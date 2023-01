Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Cergy-Pontoise / Féminin vs Evry / Viry - Féminin 7 - 2 (0-1 4-0 3-1) Le 07/01/2023 Aren'Ice de Cergy Pontoise [ Cergy-Pontoise / Féminin ] [ Evry / Viry - Féminin ] Féminin élite : Les Jokers dominent les Jets La journée de championnat d’élite féminine de hockey sur glace offrait, dans la poule A, une intéressante affiche francilienne. Les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient à l’Aren’ice de Cergy les Jets d’Evry-Viry. Vainqueurs à l’Agora d’Evry lors du match aller sur le score de 8 buts à 4, les cergypontaines voulaient confirmer à la maison. Les Jets ne leur auront résisté que le temps d’un tiers avant de craquer et de s’incliner 7 buts à 2. Aren'Ice de Cergy Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 09/01/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Jérôme Sturm et Emile Gouranton Buts :

Cergy-Pontoise / Féminin :

Evry / Viry - Féminin : Pénalités 10 minutes (5x2mn) contre Cergy-Pontoise / Féminin 8 minutes (4x2mn) contre Evry / Viry - Féminin



La domination stérile des Jokers punie par l’ultra réalisme des Jets



Le moins que l’on puisse dire c’est que les cergypontaines abordent par le bon bout cette confrontation francilienne. Dès l’entame du match, elles prennent leurs quartiers dans la défensive essonnienne. Elles y passeront la quasi-totalité de la période, pour ne pas dire la majeure partie du match, les Jets ayant toutes les peines du monde à en sortir proprement. Ces dernières, sur leur première échappée, frisent même la correctionnelle quand, après leur première véritable occasion, la réponse des Jokers se solde par un poteau. Sur la sortie de zone qui suit, Gwenola Personne, la capitaine verte, dos au but est bien servie, pivote et voit sa tentative finir sur la base du montant de Elodie Ouvry.

Malgré cette chaude alerte, dans ce jeu d’attaque/défense, les essonniennes font bloc, colmatent au mieux les brèches et leur jeune gardienne fait le reste. Elles plient sans rompre et tentent d’exploiter les moindres opportunités de contre même si, de son côté, la défense verte se replie très vite et efficacement quand le puck est perdu.



Photographe : © Bruno Gouvazé Si les pensionnaires de l’Aren’ice dominent sans partage le tiers et tournent bien autour de la cage gardée par Ouvry, elles ne sont pas tueuses dans le dernier geste. Gwenola Personne a beau inlassablement remonter les palets et orienter le jeu, tout comme Morgane Rihet ou Lea Mullender, il manque parfois de la présence devant l’enclave et nombre de leurs remises ne trouvent pas preneuses. Les cergypontaines seront néanmoins créditées de 12 tirs cadrés pendant la période. Pourtant en fin de tiers, contre le cours du jeu, ce sont les Jets qui brisent l’égalité. Maeva Frontier, coincée contre la bande sur la gauche en zone neutre, réussit à servir Vicky Edwiges dans l’axe laquelle s’échappe, déjoue le marquage de Laura Gastaud pourtant bien redescendue défendre sur elle et marque d’un magnifique tir à mi-hauteur au ras du poteau (0-1, 18.02). Infortunée Hanaé Forterre, qui supplée Charlène Ozan blessée dans la cage cergypontaine, va chercher la rondelle au fond sur la première grosse occasion essonnienne.



A la pause, les visiteuses peuvent avoir le sourire, elles ont joué un bien mauvais tour à leurs hôtes.



Les Jokers accélèrent et remettent les pendules à l’heure



Au retour sur la glace, les joueuses de Alexis Dicharry, le coach de Cergy-Pontoise, ne se posent pas de question et repartent de plus belle à l’assaut de la cage de Ouvry. Les vagues vertes déferlent à nouveau sur la défensive jaune et, après 6 minutes de pilonnage en règle, ce travail de sape finit par être récompensé. Sur une nième remontée de palet, Personne en fond de territoire trouve Sarah Benamghar et Manon Jaffrezic qui sont aux abords de l’enclave et, au bout du troisième rebond, Jaffrezic trompe Ouvry livrée à elle-même par sa défense (1-1, 26.12). Les Jokers égalisent logiquement et Jaffrezic marque pour l’occasion son premier but de la saison.



Les cergypontaines continuent de battre de fer tant qu’il est chaud et, après la remise en jeu, Lea Milenkovic et Tiphaine Hautereau vont presser la défense jaune en fond de territoire. Le puck perdu par Evry-Viry ressort et traine devant l’enclave où Hautereau est la plus prompte pour le récupérer et instantanément marquer (2-1, 26.31). La machine verte semble alors définitivement en marche.



La partie est toujours aussi difficile pour les essonniennes même si, au bout portant, Mathilde Ridde a une grosse opportunité sur laquelle Forterre dit non.



