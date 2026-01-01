Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise / Féminin vs Amiens / Féminin 0 - 4 (0-2 0-0 0-2) Le 10/01/2026 Aren'Ice de Cergy [ Cergy-Pontoise / Féminin ] [ Amiens / Féminin ] Féminin élite : Retour sur la victoire d’Amiens à Cergy Cette affiche de la poule A du championnat féminin élite opposait les Jokers de Cergy-Pontoise aux Gothiques d’Amiens. En pleine reconstruction ces dernières années les franciliennes retrouvaient pour la 3ème fois de la saison les samariennes. Une victoire partout, le match faisait office de belle entre les 2 groupes. Malgré un joli match, les cergypontaines se firent blanchir par un très jeune groupe amiénois (à peine 17 ans de moyenne d’âge). Aren'Ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 18/01/2026 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



785 spectateurs Arbitres : M. Corentin WOLFF Buts :

Cergy-Pontoise / Féminin :

Amiens / Féminin : 11:44 Lena GACHON-BERGER (ass Marianne LEPETIT-ARSENE) ; 11:58 Lena GACHON-BERGER ; 48:58 Lena GACHON-BERGER ; 58:55 Clara REGNIER Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise / Féminin 12 minutes contre Amiens / Féminin



Les Gothiques piègent les Jokers



L’entame de match est largement à la main des Jokers qui débutent tambour battant. Les actions se multiplient sur la cage de Léa Dannetot, la jeune gardienne de 14 ans des Gothiques. Ainsi la très dynamique et remuante Andréa Fuentes Gonzalez donne parfois le tournis à la défense amiénoise comme sur cette action où elle sert Louise Morel qui malheureusement ne cadre pas.



Les vagues vertes se succèdent sur le but blanc mais Dannelot ne flanche pas. Il faut dire qu’elle est aussi un peu aidée par les cergypontaines qui n’ont pas toujours bien réglé la mire comme sur cette nouvelle action de Fuentes Gonzales dont le revers est repoussé par la gardienne mais le rebond d’Emma Mougel passe juste au-dessus.



Pourtant Naomi Diakite, la capitaine de Cergy, désormais un des piliers du groupe (13ème saison en élite féminine chez les jokers) tente bien de montrer la voie mais son tir est bien bloqué par Dannelot (06.40). Peu après c’est Chantal Cleret, arrivée chez les Jokers la saison dernière après avoir fait le bonheur des Bisonnes de Neuilly sur Marne durant 8 saisons entrecoupées d’une césure de 5 saisons chez les Gothiques, qui fait parler son talent et sa grosse expérience en se procurant une occasion sur laquelle la gardienne amiénoise doit jouer des bottes.



Dans cette rencontre qui prenait l’allure d’une confrontation à sens unique, les samariennes qui ont fait le dos rond sans craquer, sortent un peu de leur boite. Le premier avertissement sans frais pour les Jokers intervient à la mi-période quand Angèle Barbier (3ème saison en élite pour Amiens) du haut de ses 16 ans slalome dans la défense francilienne pour ensuite obliger Cyrielle Dufourt à faire un gros arrêt. La gardienne de 14 ans va commencer à avoir du travail.



En effet cette action sonne le réveil des Gothiques qui connaissent alors un petit temps fort avec notamment la mise ne place d’un pressing haut qui ne tarde pas à être payant. Ainsi peu après, sur un palet récupéré, Marianne Lepetit-Arsene (16 ans également et jouant sa 3ème saison d’élite avec Amiens) trouve Lena Gachon-Berger. La jeune et prometteuse attaquante de 14 ans surprend Dufourt sur un joli tir en première intention (0-1,11.44).

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Presque contre le cours du jeu, non seulement les Gothiques mènent au score mais elles en profitent immédiatement pour assommer les Jokers sur la remise en jeu qui suit le but. Une fois le palet récupéré, Gachon-Berger part en raid au cœur de la défense et fusille la gardienne (0-2,11.58). Un sacré coup sur la cafetière pour les Cergyssoises.



