu. Elles finissent mieux le tiers qu'elles ne l'ont commencé.

Les Jokers dominatrices mais inefficaces laissent les Gothiques revenir à une longueur





Photographe : © Bruno Gouvazé

A force d’outrageusement dominer sans concrétiser, les Jokers finissent par se faire prendre par les Gothiques. Elles jouent en infériorité numérique suite à une faute offensive de Mullender qui commet un « faire trébucher » en bataillant pour le gain du palet. Après un premier avertissement sans frais, une très belle tentative de Archibald bien stoppée par Forterre, les vertes cèdent un peu plus tard. Alors que le puck tourne autour de leur défense, Mortier de la droite envoie vers la cage et Taillez coupe la trajectoire du palet qui part complètement en cloche pour retomber au second poteau où Manon Serer le pousse au fond des filets (3-2, 32.44). Avec ce but peu orthodoxe les Gothiques ne sont plus qu’à une longueur des Jokers et reviennent complètement dans la partie.



Piquées au vif, les franciliennes repartent de plus belle et une minute plus tard Loane Castro Moreira part au cachot pour avoir sèchement mis en échec De Gaulmyn. Il faut croire que Archibald n’aime pas laisser des coéquipières sur le banc des punies car elle y va, elle aussi, 20 secondes plus tard pour une attitude jugée anti sportive. Les amiénoises, et surtout Goubet, tiennent bien le choc sous les coups de butoir des attaquantes vertes.



Cergy pousse mais alors que Yge, sous pression, semble faire faute sur Gastaud montée aux avant-postes, c’est Milenkovic qui est punie pour avoir retenu Yge dans la poursuite de l’action.



Le deuxième vingt reprend après une pause rallongée, les joueuses devant attendre que la glace finisse par suffisamment geler. La première moitié de la période est étrange car, après un premier arrêt de Forterre sur une très belle tentative amiénoise, la partie est à sens unique. Les cergypontaines ont sérieusement accéléré et les Gothiques ont bien du mal à franchir la rouge. Pour autant, les pensionnaires de l'Aren'ice font preuve d'un cruel manque d'efficacité et ne parviennent pas à prendre le large. Les dernières passes sont parfois mal ajustées et, quand elles le sont, soit les tirs ont bien du mal à sortir des crosses, soit c'est la mire qui est mal réglée. Comble de malchance pour elles, Goubet fait le job pour le reste, notamment face au feu follet Issa ou encore face à la grande Milenkovic.

A force d'outrageusement dominer sans concrétiser, les Jokers finissent par se faire prendre par les Gothiques. Elles jouent en infériorité numérique suite à une faute offensive de Mullender qui commet un « faire trébucher » en bataillant pour le gain du palet. Après un premier avertissement sans frais, une très belle tentative de Archibald bien stoppée par Forterre, les vertes cèdent un peu plus tard. Alors que le puck tourne autour de leur défense, Mortier de la droite envoie vers la cage et Taillez coupe la trajectoire du palet qui part complètement en cloche pour retomber au second poteau où Manon Serer le pousse au fond des filets (3-2, 32.44). Avec ce but peu orthodoxe les Gothiques ne sont plus qu'à une longueur des Jokers et reviennent complètement dans la partie.

Piquées au vif, les franciliennes repartent de plus belle et une minute plus tard Loane Castro Moreira part au cachot pour avoir sèchement mis en échec De Gaulmyn. Il faut croire que Archibald n'aime pas laisser des coéquipières sur le banc des punies car elle y va, elle aussi, 20 secondes plus tard pour une attitude jugée anti sportive. Les amiénoises, et surtout Goubet, tiennent bien le choc sous les coups de butoir des attaquantes vertes.

Cergy pousse mais alors que Yge, sous pression, semble faire faute sur Gastaud montée aux avant-postes, c'est Milenkovic qui est punie pour avoir retenu Yge dans la poursuite de l'action.

Cette fois aucune des deux équipes ne profitera de son avantage numérique et le score n'évoluera plus pour la période.



Les franciliennes démarrent le tiers encore très fort et toujours animées de belles intentions. Cette fois elles vont rapidement et définitivement tuer le match. Sur une récupération du palet en zone neutre par Sarah Benamghar, Milenkovic s’en saisit et contourne le bloc défensif par la gauche et la cage par la même occasion pour remettre à Mullender devant l’enclave, laquelle ne laisse aucune chance à Goubet (4-2, 43.16).



Avec à nouveau deux buts d’avance les Jokers se donnent de l’air et elles battent le fer tant qu’il est chaud. Deux minutes plus tard, suite à un beau travail dans le cercle gauche de Mullender qui met dans le vent deux adversaires sur son drible, l’attaquante lance à la cage où Milenkovic assure la déviation au second poteau (5-2, 45.09).



Photographe : © Bruno Gouvazé

Les affaires se compliquent sérieusement pour les Gothiques, d’autant que moins d’une minute plus tard c’est Romi Dupré qui s’illustre pour dureté (une charge dans le dos) sur De Gaulmyn après l’arrêt du jeu par l’arbitre. Un geste inutile car l’attaquante ne menaçait plus sa gardienne. Si elles parviennent un nouvelle fois à tuer la pénalité c’est encore du temps de perdu pour les amiénoises et 2 minutes de plus où elles ne sont pas en bonne posture pour réellement inquiéter leurs hôtes.