Photographe : © Bruno Gouvazé Les Jokers, qui ont la mainmise sur le jeu, font le break sur une remise en jeu offensive. Milenkovic gagne l’engagement dans le cercle gauche et la rondelle parvient dans le haut du slot à Sarah Benamghar qui la reprend sans contrôle (3-1, 34.20).



Les cergypontaines continuent à accélérer et enfoncent le clou moins de 2 minutes plus tard. Lors d’une attaque placée, Joanna Andrianjafy sur la droite sert Morgane Rihet dans l’axe devant la bleue, l’ex-internationale se positionne et lâche, ras de glace, un gros lancer à la cage alors que Personne assure le voile devant Oudry (4-1, 36.13). La capitaine verte a sans doute touché le puck de la palette, le but lui étant attribué par les officiels.

Sur l’action suivante la capitaine verte remonte encore le palet de sa défensive et Ouvry la gardienne adverse la fait trébucher, ce qui vaut à Cassandra Costa d’assurer la substitution sur le banc des pénalités. La rencontre est à sens unique mais malgré le bon jeu de puissance des cergypontaines le penalty kill est obtenu par la boite jaune et le score reste inchangé à la pause.



Le rythme chute mais buts et pénalités restent au menu



Pas de raison de changer une formule qui fonctionne, dès le début du dernier tiers les Jokers s’installent dans le camp des Jets. Milenkovic se dispute le puck avec 2 adversaires dans l’arrondi droit sur un pressing offensif et le disque ressort dans le cercle d’engagement où Hautereau prend sa chance. Oudry s’incline mais le but qui, des tribunes, semble l’œuvre de Hautereau est étrangement attribué à Mullender présente au premier poteau (5-1, 41.41).



L’addition s’alourdie pour les visiteuses une minute plus tard. Milenkovic, encore elle, est servie derrière la cage et, libre de tout marquage, ressort avant, en angle fermé, de lever le disque en lucarne (6-1, 42.53).



La messe est dite mais les essonniennes ont du cœur et le mérite de ne pas baisser les bras. Elles veulent réduire l’écart, même si les cergypontaines ne leur laissent pas beaucoup d’espace. Elles obtiennent une première supériorité numérique quand Mullender arrive en retard sur Louann Gachon-Berger et la fait tomber.

Malgré l’infériorité numérique, les Jokers sont plus fortes et monopolisent la rondelle pendant la première minute. Il faut attendre que Morgane Plfeiger soit bien servie dans le slot et oblige Forterre à un arrêt réflexe pour voir les Jets à deux doigts de bonifier leur jeu de puissance. Dans le prolongement de la tentative, l’essonnienne pousse Hautereau dans le dos laquelle tombe et, une fois à terre, lui rend la monnaie de sa pièce en la faisant trébucher. Pas d’hésitation pour les arbitres, Hautereau mérite pour eux d’aller rejoindre Mullender en prison.



Photographe : © Bruno Gouvazé A 3 contre 5, les Jokers continuent à pourtant tenir la dragée haute aux Jets et à les sevrer de palet. Une fois Mullender de retour au jeu, ce sont les essonniennes qui sont pénalisées pour surnombre suite à un changement de ligne non maitrisé. Gachon-Berger va en prison et, à 4 contre 4 puis à 5 contre 4, les Jokers manquent par 2 fois d’aggraver le score. Les visiteuses préservent néanmoins leur but et tuent la pénalité. Mieux encore, sur une attaque et un arrêt de Forterre, Gachon-Berger qui a suivi le rebond catapulte le disque dans la cage ouverte (6-2, 51.03).



La fatigue aidant et la frustration gagnant, les esprits s’échauffent un petit peu et Pflieger et Milenkovic sont sanctionnées pour comportement antisportif. Le rythme de la rencontre baisse un peu et les pénalités continuent à tomber : un coup de genou pour Evry-Viry, un surnombre pour Cergy-Pontoise. La qualité du jeu s’en ressent mais les Jokers sont les dernières à faire travailler la table de marque. Sur une sortie rapide en contre, elles se retrouvent à 3 face à la gardienne et Mullender sert Hautereau plein axe qui ne se fait pas prier pour tromper Oudry et inscrire son doublé (7-2, 57.27).



Le score ne changera plus malgré le dernier powerplay obtenu par les Jets à une minute trente de la sirène suite à une charge illicite de Benamghar.



Photographe : © Bruno Gouvazé Belle victoire des Jokers à qui il aura fallu attendre le tiers médian pour faire sauter le verrou des Jets. Plus que jamais dauphines des Tourangelles dans leur poule, les cergypontaines peuvent se préparer pour la réception du leader lors de la prochaine journée ce qui nous vaudra un explosif duel au sommet. Battues à Tours (3-0) au match aller les Jokers auront à cœur de prendre leur revanche.

Les Jets, quant à elles, restent en troisième position et recevront les Bisonnes de Neuilly-sur-Marne. Les essonniennes l’avaient emporté sur les nocéennes au terme d’un match aller indécis qu’elles avaient empoché 3 buts à 2.





© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur