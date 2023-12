Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise / Féminin vs Dunkerque mineur / Fem. 20 - 1 (5-0 4-1 11-0) Le 16/12/2023 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise / Féminin ] [ Dunkerque mineur / Fem. ] Féminin élite : Cergy déroule face à l’équipe de Flandres A l’occasion de la 8ème journée du championnat d’élite féminine de hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient un nouveau venu dans le paysage : la toute jeune équipe de Flandres. Pas de suspens avant le coup d’envoi car devant des cergypontaines qui, mis à part leur faux pas face à Evry-Viry lors de leur premier match de la saison, ont enchainé les victoires, se présentait la jeune équipe Artésienne. Pour cette nouvelle équipe en construction qui enchaine des défaites l’enjeu est d’apprendre et de poursuivre son développement. Lors de leur première confrontation à Dunkerque, dans la patinoire Michel Raffoux, les franciliennes l’avaient emporté (0-13). Sur leur glaçon de l’Aren’ice, elles n’ont pas fait de quartiers et ont facilement gagné un match dominé de la tête et des épaules (20-1). Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 19/12/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Jokers ne tardent pas à tuer le match

Sur le temps de jeu suivant, Emilie Cabanac va au pressing sur la défense des Flandres et contre du patin la tentative de relance. Lea Milenkovic en profite et contourne la cage pour offrir à Issa, bien en place devant l’enclave, le premier but du match (1-0, 0.53).



Sur la remise en jeu, Alisson Obre déborde le bloc artésien et centre pour Milenkovic qui ne peut contrôler le disque mais poursuit son effort pour le ressortir vers Obre qui a suivi et dont le tir provoque deux rebonds successifs sur lesquels Legay s’interpose. Sans grande surprise la tonalité du match est clairement donnée et les vagues franciliennes s’enchaînent ne laissant pas de répit à la gardienne qui s’emploie sur les tentatives de Diakite puis de Sophie Gailly. A force d’être sollicitée, Legay finit rapidement par offrir le deuxième but aux Jokers qui n’avaient pas besoin de ce coup de pouce. Diakite sur la droite décale Laura Gastaud dans le cercle opposé. La défenseure tire mais ne cadre pas, malheureusement pour l’équipe de Flandres, la gardienne tente l’arrêt et, en repoussant le disque, le recentre vers Personne laquelle n’a plus qu’à le pousser dans le but vide (2-0, 2.40). Pas le plus difficile but de sa carrière pour l’inoxydable capitaine cergypontaine.



Photographe © Bruno Gouvazé

L’équipe visiteuse a bien du mal à se mettre en position de tir. A noter, toute de même une belle échappée de Jeanne Paul-Constant, de loin la plus talentueuse et explosive de son équipe, mais Nolane Delobelle créditée d’un bon retour défensif la contre juste avant le tir. Les Jokers dominent le match et essaient de faire la loi sur tous les contacts, un peu trop visiblement car à la 5ème minute de jeu, Gailly est jugée coupable d’une charge incorrecte sur la turbulente Paul-Constant. La supériorité numérique obtenue ne suffit néanmoins pas pour permettre aux unités spéciales artésiennes de solliciter Charlène Ozan complètement désœuvrée dans le but francilien. La pénalité est très facilement tuée par les cergypontaines.



Peu après, Paul-Constant s’infiltre tout de même au cœur du bloc vert, mais sur son dernier contrôle le puck lui échappe ce qui permet à Ozan de la devancer du bout de la crosse. Sur le contre qui s’en suit c’est Milenkovic qui lâche un beau tir que repousse Legay sans que quiconque n’exploite le rebond.

Ce n’est que repousser pour mieux sauter car 2 minutes plus tard, Milenkovic tente de déborder sur la gauche avant de s’arrêter contre la balustrade et de pivoter sur elle-même pour ensuite servir Cabanac dans le slot laquelle reprend sans contrôle et loge le palet au ras du poteau (3-0, 10.11).



Ensuite, peu après la remise en jeu, Obre slalome dans la défense blanche prise de vitesse avant de tenter un revers bien lu par Legay. L’issue est moins favorable à la gardienne sur la phase suivante quand Issa déborde sur la droite et remet en retrait sur Sarah Benamghar qui fait filoche du revers (4-0, 12.17).



La réaction de l’équipe de Flandres est timide même si sur une entrée en zone incisive de Anaïs Breucq, trop esseulée, cette dernière est rattrapée et enfermée dans le coin par la défense verte. Les franciliennes sont trop fortes et Diakite bombarde encore mais le rebond provoqué n’est pas décisif. Vers la 15ème minute de jeu, les Jokers font tourner la rondelle et Gailly est bien servie. Malheureusement elle manque complètement son tir sur réception ce qui profite à Paul-Constant qui récupère le palet. Gailly l’accroche pour éviter que l’attaquante ne se fasse la valise dans le dos de tout le monde. Une nouvelle fois, les pensionnaires de l’Aren’ice, bien qu’en désavantage numérique, maitrisent le jeu et confisquent le puck. Elles aggravent logiquement le score quand Emy Denis derrière le but adverse repique vers le poteau, Legay semble repousser le palet au loin mais Obre qui passe par là le récupère et envoie un missile en lucarne (5-0, 15.16).



Peut-être encore tout à leur joie de ce but marqué en infériorité numérique les cergypontaines tardent à venir à l’engagement et écopent d’un retard de jeu. Diakite laisse ses coéquipières à 3 sur la glace et va sur le banc des punies pour assurer la peine. Ceux qui pensent qu’à 5 contre 3 les artésiennes vont enfin mettre à mal la défense cergypontaine en sont pour leur frais. Les Jokers restent maitres du jeu et se créent 2 grosses occasions, un débordement de Personne pour Issa dont le revers est stoppé et une tentative, dans le bas du slot, de Gastaud laquelle idéalement placée ne cadre pas. La première pénalité est tuée et, en simple infériorité numérique, Isabella De Gaulmyn, bien décalée par Milenkovic voit son tir arrêté par Legay. Une fois la seconde pénalité tuée, les Jokers poursuivent tranquillement leur travail de sape.



Les Jokers poursuivent leur domination mais Flandres sauve l’honneur

Obre récupère le palet à sa bleue défensive et remonte toute la glace dans un raid solitaire qu’elle conclut en lucarne (6-0, 21.58).



Les choses ne s’arrangent pas pour les artésiennes quand, 2 minutes plus tard, Merlen accroche Milenkovic. Les unités spéciales cergypontaines poussent mais sans être toujours justes dans le dernier geste. Elles se créent toutefois 2 occasions et finissent par marquer en force par Denis sur une pression à 3 sur la défense blanche recroquevillée (7-0, 25.54).



Pendant 10 minutes les artésiennes vont tenir et leur gardienne stopper toutes les tentatives, entre autres celles de Issa, Personne, Diakite, Milenkovic et Obre. Elles font de leur mieux pour colmater les brèches et Paul-Constant fait encore des siennes sur un raid où il faut toute l’expérience de Personne pour la contrer lors d’un très efficace repli défensif. Finalement c’est Obre qui remet en marche la machine à marquer francilienne. Démarquée dans le cercle droit elle hérite du palet qu’elle catapulte au fond des filets (8-0, 35.23).



Photographe © Bruno Gouvazé La pression reste forte sur son but et, même si elle multiplie les arrêts, Legay va encore s’incliner peu après. Delobelle récupère le palet devant sa bleue d’attaque et le pousse à Manon Jaffrezic qui voit Milenkovic démarquée au second poteau laquelle ne fait pas de sentiment et marque de près (9-0, 37 ;43).



Toutefois, pratiquement sur la remise en jeu, l’équipe de Flandres ouvre enfin son compteur. Jennina Bouderka lance l’infatigable Paul-Constant qui du revers bute sur Ozan. Qu’à cela ne tienne elle récupère le puck et le ressort à l’opposé pour Rachel Blondiaux-Dupont laquelle a le temps de se placer et d’ajuster un tir dont la trajectoire parabolique n’est pas bien lue par la gardienne. Le palet ne tombe pas dans la mitaine mais sur l’intérieur du poteau avant de revenir en jeu sur Paul-Constant qui n’en demandait pas mieux (9-1, 38.04).



Les Jokers impitoyables martyrisent une équipe de Flandres à la peine

La pression s’installe rapidement et Cabanac, bien servie aux abords de l’enclave, tente le tir qu’elle manque un peu mais cela se transforme en petite passe pour Jaffrezic qui pousse, elle aussi timidement, le palet avant que Milenkovic ne mette tout le monde d’accord en le glissant au fond (10-1, 40.59).