Pire encore, peu après le duo des Léa frappe une dernière fois. Milenkovic hérite du palet dans l’angle gauche et centre fort devant la cage où Mullender, positionnée devant l’enclave, glisse le disque au fond du but (6-2, 49.41).



Les Gothiques, sous pression, enchaînent des prisons. C’est une nouvelle fois Archibald, qui semble y avoir pris une carte de fidélité, qui y retourne pour avoir chargé avec dureté Milenkovic. Ensuite, une fois à nouveau au complet sur la glace après avoir tenu lors des chaudes alertes sur le but de Goubet, c’est Castro Moreira qui est à son tour punie pour avoir fait trébucher Rarivozanany. Pour couronner le tout, elle écope de 2 minutes supplémentaires pour avoir râlé suite à la décision arbitrale. Goubet ne chôme pas mais fait les arrêts qu’il y a à faire.



Le temps s’égrène et la victoire ne semble plus pouvoir échapper aux Jokers alors la pénalité que prend Rarivozanany à 20 secondes du terme du match ne change rien et le score demeure inchangé.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Au retentissement de la sirène les franciliennes sont tout sourire et savourent le travail accompli. Elles enregistrent une belle victoire. Elles ont toujours fait la course en tête même s’il leur aura fallu attendre le dernier tiers pour complètement se mettre hors de portée des Gothiques accrocheuses mais bien trop indisciplinées. Plus que jamais au coude à coude avec les Jets d’Evry-Viry dans leur poule, les cergypontaines poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Les amiénoises quant à elles restent en bas de classement.



S’agissant des prochaines échéances, pour les Gothiques il faut remettre le bleu de chauffe dès le week-end prochain avec la réception des Bisonnes de Neuilly-sur-Marne, un adversaire coriace.



Les franciliennes démarrent le tiers encore très fort et toujours animées de belles intentions. Cette fois elles vont rapidement et définitivement tuer le match. Sur une récupération du palet en zone neutre par Sarah Benamghar, Milenkovic s'en saisit et contourne le bloc défensif par la gauche et la cage par la même occasion pour remettre à Mullender devant l'enclave, laquelle ne laisse aucune chance à Goubet (4-2, 43.16).

Avec à nouveau deux buts d'avance les Jokers se donnent de l'air et elles battent le fer tant qu'il est chaud. Deux minutes plus tard, suite à un beau travail dans le cercle gauche de Mullender qui met dans le vent deux adversaires sur son drible, l'attaquante lance à la cage où Milenkovic assure la déviation au second poteau (5-2, 45.09).

Les affaires se compliquent sérieusement pour les Gothiques, d'autant que moins d'une minute plus tard c'est Romi Dupré qui s'illustre pour dureté (une charge dans le dos) sur De Gaulmyn après l'arrêt du jeu par l'arbitre. Un geste inutile car l'attaquante ne menaçait plus sa gardienne. Si elles parviennent un nouvelle fois à tuer la pénalité c'est encore du temps de perdu pour les amiénoises et 2 minutes de plus où elles ne sont pas en bonne posture pour réellement inquiéter leurs hôtes.

Pire encore, peu après le duo des Léa frappe une dernière fois. Milenkovic hérite du palet dans l'angle gauche et centre fort devant la cage où Mullender, positionnée devant l'enclave, glisse le disque au fond du but (6-2, 49.41).

Les Gothiques, sous pression, enchaînent des prisons. C'est une nouvelle fois Archibald, qui semble y avoir pris une carte de fidélité, qui y retourne pour avoir chargé avec dureté Milenkovic. Ensuite, une fois à nouveau au complet sur la glace après avoir tenu lors des chaudes alertes sur le but de Goubet, c'est Castro Moreira qui est à son tour punie pour avoir fait trébucher Rarivozanany. Pour couronner le tout, elle écope de 2 minutes supplémentaires pour avoir râlé suite à la décision arbitrale. Goubet ne chôme pas mais fait les arrêts qu'il y a à faire.

Le temps s'égrène et la victoire ne semble plus pouvoir échapper aux Jokers alors la pénalité que prend Rarivozanany à 20 secondes du terme du match ne change rien et le score demeure inchangé.

Au retentissement de la sirène les franciliennes sont tout sourire et savourent le travail accompli. Elles enregistrent une belle victoire. Elles ont toujours fait la course en tête même s'il leur aura fallu attendre le dernier tiers pour complètement se mettre hors de portée des Gothiques accrocheuses mais bien trop indisciplinées. Plus que jamais au coude à coude avec les Jets d'Evry-Viry dans leur poule, les cergypontaines poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Les amiénoises quant à elles restent en bas de classement.

S'agissant des prochaines échéances, pour les Gothiques il faut remettre le bleu de chauffe dès le week-end prochain avec la réception des Bisonnes de Neuilly-sur-Marne, un adversaire coriace.

Les Jokers, quant à elles, vont devoir s'armer de patience car il leur faudra attendre le 16 décembre pour rechausser les patins en match et recevoir la lanterne rouge de la poule l'équipe des Flandres.