Cergy a beau ensuite repartir de l’avant les Gothiques rendent désormais coup pour coup. Elles obtiennent même la première supériorité du match sur un « accrocher » de Eugénie Delorme (18.42). La pénalité sera cependant non seulement tuée par les Jokers mais ces dernières obtiennent à leur tour un avantage numérique pour une charge avec la crosse de Manon Serer sur Carla Di Micco (20.00)



Tirs cadrés : L’entame de match est largement à la main des Jokers qui débutent tambour battant. Les actions se multiplient sur la cage de Léa Dannetot, la jeune gardienne de 14 ans des Gothiques. Ainsi la très dynamique et remuante Andréa Fuentes Gonzalez donne parfois le tournis à la défense amiénoise comme sur cette action où elle sert Louise Morel qui malheureusement ne cadre pas.Les vagues vertes se succèdent sur le but blanc mais Dannelot ne flanche pas. Il faut dire qu’elle est aussi un peu aidée par les cergypontaines qui n’ont pas toujours bien réglé la mire comme sur cette nouvelle action de Fuentes Gonzales dont le revers est repoussé par la gardienne mais le rebond d’Emma Mougel passe juste au-dessus.Pourtant Naomi Diakite, la capitaine de Cergy, désormais un des piliers du groupe (13saison en élite féminine chez les jokers) tente bien de montrer la voie mais son tir est bien bloqué par Dannelot (06.40). Peu après c’est Chantal Cleret, arrivée chez les Jokers la saison dernière après avoir fait le bonheur des Bisonnes de Neuilly sur Marne durant 8 saisons entrecoupées d’une césure de 5 saisons chez les Gothiques, qui fait parler son talent et sa grosse expérience en se procurant une occasion sur laquelle la gardienne amiénoise doit jouer des bottes.Dans cette rencontre qui prenait l’allure d’une confrontation à sens unique, les samariennes qui ont fait le dos rond sans craquer, sortent un peu de leur boite. Le premier avertissement sans frais pour les Jokers intervient à la mi-période quand Angèle Barbier (3saison en élite pour Amiens) du haut de ses 16 ans slalome dans la défense francilienne pour ensuite obliger Cyrielle Dufourt à faire un gros arrêt. La gardienne de 14 ans va commencer à avoir du travail.En effet cette action sonne le réveil des Gothiques qui connaissent alors un petit temps fort avec notamment la mise ne place d’un pressing haut qui ne tarde pas à être payant.Presque contre le cours du jeu, non seulement les Gothiques mènent au score mais elles en profitent immédiatement pour assommer les Jokers sur la remise en jeu qui suit le but.Un sacré coup sur la cafetière pour les Cergyssoises.Cergy a beau ensuite repartir de l’avant les Gothiques rendent désormais coup pour coup. Elles obtiennent même la première supériorité du match sur un « accrocher » de Eugénie Delorme (18.42). La pénalité sera cependant non seulement tuée par les Jokers mais ces dernières obtiennent à leur tour un avantage numérique pour une charge avec la crosse de Manon Serer sur Carla Di Micco (20.00) Cergy : 11

Amiens : 9

Domination stérile des Jokers



Après avoir purgé le reliquat de punition de Delorme, les Jokers entament donc la période sur le powerplay concédé par Serer. Tout le monde croit à la réduction de l’écart quand Di Micco s’infiltre et, de la gauche, semble trouver le chemin des filets (21.25). Le puck fait voler la pipette de la gardienne avant de retourner sur l’aire de jeu. Était-il entré derrière la barre sous le toit du but de Dannelot ? Non selon les officiels qui laissent le jeu se poursuivre. C’était une très belle occasion mais la pénalité est finalement tuée par les samariennes.



Qu’importe pour les Jokers qui poussent encore et dominent en enchainant les occasions. Ainsi Fuentes Gonzalez s’illustre puis, plus tard, Diakite également mais la gardienne ne laisse rien. Les cergypontaines ne sont pas vernies car autour de la mi-période Diakite shoote encore et cette fois Dannelot repousse sur Manolie Adobati qui reprend instantanément mais sur le poteau.

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Le momentum est pour Cergy et, par la suite, Lou Baroteaux file en prison pour avoir accroché Adobati qui s’ouvrait le chemin du but (33.50). La boite défensive amiénoise restera très solide car mis à part une jolie tentative de Diakite elle ne laissera pas grand-chose aux franciliennes qui pourtant se démènent comme des diablesses.



Durant ce tiers ultra dominé par les Jokers c’est principalement Gachon-Berger chez les Gothiques qui se montre un vrai poison et fait étalage de son explosivité pour placer quelques banderilles.



A 3 minutes de la pause, Cleret se procure une belle occasion que la gardienne cueille de la mitaine puis ensuite Morel oblige Dannelot à un nouvel arrêt (38.20). Pourtant, malgré tous ces efforts non seulement les cergyssoises restent muettes mais manquent, dans la dernière minute, de se faire punir à nouveau par l’inévitable Gachon-Berger qui perd son face à face avec Dufourt.