Le rouleau compresseur vert est bien en place et les buts s’enchainent moins de 2 minutes plus tard. Personne derrière le net sert Gastaud sur la droite laquelle dans un angle impossible trouve le moyen de tromper la gardienne (11-1, 43.37). Les Jokers ne laissent pas leurs adversaires respirer. Sur l’engagement gagné par sa capitaine, Benamghar part en drible face à une défense à l’arrêt et va battre Legay (12-1, 43.45).



Les cergypontaines sont (trop) généreuses à l’attaque et Milenkovic doit purger 2 minutes de prison pour avoir fait trébucher Blondiaux-Dupont qui tentait une relance. Là encore les artésiennes ne peuvent rien faire de la supériorité numérique tant les franciliennes sont dominatrices. Ainsi, avant de tuer la pénalité, les Jokers alourdissent à nouveau l’addition. Diakite derrière le net trouve De Gaulmyn mais Legay repousse. Pas si grave car elles ont de la suite dans les idées puisque De Gaulmyn suit et récupère le palet, retente sa chance de l’autre côté permettant ainsi à Diakite, venue se positionner devant l’enclave, de faire mouche sur le nouveau rebond (13-1, 46.00).



Photographe © Bruno Gouvazé Le jeu d’attaque défense se poursuit et Legay, qui n’a pas une minute de répit, sort vainqueure d’un face à face avec Obre partie en breakaway. Peu après, Gastaud tente sa chance, ce dont profite Cabanac qui marque sur le rebond (14-1, 47.00). L’avalanche continue 30 secondes plus tard. Gailly gagne le palet en fond de territoire et, non attaquée, ressort pour ajuster Legay (15-1, 47.31).



Les Jokers continuent à enfiler les buts comme des perles sur un collier. Un peu plus de 3 minutes plus tard, Personne s’infiltre sur la gauche et centre au second poteau où Benamghar tire juste à côté de la cage ouverte mais récupère tout de même le puck qu’elle remise en retrait pour Gastaud qui lâche un gros tir (16-1, 50.58).



La fin de rencontre est vraiment plus difficile pour la courageuse équipe de Flandres qui se bat avec honneur mais semble en avoir plein les patins. De Gaulmyn, dans le haut du slot, lance à la cage et Legay ne peut que repousser de la mitaine. Personne exploite le rebond mais la gardienne repousse encore avant que Emy Denis ne finisse le travail (17-1, 53.48).



Benjamin Nguyen Van, le coach artésien demande son temps mort. Cela aura le mérite de casser un peu le rythme mais n’empêchera pas l’inéluctable.



La pression des franciliennes reste constante même si, sur un raid solitaire, Paul-Constant a tout de même une nouvelle opportunité de réduire l’écart mais, face à Forterre, son tir flirte avec l’extérieur du poteau. Dommage car juste après sur une récupération en zone neutre, De Gaulmyn remonte la glace, passe en revue le bloc blanc et va dribler Legay (18-1, 53.48).



Pour couronner le tout, moins d’une minute plus tard, Caroline Duthilleul fait trébucher De Gaulmyn qui finit fort le match. Sur le jeu de puissance, les Jokers font tourner le disque et, quand elles le perdent, empêchent de toutes façons les sorties de zone. Dans ce contexte, Obre contre une relance ce qui permet à Benamghar de contrôler le palet et de fusiller Legay juste après (19-1, 55.45).



Enfin, sur un nième pressing avant, Milenkovic gagne le palet, contourne la cage et marge côté opposé (20-1,56.51). A 30 secondes de la sirène finale, le dernier powerplay du match sera néanmoins pour les artésiennes suite à un cinglage d’humeur de Issa sur Zelie Becquet à qui elle répondait après avoir été poussée mais sera sans incidence.



Photographe © Bruno Gouvazé

Il y a peu d’enseignements à tirer d’un tel match tant les niveaux des équipes furent différents. Les Jokers ont rempli leur contrat et soigné leur goal-average. Avec cette victoire elles restent dauphines des Jets d’Evry-Viry dans la poule A mais recevront début janvier les Bisonnes de Neuilly-sur-Marne qui les talonnent au classement. La rencontre sera d’une toute autre difficulté car si elles l’avaient emporté à Neuilly (3-5), les Bisonnes voudront prendre leur revanche.