Tirs cadrés : Après avoir purgé le reliquat de punition de Delorme, les Jokers entament donc la période sur le powerplay concédé par Serer. Tout le monde croit à la réduction de l’écart quand Di Micco s’infiltre et, de la gauche, semble trouver le chemin des filets (21.25). Le puck fait voler la pipette de la gardienne avant de retourner sur l’aire de jeu. Était-il entré derrière la barre sous le toit du but de Dannelot ? Non selon les officiels qui laissent le jeu se poursuivre. C’était une très belle occasion mais la pénalité est finalement tuée par les samariennes.Qu’importe pour les Jokers qui poussent encore et dominent en enchainant les occasions. Ainsi Fuentes Gonzalez s’illustre puis, plus tard, Diakite également mais la gardienne ne laisse rien. Les cergypontaines ne sont pas vernies car autour de la mi-période Diakite shoote encore et cette fois Dannelot repousse sur Manolie Adobati qui reprend instantanément mais sur le poteau.Le momentum est pour Cergy et, par la suite, Lou Baroteaux file en prison pour avoir accroché Adobati qui s’ouvrait le chemin du but (33.50). La boite défensive amiénoise restera très solide car mis à part une jolie tentative de Diakite elle ne laissera pas grand-chose aux franciliennes qui pourtant se démènent comme des diablesses.Durant ce tiers ultra dominé par les Jokers c’est principalement Gachon-Berger chez les Gothiques qui se montre un vrai poison et fait étalage de son explosivité pour placer quelques banderilles.A 3 minutes de la pause, Cleret se procure une belle occasion que la gardienne cueille de la mitaine puis ensuite Morel oblige Dannelot à un nouvel arrêt (38.20). Pourtant, malgré tous ces efforts non seulement les cergyssoises restent muettes mais manquent, dans la dernière minute, de se faire punir à nouveau par l’inévitable Gachon-Berger qui perd son face à face avec Dufourt. Cergy : 12

Amiens : 3

Les Gothiques implacables, restent redoutables en contre



D’emblée, sur la première action après la remise en jeu les amiénoises sont à deux doigts de marquer, Isabella De Gaulmyn se trouvant seule face à Dufourt qui gagne cependant le duel. Une chaude alerte pour les Jokers qui repartent ensuite à l’assaut du but adverse. Di Micco tente bien sa chance de loin mais cela manque de puissance pour surprendre Dannelot. La réponse Gothique ne se fait pas trop attendre avec une échappée de De Gaulmyn sur laquelle la gardienne verte fait encore l’arrêt.



Peu après, Morel part encore en raid mais la gardienne blanche repousse et le rebond ne peut être converti. L’attaquante francilienne à l’origine de l’action n’a pas tout perdu puisque Mao Pichard la fait trébucher (44.46). Malheureusement pour les Jokers, ni le tir de Delorme ni celui tenté par Morel sur un splendide service de Fuentes Gonzalez ne font mouche et les samariennes sortent indemnes de l’infériorité numérique.



Les Gothiques sont à nouveau punies pour un évitable surnombre et du coup De Gaulmyn doit assurer la substitution en prison (48.20). Elles s’en sortent néanmoins admirablement bien. Sur un palet intercepté, Gachon-Berger en profite pour jouer la fille de l’air et va tromper sans trembler Dufourt (0-3, 48.58). Les amiénoises sont cruellement efficaces et l’addition commence à s’alourdir pour des cergypontaines qui pourtant ne déméritent pas.



Après la mi-tiers Cergy presse toujours et Lea Milenkovic trouve Di Micco sur laquelle Dannelot a le dessus (50.40). Moins d’une minute plus tard Fuentes Gonzalez est retenue par Pichard qui retourne au ballon pour 2 minutes (51.37). Rien n’y fait la défense samarienne reste intraitable. Ni Di Micco ni Milenkovic bien servie par Mougel ne parviennent à déjouer la vigilance de la gardienne.

Photographe (c) Bruno Gouvazé

Avec le temps qui passe la frustration francilienne augmente. C’est d’abord Mougel qui file au cachot pour un « accrocher » (55.01) avant d’y être rejointe par Delorme coupable d’une charge incorrecte sur Sarah Rutilly (56.35). La boite défensive verte tient bien cette période de désavantages numériques.



Bien que joué dans un bon état d’esprit, la fin de partie sera une dernière fois émaillée par de nouvelles punitions quand, suite à leur chamaillerie dans un coin pour gagner le puck, Romi Dupré pour Amiens et Erin Gillette pour Cergy filent au gnouf pour dureté (58.44). Benjamin Turlure le coach cergyssois profite de l’occasion pour demander un temps mort et sortir sa gardienne.



On ne peut pas dire que son équipe lui laisse le temps de voir si ce choix tactique permettra de sauver l’honneur car juste après la remise en jeu le palet est perdu et, sans coup férir, Clara Regnier marque en cage vide (0-4, 58.55) scellant ainsi le score final et la belle victoire d’Amiens. L’équipe de Cergy-Pontoise peut nourrir de gros regrets car vu les périodes de domination et de temps forts qu’elle a su se procurer elle n’a jamais pu trouver la faille. Le blanchissage du jour est un poil sévère mais c’est la dure loi du sport et cela participe de l’apprentissage pour les jeunes pousses vertes.



Tirs cadrés : D’emblée, sur la première action après la remise en jeu les amiénoises sont à deux doigts de marquer, Isabella De Gaulmyn se trouvant seule face à Dufourt qui gagne cependant le duel. Une chaude alerte pour les Jokers qui repartent ensuite à l’assaut du but adverse. Di Micco tente bien sa chance de loin mais cela manque de puissance pour surprendre Dannelot. La réponse Gothique ne se fait pas trop attendre avec une échappée de De Gaulmyn sur laquelle la gardienne verte fait encore l’arrêt.Peu après, Morel part encore en raid mais la gardienne blanche repousse et le rebond ne peut être converti. L’attaquante francilienne à l’origine de l’action n’a pas tout perdu puisque Mao Pichard la fait trébucher (44.46). Malheureusement pour les Jokers, ni le tir de Delorme ni celui tenté par Morel sur un splendide service de Fuentes Gonzalez ne font mouche et les samariennes sortent indemnes de l’infériorité numérique.Les Gothiques sont à nouveau punies pour un évitable surnombre et du coup De Gaulmyn doit assurer la substitution en prison (48.20). Elles s’en sortent néanmoins admirablement bien.. Les amiénoises sont cruellement efficaces et l’addition commence à s’alourdir pour des cergypontaines qui pourtant ne déméritent pas.Après la mi-tiers Cergy presse toujours et Lea Milenkovic trouve Di Micco sur laquelle Dannelot a le dessus (50.40). Moins d’une minute plus tard Fuentes Gonzalez est retenue par Pichard qui retourne au ballon pour 2 minutes (51.37). Rien n’y fait la défense samarienne reste intraitable. Ni Di Micco ni Milenkovic bien servie par Mougel ne parviennent à déjouer la vigilance de la gardienne.Avec le temps qui passe la frustration francilienne augmente. C’est d’abord Mougel qui file au cachot pour un « accrocher » (55.01) avant d’y être rejointe par Delorme coupable d’une charge incorrecte sur Sarah Rutilly (56.35). La boite défensive verte tient bien cette période de désavantages numériques.Bien que joué dans un bon état d’esprit, la fin de partie sera une dernière fois émaillée par de nouvelles punitions quand, suite à leur chamaillerie dans un coin pour gagner le puck, Romi Dupré pour Amiens et Erin Gillette pour Cergy filent au gnouf pour dureté (58.44). Benjamin Turlure le coach cergyssois profite de l’occasion pour demander un temps mort et sortir sa gardienne.L’équipe de Cergy-Pontoise peut nourrir de gros regrets car vu les périodes de domination et de temps forts qu’elle a su se procurer elle n’a jamais pu trouver la faille. Le blanchissage du jour est un poil sévère mais c’est la dure loi du sport et cela participe de l’apprentissage pour les jeunes pousses vertes. Cergy : 9

Amiens : 8

Meilleures joueuses du match :



Lea Dannetot pour les Gothiques



Louise Morel pour les Jokers



Avec ce résultat, les Jokers restent dernières de la poule A et vont devoir sérieusement se retrousser les manches pour recevoir les Jets d’Evry-Viry lors de la prochaine journée. De leur coté les Gothiques précèdent désormais les Jokers au classement avec 5 points d’avance mais vont avoir elles aussi un sacré défi à relever en se déplaçant chez le leader de la poule, les Remparts de Tours.



Photographe (c) Bruno Gouvazé pour les Gothiquespour les JokersAvec ce résultat, les Jokers restent dernières de la poule A et vont devoir sérieusement se retrousser les manches pour recevoir les Jets d’Evry-Viry lors de la prochaine journée. De leur coté les Gothiques précèdent désormais les Jokers au classement avec 5 points d’avance mais vont avoir elles aussi un sacré défi à relever en se déplaçant chez le leader de la poule, les Remparts de Tours. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...